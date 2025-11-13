Video Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei. Ilie Bolojan l-a însoțit la Biroul Electoral

Liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, şi-a depus, joi, la Biroul Electoral Municipal, dosarul de candidatură din partea PNL pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti.

Ciucu, însoţit de premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat că vrea să facă din Bucureşti proiectul vieţii mele şi vrea ca oraşul „să fie pus la punct”.

„Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele, vreau ca oraşul să fie pus la punct în ceea ce priveşte curăţenia, ordinea, siguranţa”, a declarat Ciprian Ciucu, la depunerea dosarului de candidatură la Biroul Electoral Municipal, potrivit News.

Miercuri, în prima zi în care pot fi depuse candidaturile pentru Primăria Capitalei, fostul preşedinte al USR Cătălin Drulă, în prezent deputat de Timiş, şi-a depus la Biroul Electoral Municipal dosarul de candidatură din partea USR pentru funcţia de primar general.