 România, avertisment de la Comisia Europeană pe tema combaterii spălării banilor. Ce trebuie să rezolve în două luni | adevarul.ro
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România, avertisment de la Comisia Europeană pe tema combaterii spălării banilor. Ce trebuie să rezolve în două luni

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România a fost avertizată oficial de Comisia Europeană că trebuie să completeze măsurile prin care a transpus în legislaţia naţională anumite reguli europene privind combaterea spălării banilor.

România nu a respectat cerinţele Comisiei Europene privind spălarea banilor.
România nu a respectat cerinţele Comisiei Europene privind spălarea banilor. Foto: Shutterstock

Comisia Europeană a început vineri, 25 septembrie, proceduri împotriva a 18 state membre care nu au notificat complet modul în care au transpus în legislaţia naţională anumite prevederi din cea de-a şasea Directivă privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (AMLD VI), potrivit Agerpres.

Printre ţările vizate se află şi România, alături de Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ţările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia şi Finlanda.

În prima etapă a procedurii, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere. Cu alte cuvinte, autorităţile de la Bucureşti trebuie să explice situaţia şi să completeze măsurile prin care au transpus prevederile europene în termen de două luni. Dacă răspunsurile nu sunt considerate suficiente, procedura poate avansa către următoarea etapă, prin emiterea unui aviz motivat.

Directiva UE 2024/1640 stabileşte reguli privind modul în care statele membre trebuie să îşi organizeze sistemele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. Printre prevederi se numără şi cele referitoare la registrele cu informaţii despre beneficiarii reali ai companiilor.

Aceste informaţii pot fi accesate, în condiţiile prevăzute de directivă, de autorităţile competente şi de reglementare, de entităţile care au obligaţii de raportare, dar şi de persoane care pot demonstra un interes legitim. Directiva urmăreşte inclusiv îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de informaţii între instituţiile implicate în combaterea spălării banilor.

Termenul pentru notificarea către Comisie a unor măsuri prevăzute de directivă a fost 10 iulie 2026. Executivul comunitar urmăreşte ca statele membre să introducă şi să aplice în mod uniform noile reguli, astfel încât diferenţele dintre legislaţiile naţionale să nu lase breşe în sistemul european de combatere a spălării banilor.

Comisia consideră că existenţa unor informaţii corecte şi actualizate despre beneficiarii reali ai companiilor este importantă atât pentru autorităţile care anchetează infracţiuni financiare, cât şi pentru transparenţa pieţelor. Identificarea persoanelor care deţin sau controlează în realitate o societate poate ajuta autorităţile să urmărească mai uşor circuitele financiare şi să depisteze eventuale operaţiuni de spălare a banilor.

Procedura nu înseamnă, în această etapă, că România a fost sancţionată, ci că executivul european îi cere oficial să remedieze problemele constatate în transpunerea legislaţiei UE. România are la dispoziţie două luni să transmită Comisiei măsurile prin care îşi completează transpunerea prevederilor vizate.

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