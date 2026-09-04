 Ieftinirea motorinei a ținut doar o zi. De ce prețurile au trecut din nou de 10 lei: „Autoritățile ar trebui să intervină” | adevarul.ro
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Analiză Ieftinirea motorinei a ținut doar o zi. De ce prețurile au trecut din nou de 10 lei: „Autoritățile ar trebui să intervină”

Analize Adevărul
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Prețurile motorinei au rămas la un preț ridicat, de peste 10 lei/litru, în ciuda reducerii accizei cu 25% de la 1 septembrie, impunându-se verificări și luarea de măsuri în cazul în care se va descoperi că benzinarii și-au păstrat marjele comerciale la nivel ridicat.

motorina freepik jpg
Foto: Freepik

Măsurile de relaxare fiscală adoptate la nivel guvernamental nu s-au tradus printr-o ieftinire proporțională la pompă, motorina standard rămânând peste pragul de 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor de alimentare. În acest context, atenția se îndreaptă către mecanismele de control ale statului și către modul în care rețelele de distribuție gestionează prețurile de retail în raport cu facilitățile fiscale primite.

„Petrom este sub 10 lei pentru că avea deja cel mai mic preț și a păstrat integral reducerea de 17 bani. Problema este că alte rețele au recuperat rapid o parte din ieftinire.

Cum reducerea accizei a ajuns deja la plafonul maxim, soluția este verificarea marjelor comerciale. Dacă scumpirile nu sunt justificate de cotațiile internaționale sau de costuri, autoritățile trebuie să intervină”, a explicat expertul în energie Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Discrepanța dintre facilitatea fiscală de 85 de bani și realitatea de la pompă

Majorarea reducerii accizei la motorină la un nivel de 25%, aplicabilă de la 1 septembrie, reprezenta din punct de vedere fiscal o scădere potențială de aproximativ 85 de bani pe litru, valoare calculată cu tot cu taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Cu toate acestea, modificările operate în teren de companiile petroliere au reflectat o reducere inițială de doar 17 bani pe litru la 1 septembrie, urmată în doar 48 de ore de scumpiri succesive în majoritatea rețelelor comerciale.

Până la data de 3 septembrie, operatori precum Rompetrol, Mol și Socar au anulat o mare parte din ieftinirea inițială, urcând tarifele cu sume cuprinse între 11 și 15 bani pe litru.

Această mișcare rapidă a prețurilor a menținut combustibilul la niveluri ridicate, limitând beneficiul direct pe care șoferii ar fi trebuit să îl resimtă în urma deciziei executive de reducere a fiscalității.

Verificarea marjelor de profit, soluția rămasă la dispoziția instituțiilor de control

În condițiile în care reducerea accizei a atins deja plafonul maxim legal permis de reglementările europene, instrumentele fiscale de stimulare a pieței au fost epuizate.

Din acest punct, intervenția autorităților de reglementare și control, precum Consiliul Concurenței sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, devine principala modalitate de analiză a pieței.

Conform analizelor de specialitate din sectorul energetic, instituțiile statului au obligația de a verifica dacă scumpirile și reajustările tarifare aplicate de benzinării imediat după acordarea facilității fiscale sunt fundamentate pe costuri logistice reale sau pe cotații internaționale justificate.

În caz contrar, dacă se constată o lărgire artificială a marjelor comerciale de profit în detrimentul consumatorului final, legislația prevede mecanisme clare de sancționare și corecție a comportamentului de piață.

De ce nu se vede reducerea accizei în prețul de la pompă

În urmă cu câteva zile, expertul în energie Silviu Gresoi spunea că o eventuală majorare a prețului înainte de intrarea în vigoare a reducerii accizei trebuie analizată în raport cu evoluția costurilor și a marjelor comerciale.

„Din punct de vedere economic, o majorare de preț aplicată chiar înainte de intrarea în vigoare a unei reduceri de acciză ridică semne serioase de întrebare.

Nu putem califica automat situația drept speculă fără analiza costurilor, stocurilor și marjelor comerciale, dar există un risc real ca o parte din beneficiul fiscal să nu ajungă la consumator, ci să fie absorbit în preț.

De aceea, controalele ANPC sunt justificate, iar analiza Consiliului Concurenței ar fi esențială pentru a vedea dacă vorbim despre simple ajustări comerciale sau despre un comportament coordonat/abuziv pe piață”, a declarat Gresoi.

Controale ANPC în benzinăriile din țară. Inspectorii verifică adaosurile și modificarea prețurilor

Întrebat cum este posibil ca beneficiul real al reducerii accizei să nu se vadă în prețul motorinei, expertul a explicat că prețul final nu este determinat exclusiv de nivelul accizei.

„Reducerea accizei nu se vede automat la pompă dacă, în aceeași perioadă, crește prețul de bază sau marja comercială. Prețul final include acciză, TVA, costul carburantului, transport, curs valutar și marja benzinăriei. Dacă acciza scade, dar comerciantul majorează restul componentelor, reducerea poate fi anulată parțial sau chiar total.

De aceea trebuie comparate prețurile înainte și după măsură, împreună cu evoluția costurilor reale”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Presiunea factorilor externi versus ajustările interne ale distribuitorilor

Deși piața locală este supusă unor presiuni globale majore - cum sunt blocajele logistice din Strâmtoarea Ormuz și creșterea primelor de asigurare pentru transportul maritim de țiței Brent - ritmul și proporția în care aceste costuri sunt transferate în prețul de retail ridică semne de întrebare.

Autoritățile de control trebuie să determine în ce măsură riscurile geopolitice sunt utilizate ca argument obiectiv pentru menținerea prețurilor ridicate sau dacă rețelele de distribuție au absorbit reducerea de taxe pentru a-și securiza profiturile corporative în momente de volatilitate.

ANPC a început să amendeze benzinăriile

În ultimele zile, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat controale în benzinăriile din întreaga țară, după creșterile de prețuri înregistrate la carburanți.

Inspectorii verifică atât momentul în care sunt modificate prețurile, cât și adaosurile comerciale practicate de operatori.

Potrivit regulilor introduse prin Legea nr. 162/2026, operatorii pot majora prețul carburantului cel mult o singură dată într-o zi, iar majorarea trebuie făcută până la ora 12:00. Prețurile pot fi însă reduse de mai multe ori în aceeași zi.

Președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, a declarat că inspectorii au descoperit numeroase nereguli și că mai mulți operatori economici au fost sancționați.

Pentru majorarea prețului după ora 12:00, amenda pornește de la 100.000 de lei. În cazul acestor prevederi speciale nu poate fi aplicat avertismentul și nici mecanismul prin care se achită jumătate din valoarea minimă a amenzii.

ANPC verifică separat și adaosurile comerciale. Inspectorii analizează datele operatorilor pentru o perioadă de trei luni și le compară cu adaosul mediu practicat de fiecare companie în anul 2025.

Mirajul ieftinirii la pompă de la 1 septembrie: Cum pot benzinăriile să „înghită” reducerea de acciză și ce arată analiza costurilor

În cazul depășirii limitei stabilite de lege, amenzile pot ajunge la 1%-2% din cifra de afaceri. Pentru marii distribuitori de carburanți, sancțiunile pot însemna câteva milioane de lei.

Ce a constatat Consiliul Concurenței în urma analizei pieței

Consiliul Concurenței a anunțat, pe 25 august, că principalii operatori de pe piața carburanților au respectat, în perioada aprilie-iunie 2026, plafonarea adaosului comercial impusă de autorități.

În cazul companiilor pentru care există date comparabile, marjele raportate pentru această perioadă nu au depășit nivelul mediu înregistrat în anul 2025.

În cazul principalilor producători și distribuitori incluși în Monitorul Prețurilor, respectiv OMV Petrom, Rompetrol, MOL România și Socar România, datele analizate până acum nu indică marje mai mari în perioada aprilie-iunie decât cele aferente anului 2025.

Pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom sunt necesare clarificări suplimentare. Consiliul Concurenței a identificat informații incomplete sau neconcordanțe în datele raportate de acești operatori.

În total, analiza preliminară a identificat 65 de situații în care valorile raportate pentru perioada din 2026 apar mai mari decât nivelul de referință din 2025, pentru cel puțin unul dintre produsele sau canalele de comercializare analizate. Aceste situații nu reprezintă, în această etapă, constatări finale privind încălcarea plafonării.

Consiliul Concurenței continuă verificările împreună cu ANAF și solicită informații suplimentare acolo unde este necesar.

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