Amendă de 1 milion de euro pentru Philips România. Ce a făcut un angajat în timpul inspecției Consiliului Concurenţei

Consiliul Concurenței a amendat Philips România cu 5,18 milioane de lei, aproximativ un milion de euro, după ce un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un telefon utilizat în scop profesional, în timpul unei inspecții inopinate.

Consiliul Concurenței a amendat o firmă cunoscută cu 1 milion de euro. Foto: Arhivă

Autoritatea de concurență susține că, prin această acțiune, inspectorii nu au mai putut avea acces la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigația aflată în desfășurare.

„Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Philips România SRL cu amendă în valoare de 5.181.216,887 lei (aproximativ un milion de euro) pentru furnizarea de documente într-o formă incompletă pe parcursul inspecţiei inopinate desfăşurate la sediul companiei.

Concret, după ce a fost informat cu privire la desfăşurarea inspecţiei autorităţii de concurenţă, un angajat al companiei a dezinstalat aplicaţia WhatsApp de pe un dispozitiv mobil utilizat în scop profesional. În acest fel, a fost restricţionat accesul inspectorilor de concurenţă la informaţii potenţial relevante pentru obiectul investigaţiei, conţinute în aplicaţia respectivă”, a transmis Consiliul Concurenței.

Acțiunile de control au avut loc în perioada 28-30 iulie 2026, atât la sediul Philips România, cât și la sediile a zece companii care distribuie sau revând produse Philips.

Investigația vizează piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și piața dispozitivelor medicale pentru monitorizarea pacienților, destinate spitalelor și clinicilor.

Inspecțiile au fost autorizate de Curtea de Apel București și au urmărit obținerea documentelor și informațiilor necesare pentru clarificarea unor posibile practici anticoncurențiale.

Consiliul Concurenței subliniază însă că efectuarea unor astfel de inspecții nu înseamnă că firmele investigate sunt considerate vinovate.

Ce amenzi riscă firmele care obstrucționează controalele

Potrivit autorității, legislația concurenței le permite inspectorilor să solicite orice informații relevante pentru obiectul unei investigații.

Companiile care refuză să coopereze sau împiedică desfășurarea unei inspecții inopinate pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior aplicării sancțiunii.

În cazul Philips România, amenda stabilită de Consiliul Concurenței depășește 5,18 milioane de lei.