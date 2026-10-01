 Tentativă de asasinat asupra șefului companiei ucrainene care produce dronele și rachetele ce fac prăpăd în Rusia? | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Tentativă de asasinat asupra șefului companiei ucrainene care produce dronele și rachetele ce fac prăpăd în Rusia?

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un jurnalist militar ucrainean a relatat, citând o sursă, că directorul companiei de armament ar fi fost rănit ușor, iar unul dintre bodyguarzii săi ar fi murit. Știlerman nu a confirmat direct atacul, dar nici nu l-a negat.

Denis Știlerman, proiectantul-șef al companiei ucrainene de apărare Fire Point
Denis Știlerman, proiectantul-șef al companiei ucrainene de apărare Fire Point Foto: X@front_ukrainian

Denis Știlerman, șeful și proiectantul-șef al companiei ucrainene de apărare Fire Point, ar fi fost ținta unei tentative de asasinat în apropiere de Kiev. Informația a fost făcută publică de jurnalistul militar Serhii Auslender, care citează o sursă despre care spune că nu l-a dezamăgit în trecut.

„Lângă Kiev a avut loc o tentativă de asasinat asupra conducătorului companiei Fire Point", a scris Auslender. „Potrivit sursei, Știlerman a fost rănit ușor, unul dintre bodyguarzii săi a fost ucis, iar atacatorii au fost lichidați." Alte detalii despre circumstanțe nu au fost date, scrie Zerkalo Nedeli.

Știlerman a reacționat public, fără să confirme sau să infirme direct atacul. „Zvonurile despre moartea mea sau despre moartea bodyguarzilor mei sunt oarecum exagerate", a scris el.

Cine este Denis Știlerman

Știlerman este cofondator, acționar majoritar și proiectant-șef al Fire Point. Potrivit televiziunii publice ucrainene Suspilne, deține 97,5% din acțiunile companiei, iar restul de 2,5% îi aparțin cofondatorului Ehor Skalyga. Fire Point dezvoltă drone de lovire cu rază lungă de acțiune, printre care FP-1, precum și sisteme de rachete.

Până la invazia pe scară largă a Rusiei, Știlerman a lucrat în domeniul IT. După 2022, el și partenerii săi au început să aprovizioneze armata cu drone, iar ulterior echipa și-a creat propria producție.

Legătura cu „înregistrările Mindici"

Numele lui Știlerman a apărut în dosarul „înregistrărilor Mindici", un scandal de corupție din Ucraina. În mai, în fața comisiei de anchetă a Radei Supreme, el a declarat că s-a întâlnit cu omul de afaceri Timur Mindici de aproximativ 15 ori, în apartamentul acestuia din Kiev, ultima dată la sfârșitul lui august 2025. Potrivit lui, Mindici s-a interesat de Fire Point după testele de la poligon și a vrut să cumpere 50% din acțiuni, dar a oferit prea puțin, astfel că propunerea a fost considerată necompetitivă, în primăvara lui 2024.

În octombrie, într-un interviu pentru ZN.UA, Știlerman a negat că Mindici ar fi coproprietar al Fire Point. Totuși, pe una dintre înregistrările din dosar apare o discuție între omul de afaceri și Rustem Umerov, pe atunci secretar al Consiliului Securității Naționale și Apărării, despre o posibilă vânzare către investitori a 33% din companie pentru 600 de milioane de dolari.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan ar urma să fie audiat mâine la DNA Iași în dosarul afaceristului cu care s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria – SURSE
gandul.ro
image
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
mediafax.ro
image
România, lângă San Marino și Liechtenstein! Poziție jenantă ocupată de tricolori după primele meciuri din Liga Națiunilor
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
digi24.ro
image
Cursă ca în filme pentru „recuperarea” lui Cristiano Ronaldo » Selecționerul și președintele au gonit pe străzile din Copenhaga
gsp.ro
image
După CINCI fete, la 57 de ani i s-a născut primul băiat: ”Îți poți imagina?”
digisport.ro
image
AnimaWings suspendă toate zborurile după ce și-a cerut insolvența. Ce urmează pentru compania românească
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
"Îmi e foarte rău". Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
prosport.ro
image
De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite
playtech.ro
image
Jucătorul de națională găsit vinovat după bătaia din Suedia are o imagine fantastică în Polonia: „Calități de cel mai înalt nivel. A influențat întreg campionatul”
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Armina Andrei, furioasă după declarațiile lui Șerban Huidu: „Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa luxoasă a Romaniței Iovan. S-a inspirat de la Coco Chanel în amenajarea ei. Are accente vintage și aer boem: Patul e o copie a celui în care a dormit ea la Ritz'' / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dezvăluiri din celula lui Călin Georgescu! Anunțul soției sale, Cristela
mediaflux.ro
image
Business-ul românesc care a intrat pe piața din Polonia » Cât am plătit pe un produs cumpărat cu 2 lei la București
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate. Ce a simțit în momentul administrării injecției letale: „Ar trebui să se întâmple asta?”
click.ro
image
Lili Sandu, surprinsă de fiul ei cu un gest emoționant. Ce i-a lăsat băiatul pe masa din living: „Am simțit că sunt împlinită cu adevărat”
click.ro
image
Armina Andrei, furioasă după declarațiile lui Șerban Huidu: „Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
AnimaWings suspendă toate zborurile după ce și-a cerut insolvența. Ce urmează pentru compania românească
image
Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate. Ce a simțit în momentul administrării injecției letale: „Ar trebui să se întâmple asta?”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului