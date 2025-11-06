Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții

Două regiuni din România, ocolite până acum de șosele de mare viteză, vor fi acoperite de șantiere deschise în următoarele luni. Mii de oameni vor fi angajați, iar mai multe contracte de miliarde de lei au fost semnate recent pentru construcția unor autostrăzi și drumuri expres.

Rețeaua de transport rutier din România a ajuns în prezent la peste 1.350 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, cea mai mare parte a lor fiind construite în ultimii 15 ani. În diverse stadii de execuție mai sunt peste 850 de kilometri de șosele de mare viteză, a căror finalizare este estimată până în jurul anului 2030.

Realizarea lor ar însemna că, în următorii patru ani, România va depăși 2.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Alți peste 500 de kilometri sunt în faza de licitare sau planificare. Cele mai lungi autostrăzi traversează regiunile de sud-est, centru și vest ale României.

În următoarele luni, este așteptată deschiderea mai multor șantiere de autostrăzi și drumuri de mare viteză, după ce statul român a atribuit contractele de proiectare și execuție. Noile tronsoane sunt construite în nord-vestul și nord-estul României, două regiuni care până în prezent au fost ocolite de astfel de investiții. Unele proiecte au demarat în această toamnă, iar traseele viitoarelor drumuri de rapide au prins deja contur.

Șantierele deschise în jurul Oradiei

La finalul verii 2025 au început lucrările la cei 28,5 kilometri de autostradă dintre localitățile Chiribiș și Biharia, în județul Bihor, un segment al Autostrăzii Transilvania (A3) care va completa traseul Suplacu de Barcău – Borș, cu o lungime totală de aproximativ 60 de kilometri.

Contractul, în valoare de 785 de milioane de lei (fără TVA), a fost atribuit recent de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) asocierii Precon Transilvania – Citadina 98, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe 24 iulie.

„Pe lotul 3C2 Chiribiș – Biharia vor fi construite 18 poduri și pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem SPEED pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, un sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 kilometri pentru detecția incidentelor rutiere, precum și sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mișcare”, arată CNAIR.

Lucrările au termen de finalizare în anul 2027. Acest segment de autostradă completează tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, aflat deja în execuție, cu termen de finalizare în 2026.

Segmentul, cu o lungime de 26 de kilometri, a fost unul dintre primele șantiere ale Autostrăzii Transilvania: lucrările au început în 2004, dar au fost suspendate în 2013, la jumătatea proiectului. Între timp, la Suplacu de Barcău a fost construit viaductul de 1,8 kilometri, considerat piesa de rezistență a autostrăzii. Construcția a fost reluată în 2024.

La celălalt capăt al secțiunii Chiribiș - Biharia, traseul este continuat de tronsonul Biharia – Vama Borș, deja finalizat, și de 13 kilometri din Drumul Expres DEx16 Arad – Oradea, până în municipiul Oradea.

După finalizarea lucrărilor la autostrada dintre Suplacu de Barcău și Biharia, județul Sălaj va fi conectat prin autostradă de Oradea și de Ungaria (prin Vama Borș II). Recent au fost semnate și contractele de execuție pentru cele trei tronsoane ale DEx16, cu o lungime totală de 120 de kilometri, între Arad și Oradea.

11 kilometri din Autostrada Nordului intră în șantier

Tot în nord-vestul României, 11 kilometri din „Autostrada Nordului” (DEx14), între orașul Satu Mare și localitatea Oar, aflată la frontiera cu Ungaria, vor intra în execuție. În 22 octombrie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat semnarea contractului în valoare de 720 de milioane de lei (fără TVA) pentru investiția finanțată prin Programul Transport (PT) 2021–2027.

„Antreprenorul, Construcții Erbașu, are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea acestui nou drum de mare viteză, în lungime de 10,83 kilometri. Drumul Expres Oar – Satu Mare, denumit „Someș Expres”, va avea două benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite două noduri rutiere, două parcări și un Centru de Întreținere și Control”, informează CNAIR.

Noul drum expres va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare și, în zona localității de frontieră Oar, se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.

Segmentul a fost plănuit ca parte a „Autostrăzii Nordului”, o șosea de mare viteză care va conecta frontiera de nord-vest a României și orașele Satu Mare și Baia Mare cu Suceava și regiunea istorică a Bucovinei. Planurile „Autostrăzii Nordului”, cu o lungime estimată la aproape 400 de kilometri, datează de peste un deceniu, însă, în afara șoselei din Satu Mare, restul traseului a rămas în stadiul de proiect.

Traseul „Autostrăzii Nordului” leagă localitățile Oar (granița cu Ungaria), Satu Mare, Baia Mare, Dej, Bistrița, Vatra Dornei și Suceava. Legea privind construirea Autostrăzii Nordului a fost promulgată în noiembrie 2020 de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, iar proiectul prevedea realizarea investiției până în 2025.

De investiție ar beneficia comunitățile din județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava și Botoșani, din nordul României, care numără împreună peste 2,3 milioane de locuitori, dar sunt aproape lipsite de șosele de mare viteză.

Șantierele așteptate de pe Autostrada Unirii

În 2026, mai multe autostrăzi și drumuri expres din nord-vestul României ar putea intra în șantier. Pentru unele dintre ele au fost semnate contracte de execuție, iar altele sunt în faze avansate ale licitațiilor publice.

În 2026, este așteptată începerea lucrărilor pe mai multe segmente ale Autostrăzii Unirii (A8), din tronsoanele Târgu Neamț - Iași - Ungheni, în lungime de aproximativ 90 de kilometri și Miercurea Nirajului - Lenghin, de 161 de kilometri.

În luna octombrie, CNIR a semnat contractul pentru cel mai dificil segment ale viitoarei autostrăzi, Lotul 2B Grințieș-Pipirig, în lungime de 34 de kilometri. Investiția se ridică la aproape șase miliarde de lei, iar lucrările vor fi realizate de Asocierea SA&PE Construct - Euro Asfalt d.o.o.-Tehnostrade - Spedition UMB.

„Lotul 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii este un proiect de o complexitate tehnică ridicată, incluzând numeroase structuri, dar și volume semnificative de lucrări de consolidări și excavări: 16 tuneluri (cel mai lung având 940 metri); 60 de poduri și viaducte, două dintre acestea cu peste 1.000 metri lungime (cel mai lung pod este cel peste râul Bistrița cu 1.275 metri); aproximativ 20 de kilometri – lungimea pasajelor și a tunelurilor, reprezentând aproape 70 la sută din lungimea întregului lot; 12,7 milioane metri cubi de excavări”, informa CNIR.

Mii de oameni vor trebui angajați pe șantierele autostrăzii montane

Toate contractele pentru proiectarea și execuția Autostrăzii A8 Miercurea Nirajului - Lenghin au fost semnate în 2025. Cea mai mare parte a traseului va traversa Carpații Orientali, iar lucrările dificile la autostrada montană ar urma să implice o forță de muncă de peste 22.000 de persoane, conform CNIR.

Aproximativ 22.000 de persoane sunt necesare pentru construirea secțiunii de munte Sărățeni-Pipirig pe traseul Autostrăzii ,,Unirii”-A8, potrivit estimării din studiul de fezabilitate, arăta compania.

„Secțiunea de munte Sărățeni-Pipirig cu o lungime de 116 kilometri, care include 38 de tuneluri și aproape 200 de poduri și viaducte, reprezintă unul dintre cele mai complexe proiecte de investiții pentru infrastructura rutieră. Conform datelor din Studiul de Fezabilitate, pentru secțiunea 1 C Sărățeni-Joseni (32,4 kilometri) necesarul de forță de muncă pe durata execuției a fost estimat la aproximativ 6.000 de persoane, pentru lotul următor, 1 D Joseni-Ditrău (14,4 kilometri) de 3.000 persoane, iar pentru cel mai lung lot al secțiunii de munte, 2 A Ditrău-Grințieș (37,9 kilometri) de 7.000 de persoane. Pentru al patrulea lot, 2 B Grințieș-Pipirig (31,5 kilometri), proiectantul a estimat că alte aproximativ 6.000 de persoane vor fi implicate în etapa de execuție”, informa CNIR.

Tot la sfârșitul lunii octombrie, CNIR a atribuit contractul de execuție pentru un alt segment din Autostrada Unirii (A8), între localitățile Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos din județul Iași. Acesta va avea o lungime de 27 kilometri, 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri, patru tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri și trei noduri rutiere.

Lucrările vor fi executate de Asocierea Danlin XXL - Groma Hold Ltd - Intertranscom Impex - Evropeiski Patishta. Potrivit CNIR, asocierea de constructori din România și Bulgaria a fost declarată câștigătoare cu o ofertă de 4,76 miliarde lei, iar contractul de proiectare și execuție poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații. Durata totală de realizare a acestui tronson este de 46 de luni din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.

Celelalte patru segmente ale autostrăzii Târgu Neamț - Iași - Ungheni se află în licitație publică.

Drumul expres Focșani - Brăila, în șantier din 2026

Alături de tronsoanele de autostradă din nord-estul României, în 2026 va intra în șantier și Drumul Expres Focșani - Brăila, în lungime de 73,5 kilometri. Contractul a fost semnat de CNIR cu Asocierea de constructori SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade - Arcada Company și are o valoare de 4,29 miliarde de lei (fără TVA).

„Drumul Expres Focșani - Brăila va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești - Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila - Galați, Tulcea și Constanța. Acest obiectiv a fost licitat într-un singur lot, devenind astfel cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract”, a informat CNIR.

Proiectul are o durată de 42 de luni (șase luni etapa de proiectare și 36 de luni pentru lucrări) și este finanțat din fonduri europene prin Programul Transport 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de Stat.

Șoseaua de mare viteză este completată de Drumul Expres 6 Brăila - Galați, în lungime de 11 kilometri, a cărui inaugurare este așteptată la sfârșitul anului 2025.