Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ce este votul util și cum afectează alegerile din 7 decembrie. Cine profită de el în cursa pentru București

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Votul util are potențialul de a schimba decisiv cursa electorală, iar în perspectiva alegerilor din decembrie pentru Primăria Capitalei, el devine deja subiect de dezbatere, deși campania electorală nici măcar nu a început. Totuși, acest aspect modelează tipul de promovare al unora dintre candidați.

Campania electorală începe oficial pe 22 noiembrie FOTO Inquam Photos / Mădălina Norocea
Campania electorală începe oficial pe 22 noiembrie FOTO Inquam Photos / Mădălina Norocea

Controversele privind votul util au fost alimentate chiar de unul dintre candidații intrați în cursa pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu, desemnat oficial de PNL, a declarat recent că „cel mai probabil teoria votului util va intra în practică”, explicând că alegătorii vor alege candidatul cu cele mai mari șanse de a bloca ascensiunea unui partid extremist.

El a menționat că principalul său oponent este Daniel Băluță, candidatul PSD.

„Va conta foarte mult bătălia sondajelor”

„Partidul extremist în cazul ăsta fiind PSD-ul să ne înțelegem. Deci nu e vorba despre Anca Alexandru și AUR, ci e vorba de PSD. Încearcă să capitalizeze, încearcă să fure startul, dacă vreți, dar în realitate campania adversă a început deja. Unii vor spune că e o campanie de canibalizare între cele două grupuri, dar asta e o altă discuție”, punctează politologul Cristian Pârvulescu pentru „Adevărul”.

Potrivit politologului, precum în situația de la alegerile prezidențiale de la finalul anului trecut, votul util va conta și în scrutinul pentru Primăria Capitalei și l-ar putea afecta chiar pe candidatul PNL. Bătălia se va reflecta în sondaje:

„Așa cum s-a întâmplat și la prezidențiale, va conta care candidat va fi mai bine plasat. Ciucă era mult sub Lasconi și asta a contribuit în favoarea votului util către Lasconi, care a dus-o teoretic în turul II. Deci, va conta foarte mult bătălia sondajelor. Faptul că președintele Dan a fost prezent la lansarea lui Cătălin Drulă va avea probabil o importanță. Baza electorală a USR este mai importantă decât a PNL în București. Deci există posibilitatea, nu este certitudine, va depinde de campanie, va depinde de foarte multe variabile. Există posibilitatea de candidatul PNL să fie laminat. Pe de altă parte, este clar că Ilie Bolojan vede care este riscul și s-a implicat direct în susținerea lui Ciucu în încercarea de a muta eventuala simpatie de care se bucură asupra candidatului. Deci are dificultăți.

Ciucu, la un moment dat, în urmă cu o săptămână, vorbea despre faptul că refuză să se retragă și acuza o campanie pe rețelele sociale într-o asemenea direcție. Asta înseamnă că deja bătălia a început, dar e greu să spunem acum în favoarea cui va funcționa. Poate funcționa în favoarea lui Ciucu, poate funcționa în favoarea lui Drulă, dar din punctul meu de vedere, având în vedere susținerea lui Nicușor Dan, electoratul USR din București, cred că Drulă are un avantaj în ceea ce privește acest electorat în raport cu Ciucu, dar asta nu înseamnă că o campanie inteligentă nu poate inversa tendințele”, mai arată Cristian Pârvulescu.

„Nu este o afirmație făcută doar de dragul analizei”

De momentul în care Elena Lasconi a reușit să profite de pe urma unui vot util amintește și politologul George Jiglău, care explică pentru „Adevărul” rațiunea votului util în alegeri:

„Asta vine de la ideea de comportament rațional al oricărui alegător în context electoral. E ideea de vot strategic, în anumite contexte - Nu votezi cu candidatul preferat, ci votez cu cel care ar fi pe locul al 2-lea, al 3-lea, în așa fel încât să nu iasă cel care este cel mai putin preferat de către tine. - Și de la ideea asta de strategie proprie în raport cu procesul electoral, care este un proces care se întâmplă în mintea fiecărui alegător, la noi s-a transformat în sintagma asta de vot util, de parcă ar exista un vot inutil. Se mai zice și asta, că dacă votezi cu un candidat de jos, sau dacă votezi cu un partid sub pragul electoral, îți irosești voturi. Nu este așa. (...) Acolo e tot un vot cât se poate de util, e tot un element de raționalitate. Prioritatea, de fapt, pentru alegător care face un astfel de calcul și votează pentru unul care n-ar fi în fruntea preferințelor. Elementul esențial care ghidează rațional decizia de a vota este să nu câștige un anumit candidat pe care nu îl preferă”.

Este posibil ca Ciprian Ciucu să lanseze un mesaj și în funcție de datele interne pe care le are partidul. „Probabil că are ceva care îl face să poată să vadă niște lucruri pe care noi nu le vedem și să încerce să lanseze un mesaj în spațiul public pe care îl percepe că ar putea să aibă un impact pozitiv asupra propriei campanii. Deci nu cred că este o afirmație făcută doar de dragul analizei politice a campaniilor, venită fix din partea unui anumit candidat. Cred că sunt niște implicații acolo pe care el le percepe asupra felului în care merge votul în momentul ăsta. A rămas mai puțin de o lună, probabil că-și dă seama de niște dinamici și atunci încearcă să le anticipeze”, mai punctează George Jiglău.

Adevăratul candidat al extremei drepte, candidatul susținut de AUR, Anca Alexandrescu, nu afectează voturile partidelor de dreapta, mai subliniază politologul. „Intrarea Ancăi Alexandrescu în competiția asta, în primul rând că nu e chiar o surpriză, ne așteptam că va fi un candidat suveranist, că era Piperea, că era ea, era de așteptat să se întâmple. El nu este pe un segment de electorat care să fie afectat de intrarea doamnei în competiție. Și nici Drulă, poate Băluță într-o oarecare măsură”, arată George Jiglău.

