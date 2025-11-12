Exclusiv Ciprian Ciucu la Interivurile Adevărul. Avertizează cu privire la ascensiunea suveraniștilor: „Anca Alexandrescu crește vertiginos și poate fi un pericol pentru parcursul european al României”

Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, în cadrul unui interviu pentru Adevărul, că se află într-o competiție strânsă cu actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, și a avertizat asupra ascensiunii candidatei Alexandra Alexandrescu.

„Pe cifrele pe care le am, mă lupt în acest moment cu Daniel Băluță. Și da, doamna Alexandrescu crește vertiginos și îl lasă în urmă pe domnul Drulă”, a spus Ciucu, adăugând că această creștere rapidă reprezintă un potențial pericol, din cauza modului în care aceasta își face campania electorală și a mesajelor pe care le promovează.

Ciprian Ciucu a subliniat că există un risc pentru susținerea parcursului european al României.

„Adeversarul meu era până acum Daniel Băluță, la dânsul mă raportam, pentru că așa arătau cifrele în sondaj. Dar, pericolul ca așa-zișii suveraniști să vină la București crește pe zi ce trece”, a spus Ciucu. El a precizat că a discutat cu mai mulți sociologi, care îi confirmă creșterea Alexandrescu.

În context electoral, Ciucu a spus că este momentul să intensifice campania și să transmită un mesaj rațional către electoratul pro-european.

„Am venit cu un mesaj cât se poate de rațional, dar va trebui să explicăm cum cât mai bine că dintre candidații pro-europenii, eu pot să iau votul din toată zona. Pentru că m-au votat inclusiv simpatizanții PSD”, a spus Ciucu.

Ciucu: Candidatura lui Drulă devine irelavantă

Primarul Ciprian Ciucu susține că în acest moment candidatura lui Cătălin Drulă este „irelevantă”.

„Din păcate în acest moment candidatura domnului Drulă începe să devină irelevantă. Am văzut efectiv datele sociologice și bine este dacă s-ar retrage cineva. Sunt două aspecte: în cadrul coaliției se poate isteriza PSD-ul, dar puși în fața de a pierde inclusiv PSD, de a pierde cu toții, poate reconsiderăm acest lucru. (...) De ce nu, în baza unui sondaj cel mai bun să meargă mai departe. Nu fac o propunere doar explorez”, a spus Ciucu.

Ciucu sugerează ideea unui candidat unic

„Nu fac o propunere, doar explorez niște posibilități. În eventualitatea în care candidatul Anca Alexandrescu, care este sistemul îmbrăcat în haina antisistemului, ca să fie foarte, foarte clar. Toată cariera domniei sale a fost legată de Dragnea-sistem, Ponta -sistem, Năstase-sistem (...) Dacă dânsa va mai crește, trebuie să reconsiderăm întreaga strategie, întreaga coaliție”, a spus Ciucu.

„În ceea ce privește candidatura domnului Drulă, devine irelevantă în acest context. Și atunci, dacă nu se isterizează PSD-ului și nu iese de la guvernare, ar fi doar normal ca cel mai bine plasat să meargă mai departe”, a adăugat Ciucu, subliniind că nu face o propunere, ci doar explorează niște posibilități.