 Bani europeni, birocrație și reforme: cât de eficiente sunt programele Comisiei Europene? | adevarul.ro
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Bani europeni, birocrație și reforme: cât de eficiente sunt programele Comisiei Europene?

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Uniunea Europeană finanțează proiecte pentru protejarea drepturilor, modernizarea justiției și redresarea economiei. Dar între obiectivele anunțate la Bruxelles și rezultatele resimțite de cetățeni există uneori o distanță considerabilă.

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Foto: Facebook FMI

O analiză publicată pe JURIDICE.ro de profesorul Marin Voicu examinează această diferență și dificultățile întâmpinate de programele europene în mandatele Ursulei von der Leyen.

Drepturi și justiție: ce urmăresc finanțările europene

Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”, derulat în perioada 2021–2027, sprijină participarea cetățenilor la viața democratică, combaterea discriminării și prevenirea violenței, inclusiv împotriva femeilor și copiilor. Organizațiile societății civile pot solicita finanțare pentru proiecte care contribuie la aceste obiective.

În paralel, programul „Justiție” urmărește o mai bună cooperare între sistemele judiciare ale statelor membre, pregătirea profesioniștilor dreptului și facilitarea accesului la justiție. Digitalizarea este una dintre direcțiile importante: instrumentele electronice ar trebui să facă serviciile judiciare mai accesibile și cooperarea dintre autorități mai eficientă.

Pentru public, miza acestor programe nu este numărul proiectelor aprobate, ci utilitatea lor: drepturi mai bine protejate și o justiție mai ușor de accesat.

PNRR: dificultăți în țară, critici la Bruxelles

Planurile naționale de redresare și reziliență reprezintă una dintre cele mai ambițioase intervenții europene pentru investiții și reforme. Finanțarea este legată de îndeplinirea unor „jaloane” și „ținte” — angajamente și rezultate pe care statele trebuie să le realizeze pentru a primi banii.

Analiza profesorului Marin Voicu evidențiază criticile Parlamentului European privind diferențele dintre evaluările Comisiei, durata verificării cererilor de plată și transparența criteriilor folosite. Aceste critici privesc modul de administrare a mecanismului, nu doar performanța unui anumit stat.

În cazul României, autorul formulează o evaluare severă a pregătirii și implementării PNRR. În opinia sa, consultarea insuficientă, asumarea unor angajamente dificil de realizat și întârzierile au afectat capacitatea de a valorifica finanțarea disponibilă.

Problema are și o consecință bugetară: investițiile începute, dar rămase fără finanțare prin PNRR, pot necesita alte surse de bani. De aceea, discuția despre fondurile europene nu se poate limita la sumele anunțate inițial. Contează ce proiecte sunt realizate și în ce condiții sunt finanțate până la capăt.

Legi mai simple, nu doar promisiuni de simplificare

O altă temă a analizei este planul prezentat de Comisia Europeană în aprilie 2026 pentru modernizarea procesului legislativ.

Obiectivul declarat este ca regulile europene să fie mai clare, mai coerente și mai ușor de aplicat. Comisia propune reducerea suprapunerilor și a complexității inutile, precum și combaterea situațiilor în care statele adaugă cerințe mai împovărătoare decât cele prevăzute la nivel european.

Pentru cetățeni și întreprinderi, promisiunea este importantă. Totuși, simplificarea trebuie evaluată prin efectele sale practice, nu doar prin documentele care o anunță.

Europa are nevoie și de competitivitate

Analiza leagă aceste dificultăți de avertismentele lui Mario Draghi privind competitivitatea europeană. Investițiile în tehnologie, energie și apărare, alături de creșterea productivității, sunt prezentate drept direcții esențiale pentru viitorul Uniunii.

În această perspectivă, lentoarea deciziilor și implementarea slabă nu sunt simple neajunsuri administrative. Ele afectează capacitatea Europei de a răspunde schimbărilor economice și tehnologice.

Întrebarea centrală rămâne aceeași: pot instituțiile europene și autoritățile naționale să transforme programele ambițioase în rezultate concrete? Bugetele și obiectivele sunt punctul de plecare. Eficiența se vede în proiectele realizate, în regulile aplicabile și în beneficiile pentru cetățeni.

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