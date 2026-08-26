 Vasile Bănescu propune interzicerea campaniei electorale în biserici: „România trece printr-un asalt al populismului” | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Vasile Bănescu propune interzicerea campaniei electorale în biserici: „România trece printr-un asalt al populismului”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a vorbit despre campania pe care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, o face în biserici.

Într-o intervenție la emisiunea „Miezul Problemei” de la Național TV, Băsescu a subliniat că nu este normal ca bisericile sau mănăstirile-reper „să fie luate cu asalt de oameni cu camere de filmat, cu aparate de fotografiat, care să-l îmortalizeze într-un act de afișată credință pe un domn (n.r. Călin Georgescu) care se află într-o permanentă campanie electorală.”, a declarat acesta luni seara.

„Oamenii care merg la o mănăstire sau la o simplă biserică merg cu un singur motiv, în afară de cel turistic, când este cazul, acela de a se ruga. Când un grup de oameni vin cu o anumită intenție, nu aceea de a se ruga, pentru că atunci când vrei să te rogi, nu porți cu tine instrumente de filmare și nici nu faci un mic circ mediatic în curtea unui spațiu sacru. Nu este în ordine”, a afirmat acesta.

Bănescu propune să se interzică desfășurarea campaniilor electorale în biserici

Bănescu susține că astfel de vizite nu sunt întâmplătoare și că Biserica ar putea preveni politizarea spațiilor religioase prin reguli clare care să le permită politicienilor să se roage, dar nu să desfășoare campanie electorală în biserici și mănăstiri.

„Este evident că un astfel de moment nu poate fi unul pur întâmplător. Există un minimum măcar de organizare. Există, chiar dacă există elementul surpriză, el poate fi temperat ușor, dacă, cu condiția aceasta: orice mănăstire sau biserică importantă se află în eparhia condusă de un episcop.

În contextul în care România, de doi ani cel puțin, trece printr-un astfel de asalt al populismului care pătrunde în mod dezordonat, irațional, în spațiul bisericesc, e de așteptat ca asta să se întâmple oricând. Ar fi suficientă o simplă directivă: ca într-o mănăstire, niciun politician, oricare ar fi el, să nu vină să facă campanie electorală”, a explicat acesta.

Bănescu a precizat că astfel de situații pot fi prevenite printr-o circulară a episcopilor către stareți.

„Asta se poate rezolva cu o minimă bunăvoință din partea episcopilor în arondismentul ierarhic al cărora se află aceste mănăstiri”, arată fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei.

Întrebat dacă lipsa unei reacții din partea Bisericii încurajează extremismul, Bănescu spune că aceasta contribuie la proliferarea unor astfel de manifestări.

„Observăm că s-a creat un tip de țesătură socială care unește oameni ai bisericii, de reprezentanți ai acestei mișcări, care poartă stindarde creștine, confiscând vocabularul credinței, simboluri religioase, simboluri ale ortodoxiei, și instrumentându-le în cheie electorală.

Toată lumea vede lucrul acesta. Toată lumea deja știe asta. Doar că o mare parte, sper că nu cea mai mare parte din societate, percepe lucrurile acestea ca pe ceva pozitiv. Adică viziunea acestor oameni este legată de ceea ce s-a numit a fi, în spațiul nostru, cu o sintagmă religioasă, un mesia politic, un salvator național, care e credincios, care poartă în semnele religii.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
digi24.ro
image
Noi modificări la legea salarizării. Ce s-a schimbat în ultima variantă - surse
stirileprotv.ro
image
Petrișor Peiu, EXCLUSIV după adoptarea Legii ANI. Își va anunța „cel mai probabil” demisia de la conducerea grupului senatorial AUR, pe 1 septembrie și susține că e victima unui complot în interiorul partidului: „pare că mi s-a înscenat chestia asta/ dacă nu mai au nevoie de mine, asta e/ am anunțat din timp că nu voi fi în București, absența mea nu are legătură cu votul”
gandul.ro
image
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
mediafax.ro
image
Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa după scandalul cu Dinamo! Exclusiv
fanatik.ro
image
CTP face o acuzație gravă în scandalul Legii Salarizării. Ce intenție spune că ar avea PSD / „Nicușor Dan, principalul agent de tragere a României în vechiul sistem”
libertatea.ro
image
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
digi24.ro
image
Detalii tulburătoare aflate la autopsie, despre decesul baschetbalistului Brandon Clarke
gsp.ro
image
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
digisport.ro
image
Pescobar va face show la TV! Cu ce post a semnat
click.ro
image
Plaja Olimp a fost evacuată. O dronă cu explozibil a fost detonată chiar între șezlonguri
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona
observatornews.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
cancan.ro
image
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
prosport.ro
image
ANAF, avertisment pentru firmele care folosesc numerar. Limitele și regulile pentru plățile cash în 2026
playtech.ro
image
Petrolul încearcă o nouă „șmecherie” în dosarul de insolvență. Miza e de 5 milioane de euro!
fanatik.ro
image
Purtătorul de cuvânt al CNAIR a prezentat stadiul autostrăzilor din PNRR: „Nu pierdem niciun euro”. Cum explică întârzierile
ziare.com
image
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
digisport.ro
image
S-a aflat cine este iubitul Laurei Giurcanu. Influencerița trăiește o poveste de dragoste cu un fotbalist
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru în Ucraina. Ținuta este creată de Andreea Raicu
romaniatv.net
image
Bolojan le-a pus gând rău pensionarilor! Anunț privind pensiile după 2027
mediaflux.ro
image
Scăpat din calvarul de la CFR Cluj, fotbalistul s-a fotografiat alături de iubita celebră » A participat și la Survivor România
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Pescobar va face show la TV! Cu ce post a semnat
click.ro
image
Nouă dintre cele mai bune seriale de urmărit în luna septembrie
click.ro
image
Laura Cosoi, pregătiri pentru botezul micuței Nina: „Va dura trei zile”
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”
image
Acuzații grave lansate la adresa lui Lino Golden de fosta soție. Coșmarul prin care a trecut Delia Salchievici: „A vandalizat casa”

OK! Magazine

image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori