Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, în prima zi în care s-a dat startul oficial în cursa electorală

Miercuri, 12 noiembrie, a început oficial perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria București. Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a fost printre primii care și-au depus dosarul, reprezentând USR în cursa electorală pentru alegerile din 7 decembrie.

Miercuri, 12 noiembrie, a fost prima zi în care candidații pot depune dosarele pentru Primăria Municipiului București. Printre primii care s-au înscris în cursa pentru Capitală se află Cătălin Drulă, deputat de Timiș și fost președinte al Uniunii Salvați România (USR).

Acesta și-a depus oficial candidatura la Biroul Electoral al Municipiului București, reprezentând formațiunea pe care a condus-o până în vara acestui an, după ce candidatura lui a fost anunțată oficial pe 2 noiembrie, într-un eveniment electoral organizat de USR în București şi au fost strânse peste 30.000 de semnături, în toate sectoarele Capitalei.

Depunerea dosarelor de candidatură pentru Primăria Capitalei se poate face în perioada 12-17 noiembrie, până la ora 24.00, conform calendarului aprobat de Guvern.

La momentul depunerii candidaturii, Cătălin Drulă a fost însoțit de Dominic Fritz, actualul președinte al USR și primar al Timișoarei, de parlamentari ai formațiunii, dar și de membri și simpatizanți care au participat la strângerea semnăturilor.

Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale din 7 decembrie este cuprinsă între 12 și 17 noiembrie 2025, urmând ca validarea acestora să fie anunțată în zilele următoare, iar campania electorală va începe oficial la sfârșitul lunii noiembrie, potrivit calendarului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă.