Daniel Băluță conduce în cursa pentru Primăria Capitalei. Clasamentul complet în procente | Sondaj

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), este favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, este principalul favorit la Primăria Capitalei, relevă o cercetare Avangarde, autofinanțată, realizată la începutul lunii noiembrie.

Băluță conduce atât la intenția de vot, cât și în percepția publicului privind câștigătorul probabil al alegerilor din 7 decembrie. El este urmat de candidatul PNL, Ciprian Ciucu iar pe locul trei se plasează candidatul USR, Cătălin Drulă.

La întrebarea „Cu ce candidat ați vota dacă duminica viitoare ar fi alegeri?”, clasamentul arată astfel:

Daniel Băluță (PSD) – 24%

Ciprian Ciucu (PNL) – 21%

Cătălin Drulă (USR) – 20%

Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) – 17%

Vlad Gheorghe (independent) – 5%

Ana Ciceală (SENS) – 4%

Virgil Alexandru Zidaru (independent) – 4%

Liviu Negoiță (PUSL) – 3%

Alt candidat – 2%

La întrebarea „indiferent cu cine votați, cine va fi viitorul primar?”, primarul Sectorului 4 are un avans și mai mare

Daniel Băluță – 30%

Ciprian Ciucu – 19%

Cătălin Drulă – 15%

Anca Alexandrescu – 12%

Ana Ciceală – 3%

Vlad Gheorghe – 3%

Virgil Alexandru Zidaru – 2%

Altul – 5%

NS/NR – 11%

La întrebarea dacă știu că pe 7 decembrie au loc alegeri, 82% au răspuns DA, 16% NU știau, 2% NS/NR.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.080 respondenți din București în vârstă de peste 18 ani, metoda fiind interviu față-în-față. Perioada de colectare a datelor: 2 – 7 noiembrie 2025. Marja de eroare a sondajului este de ± 3,2%, cu un nivel de încredere: 95%