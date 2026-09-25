Fotografia rară de la nunta lui Siegfried Mureșan. Ce mesaj i-a transmis soției după 10 ani de căsătorie

Siegfried Mureșan și soția sa, Cătălina Mănescu, au împlinit zece ani de căsătorie. Cu această ocazie, premierul desemnat a publicat o fotografie rară realizată chiar în ziua nunții.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Imaginea îi surprinde pe cei doi în ziua în care au devenit soț și soție, iar fotografia a fost însoțită de un mesaj transmis de Siegfried Mureșan, cu ocazia aniversării.

Siegfried Mureșan și soția sa, Cătălina Mănescu, în ziua nunții Foto: Instagram

„10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri! Mulțumesc și la mulți ani nouă!”, a scris Siegfried Mureșan pe rețelele sociale.

Cătălina Mănescu, o prezență discretă

Siegfried Mureșan și Cătălina Mănescu s-au căsătorit în septembrie 2016. Soția politicianului este o prezență discretă în spațiul public și își desfășoară activitatea profesională la Banca Europeană de Investiții, în Luxemburg.

Potrivit informațiilor publicate despre aceasta, Cătălina Mănescu este implicată în domeniul antifraudă și al integrității instituționale.

Siegfried Mureșan a ales, de-a lungul timpului, să își țină viața de familie departe de atenția publică. Fotografia de la nunta celor doi este, astfel, una dintre rarele imagini publicate de politician cu soția sa.

Aniversarea celor zece ani de căsătorie are loc într-o perioadă importantă pentru Siegfried Mureșan și din punct de vedere politic. Pe 17 septembrie 2026, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare

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