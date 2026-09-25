„Mergea Georgescu la bazinul de înot sau nu?". Politică, consumerism şi inteligenţă artificială, la „Trends”

Octav Eugen Popa, realizatorul Podcastului de Filosofie, creatoarea de conţinut Ilinca Urse şi cercetătorul în etica tehnologiei Bogdan Lungu sunt invitaţii unei noi ediţii „Trends”, care îşi propune să privească dincolo de declaraţiile zilei şi să discute despre motivele şi consecinţele unor subiecte care ne influenţează viaţa.

Invitaţii ediţiei de vineri, 25 septembrie, a „Trends”, emisiunea lansată recent de „Adevărul”, abordează teme care pornesc de la politica românească şi ajung la felul în care tehnologia şi consumerismul ne schimbă comportamentul. Octav Eugen Popa, realizatorul Podcastului de Filosofie, creatoarea de conţinut Ilinca Urse şi cercetătorul în etica tehnologiei Bogdan Lungu discută despre Călin Georgescu, formarea Guvernului, noul iPhone pliabil şi proiectele pentru centrele de date din România.

Livestream-ul poate fi urmărit de la 18:00, pe canalul de YouTube „Adevărul”, dar şi pe conturile de Facebook şi Tiktok ale publicaţiei.