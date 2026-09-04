Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu politic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”

Conform programului anunțat, Călin Georgescu urma să viziteze o fabrică de mobilă din municipiul Vaslui, Marcomovas SRL, în ziua de sâmbătă, în intervalul orar 12.30 – 13.00. Administratorul companiei, Ion Marcu, spune că nu este de acord cu vizita.

Călin Georgescu, vizită în piețele agroalimentare Foto: Facebook/captură video

Călin Georgescu se va afla sâmbătă în județul Vaslui, unde are programate mai multe opriri în Codăești, Lipovăț și municipiul Vaslui. Vizita începe dimineață, la târgul din Codăești, și se încheie în Parcul Copou, la Târgul Meșterilor Populari.

Potrivit programului transmis pentru această vizită, Georgescu avea programată o vizită la ora 12.30 la fabrica de mobilă Marcomovas SRL din Vaslui iar după ora 13.00 urma să ajungă în Parcul Copou, la Târgul Meșterilor Populari.

Patronul firmei Marcomovas susține că a fost șocat să afle că fostul candidat la președinția României urma să vină la firma sa și a transmis un comunicat prin care anunță că nu îl primește pe Călin Georgescu în fabrică.

„Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica”, a transmis administratorul companiei Marcomovas Vaslui, Ion Marcu.

Presa locală din Vaslui spune că patronul fabricii de mobilă Marcomovas are cu totul altă simpatie politică, fiind un susținător USR și nici el nu înțelege cum de în programul lui Georgescu s-a putut pune această fabrică.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, merge des în ultima perioadă în județe, pentru întâlniri cu producători locali. Sâmbătă, 29 august, a participat la târgul producătorilor locali din Cisnădie, județul Sibiu, unde a făcut o nouă baie de mulțime și a susținut un discurs maraton despre reducerea rolului intermediarilor și promovarea consumului de produse autohtone.

Anterior, cu o săptămână în urmă, Călin Georgescu s-a aflat în județul Arad, a mers la piața din Pâncota, recunoscută drept una dintre cele mai mari piețe din vestul țării apoi a ajuns și la Curtici, unde a avut o întâlnire cu cel mai important om de afaceri din zonă și unul dintre cei mai mari agricultori din vest, Dimitrie Muscă.