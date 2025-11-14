Anca Alexandrescu și-a depus vineri, 14 noiembrie, candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei, în prezența liderului AUR George Simion.

„Am decis să candidez la Primăria Capitalei după 6 ani în care am realizat o emisiune unde m-am întâlnit zi de zi cu problemele românilor, nu doar cu ale Bucureștenilor. Și de prea multe ori am fost pusă în situația de a le spune oamenilor – nu pot să fac mai mult decât ce pot să fac la televizor. A venit momentul să mă implic, să fac mai mult”, a declarat Anca Alexandrescu după depunerea candidaturii.

Ea a susținut, totodată, că nu a cheltuit niciun leu și că nu a cerut donații. Întrebată de relația cu familia Georgescu, aceasta a răspuns că are „o relație de prietenie”, refuzând să dea mai multe detalii. „Am o relație de prietenie cu familia Georgescu”, a spus ea.

Ulterior, în discuția cu jurnaliștii a intervenit și liderul AUR, George Simion.

„Partidul AUR și PNȚCD au ales să facă ce este corect, drept și au ales să nu divizeze votul la București și să susțină cel mai puternic candidat, așa că am format o alianță opusă alianței care este la guvernare”, a spus George Simion, cu privire la susținerea Ancăi Alexandrescu.

Miercuri, în prima zi în care au putut fi depuse candidaturile pentru Primăria Capitalei, fostul președinte al USR Cătălin Drulă, în prezent deputat de Timiş, şi-a depus la Biroul Electoral Municipal dosarul de candidatură din partea USR pentru funcţia de primar general.

El a fost urmat de liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, care și-a depus dosarul joi.

Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, este principalul favorit la Primăria Capitalei. El este urmat de candidatul PNL, Ciprian Ciucu iar pe locul trei se plasează candidatul USR, Cătălin Drulă.