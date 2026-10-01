Tentativă de asasinat asupra șefului companiei ucrainene care produce dronele și rachetele ce fac prăpăd în Rusia?

Un jurnalist militar ucrainean a relatat, citând o sursă, că directorul companiei de armament ar fi fost rănit ușor, iar unul dintre bodyguarzii săi ar fi murit. Știlerman nu a confirmat direct atacul, dar nici nu l-a negat.

Denis Știlerman, proiectantul-șef al companiei ucrainene de apărare Fire Point Foto: X@front_ukrainian

Denis Știlerman, șeful și proiectantul-șef al companiei ucrainene de apărare Fire Point, ar fi fost ținta unei tentative de asasinat în apropiere de Kiev. Informația a fost făcută publică de jurnalistul militar Serhii Auslender, care citează o sursă despre care spune că nu l-a dezamăgit în trecut.

„Lângă Kiev a avut loc o tentativă de asasinat asupra conducătorului companiei Fire Point", a scris Auslender. „Potrivit sursei, Știlerman a fost rănit ușor, unul dintre bodyguarzii săi a fost ucis, iar atacatorii au fost lichidați." Alte detalii despre circumstanțe nu au fost date, scrie Zerkalo Nedeli.

Știlerman a reacționat public, fără să confirme sau să infirme direct atacul. „Zvonurile despre moartea mea sau despre moartea bodyguarzilor mei sunt oarecum exagerate", a scris el.

Cine este Denis Știlerman

Știlerman este cofondator, acționar majoritar și proiectant-șef al Fire Point. Potrivit televiziunii publice ucrainene Suspilne, deține 97,5% din acțiunile companiei, iar restul de 2,5% îi aparțin cofondatorului Ehor Skalyga. Fire Point dezvoltă drone de lovire cu rază lungă de acțiune, printre care FP-1, precum și sisteme de rachete.

Până la invazia pe scară largă a Rusiei, Știlerman a lucrat în domeniul IT. După 2022, el și partenerii săi au început să aprovizioneze armata cu drone, iar ulterior echipa și-a creat propria producție.

Legătura cu „înregistrările Mindici"

Numele lui Știlerman a apărut în dosarul „înregistrărilor Mindici", un scandal de corupție din Ucraina. În mai, în fața comisiei de anchetă a Radei Supreme, el a declarat că s-a întâlnit cu omul de afaceri Timur Mindici de aproximativ 15 ori, în apartamentul acestuia din Kiev, ultima dată la sfârșitul lui august 2025. Potrivit lui, Mindici s-a interesat de Fire Point după testele de la poligon și a vrut să cumpere 50% din acțiuni, dar a oferit prea puțin, astfel că propunerea a fost considerată necompetitivă, în primăvara lui 2024.

În octombrie, într-un interviu pentru ZN.UA, Știlerman a negat că Mindici ar fi coproprietar al Fire Point. Totuși, pe una dintre înregistrările din dosar apare o discuție între omul de afaceri și Rustem Umerov, pe atunci secretar al Consiliului Securității Naționale și Apărării, despre o posibilă vânzare către investitori a 33% din companie pentru 600 de milioane de dolari.