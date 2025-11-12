search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Exclusiv Ciprian Ciucu la Interivurile Adevărul. Avertizează cu privire la ascensiunea suveraniștilor: „Anca Alexandrescu crește vertiginos și poate fi un pericol pentru parcursul european al României”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, în cadrul unui interviu pentru Adevărul, că se află într-o competiție strânsă cu actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, și a avertizat asupra ascensiunii candidatei Alexandra Alexandrescu.

Ciprian Ciucu FOTO: FB
Ciprian Ciucu FOTO: FB

„Pe cifrele pe care le am, mă lupt în acest moment cu Daniel Băluță. Și da, doamna Alexandrescu crește vertiginos și îl lasă în urmă pe domnul Drulă”, a spus Ciucu, adăugând că această creștere rapidă reprezintă un potențial pericol, din cauza modului în care aceasta își face campania electorală și a mesajelor pe care le promovează.

Ciprian Ciucu a subliniat că există un risc pentru susținerea parcursului european al României. 

„Adeversarul meu era până acum Daniel Băluță, la dânsul mă raportam, pentru că așa arătau cifrele în sondaj. Dar, pericolul ca așa-zișii suveraniști să vină la București crește pe zi ce trece”, a spus Ciucu. El a precizat că a discutat cu mai mulți sociologi, care îi confirmă creșterea Alexandrescu.

În context electoral, Ciucu a spus că este momentul să intensifice campania și să transmită un mesaj rațional către electoratul pro-european.

„Am venit cu un mesaj cât se poate de rațional, dar va trebui să explicăm cum cât mai bine că dintre candidații pro-europenii, eu pot să iau votul din toată zona. Pentru că m-au votat inclusiv simpatizanții PSD”, a spus Ciucu. 

Ciucu: Candidatura lui Drulă devine irelavantă

Primarul Ciprian Ciucu susține că în acest moment candidatura lui Cătălin Drulă este „irelevantă”. 

„Din păcate în acest moment candidatura domnului Drulă începe să devină irelevantă. Am văzut efectiv datele sociologice și bine este dacă s-ar retrage cineva. Sunt două aspecte: în cadrul coaliției se poate isteriza PSD-ul, dar puși în fața de a pierde inclusiv PSD, de a pierde cu toții, poate reconsiderăm acest lucru. (...) De ce nu, în baza unui sondaj cel mai bun să meargă mai departe. Nu fac o propunere doar explorez”, a spus Ciucu. 

Ciucu sugerează ideea unui candidat unic

„Nu fac o propunere, doar explorez niște posibilități. În eventualitatea în care candidatul Anca Alexandrescu, care este sistemul îmbrăcat în haina antisistemului, ca să fie foarte, foarte clar. Toată cariera domniei sale a fost legată de Dragnea-sistem, Ponta -sistem, Năstase-sistem (...) Dacă dânsa va mai crește, trebuie să reconsiderăm întreaga strategie, întreaga coaliție”, a spus Ciucu.

„În ceea ce privește candidatura domnului Drulă, devine irelevantă în acest context. Și atunci, dacă nu se isterizează PSD-ului și nu iese de la guvernare, ar fi doar normal ca cel mai bine plasat să meargă mai departe”, a adăugat Ciucu, subliniind că nu face o propunere, ci doar explorează niște posibilități. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
gandul.ro
image
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
mediafax.ro
image
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Presemnalizarea unei amenajări rutiere. Ce trebuie să facă şoferii când întâlnesc indicatorul?
playtech.ro
image
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cornel Dinu, internat la Spitalul de Urgență! În ce stare se află „Procurorul”, după ce a fost supus mai multor investigații
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ultimele clipe din viața lui Horia Moculescu! Ce s-a întâmplat în spital și cine i-a fost alături înainte să moară? Medicii de la „Matei Balș” fac dezvăluiri în premieră: „Acest final dramatic...”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în privința votul pentru Primăria Capitalei. Ce arată sondajul de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor