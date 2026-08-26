Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a vorbit despre campania pe care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, o face în biserici.

Într-o intervenție la emisiunea „Miezul Problemei” de la Național TV, Băsescu a subliniat că nu este normal ca bisericile sau mănăstirile-reper „să fie luate cu asalt de oameni cu camere de filmat, cu aparate de fotografiat, care să-l îmortalizeze într-un act de afișată credință pe un domn (n.r. Călin Georgescu) care se află într-o permanentă campanie electorală.”, a declarat acesta luni seara.

„Oamenii care merg la o mănăstire sau la o simplă biserică merg cu un singur motiv, în afară de cel turistic, când este cazul, acela de a se ruga. Când un grup de oameni vin cu o anumită intenție, nu aceea de a se ruga, pentru că atunci când vrei să te rogi, nu porți cu tine instrumente de filmare și nici nu faci un mic circ mediatic în curtea unui spațiu sacru. Nu este în ordine”, a afirmat acesta.

Bănescu propune să se interzică desfășurarea campaniilor electorale în biserici

Bănescu susține că astfel de vizite nu sunt întâmplătoare și că Biserica ar putea preveni politizarea spațiilor religioase prin reguli clare care să le permită politicienilor să se roage, dar nu să desfășoare campanie electorală în biserici și mănăstiri.

„Este evident că un astfel de moment nu poate fi unul pur întâmplător. Există un minimum măcar de organizare. Există, chiar dacă există elementul surpriză, el poate fi temperat ușor, dacă, cu condiția aceasta: orice mănăstire sau biserică importantă se află în eparhia condusă de un episcop.

În contextul în care România, de doi ani cel puțin, trece printr-un astfel de asalt al populismului care pătrunde în mod dezordonat, irațional, în spațiul bisericesc, e de așteptat ca asta să se întâmple oricând. Ar fi suficientă o simplă directivă: ca într-o mănăstire, niciun politician, oricare ar fi el, să nu vină să facă campanie electorală”, a explicat acesta.

Bănescu a precizat că astfel de situații pot fi prevenite printr-o circulară a episcopilor către stareți.

„Asta se poate rezolva cu o minimă bunăvoință din partea episcopilor în arondismentul ierarhic al cărora se află aceste mănăstiri”, arată fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei.

Întrebat dacă lipsa unei reacții din partea Bisericii încurajează extremismul, Bănescu spune că aceasta contribuie la proliferarea unor astfel de manifestări.

„Observăm că s-a creat un tip de țesătură socială care unește oameni ai bisericii, de reprezentanți ai acestei mișcări, care poartă stindarde creștine, confiscând vocabularul credinței, simboluri religioase, simboluri ale ortodoxiei, și instrumentându-le în cheie electorală.

Toată lumea vede lucrul acesta. Toată lumea deja știe asta. Doar că o mare parte, sper că nu cea mai mare parte din societate, percepe lucrurile acestea ca pe ceva pozitiv. Adică viziunea acestor oameni este legată de ceea ce s-a numit a fi, în spațiul nostru, cu o sintagmă religioasă, un mesia politic, un salvator național, care e credincios, care poartă în semnele religii.”