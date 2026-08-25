Consiliul Concurenței: Sunt necesare clarificări de la Petrotel, Lukoil și Nis Petrol. Benzinăriile au respectat plafonarea adaosului la carburanți

Principalii operatori de pe piața carburanților au respectat, în perioada aprilie-iunie 2026, plafonarea adaosului comercial impusă de autorități, spune Consiliul Concurenței, precizând însă că sunt necesare clarificări pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom.

Benzinăriile au respectat plafonarea adaosului comercial la carburanți în primăvară Foto: Arhivă

Principalii operatori de pe piața carburanților din România au respectat, în primăvară, prevederile privind plafonarea adaosului comercial, notează Consiliul Concurenței în analiza sa preliminară. Pentru companiile pentru care există date comparabile, marjele raportate în această perioadă nu au depășit nivelul mediu înregistrat în anul 2025. Consiliul Concurenței continuă verificările în cazul unor operatori pentru care datele transmise sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe.

„Monitorizăm permanent piața carburanților, mai ales într-o perioadă în care prețurile sunt ridicate și există o preocupare firească din partea consumatorilor. Datele analizate până în prezent arată că principalii operatori de pe piață au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial. Analiza este în desfășurare și o vom finaliza în perioada următoare”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Verificarea se referă la prima perioadă în care au fost aplicate măsurile de plafonare a adaosului comercial în 2026. Potrivit OUG nr. 19/2026, în intervalul 1 aprilie - 30 iunie, valoarea medie a adaosului comercial practicat de fiecare operator economic pentru carburanți a fost limitată la nivelul mediu anual al adaosului comercial practicat de respectivul operator în anul 2025.

Consiliul Concurenței a analizat datele transmise către ANAF de companiile care activează în producția, importul, distribuția și comercializarea benzinei și motorinei. În total, baza de date cuprinde 824 de operatori economici care au transmis informații pentru cel puțin una dintre perioadele analizate. Pentru 536 dintre aceștia există date atât pentru anul 2025, cât și pentru perioada aprilie-iunie 2026, ceea ce permite compararea marjelor.

Sunt necesare clarificări pentru Petrotel, Lukoil și Nis Petrol

În cazul principalilor producători și distribuitori incluși în Monitorul Prețurilor, respectiv OMV Petrom, Rompetrol, MOL România și Socar România, datele analizate până acum nu indică marje mai mari în perioada aprilie-iunie decât cele aferente anului 2025.

„Pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom, Consiliul Concurenței are nevoie de clarificări suplimentare. În cazul acestor operatori au fost identificate informații incomplete sau anumite neconcordanțe în datele raportate”, a informat marți autoritatea de concurență.

În total, analiza preliminară a identificat 65 de situații în care valorile raportate pentru perioada din 2026 apar ca fiind mai mari decât nivelul de referință din 2025, pentru cel puțin unul dintre produsele sau canalele de comercializare analizate. Aceste situații nu reprezintă, în această etapă, constatări finale privind încălcarea plafonării. Datele urmează să fie verificate individual.

Consiliul Concurenței a identificat și probleme de raportare care pot explica unele dintre diferențele apărute în date. Printre acestea se numără clasificarea greșită a unor produse, suprapuneri între declarațiile inițiale și cele rectificative, lipsa informațiilor privind unitatea de măsură și unele valori aparent eronate. Instituția va continua verificările împreună cu ANAF și va solicita informații suplimentare operatorilor acolo unde este necesar.

Ce s-a întâmplat cu prețul motorinei după 16 august

Separat de analiza privind plafonarea adaosului comercial din perioada aprilie-iunie, Consiliul Concurenței monitorizează în prezent evoluția prețurilor carburanților. Una dintre modificările recente care au influențat prețul de la pompă a fost reducerea accizei la motorină, aplicată începând cu 16 august 2026.

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Acciza la motorină a fost redusă cu 20%, ceea ce a însemnat o scădere de 68 de bani pe litru. Înainte de aplicarea măsurii, prețul mediu al motorinei standard era de aproximativ 10,74 lei/litru. Imediat după reducerea accizei, prețul mediu a coborât la aproximativ 10,10 lei/litru.

Principalii operatori au redus prețul la pompă cu 68 de bani pe litru. Excepția a fost o companie aflată deja sub supravegherea statului, care a aplicat o reducere de 53 de bani pe litru.

Ulterior, prețul motorinei a crescut din nou cu aproximativ 13-15 bani pe litru, ajungând la aproximativ 10,23 lei/litru. Chiar și după această revenire, prețul mediu este cu aproximativ 50-53 de bani pe litru mai mic decât înaintea reducerii accizei.

„În prezent, motorina este cu aproximativ 50-53 de bani/litru mai ieftină decât înainte de reducerea accizei, ceea ce înseamnă că măsura are efect și prețul plătit de consumator este mai mic”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Potrivit președintelui Consiliului Concurenței, evoluția prețului motorinei nu este determinată exclusiv de cotația țițeiului. Sunt relevante și cotațiile produselor rafinate, disponibilitatea motorinei și problemele de aprovizionare. Cotațiile internaționale ale motorinei se mențin la niveluri ridicate, iar presiunile asupra prețurilor provin în principal din zona rafinării.

România este aproape de media UE la prețul motorinei

Evoluția prețurilor din România după reducerea accizei este analizată și prin comparație cu celelalte state membre. Pe 17 august, motorina cu taxe costa în medie 2,030 euro/litru în România, față de 2,033 euro/litru, media Uniunii Europene.

Între 10 și 17 august, prețul motorinei din România a crescut cu aproximativ 1%. În alte 16 state membre, creșterile au fost mai mari, ajungând în unele cazuri până la 9%.

Diferența este mai vizibilă la prețurile fără taxe. Motorina costa în România aproximativ 1,142 euro/litru fără taxe, cu circa 6% sub media UE, de 1,210 euro/litru.

România avea un avantaj și în cazul benzinei. Prețul cu taxe era cu aproximativ 6% sub media UE, iar prețul fără taxe era cu circa 8% mai mic.

Pe 24 august, prețul mediu al benzinei standard în România era de aproximativ 9,55 lei/litru.

Cum arătau prețurile în perioada plafonării din primăvară

Datele privind prețurile arată și diferențe între perioada în care s-a aplicat prima plafonare a adaosului comercial și perioada ulterioară. În lunile aprilie-iunie, când măsura analizată acum de Consiliul Concurenței era în vigoare, prețurile carburanților din România au ajuns să fie cu până la 10% sub media UE în cazul prețurilor cu taxe și cu până la 20% mai mici în cazul prețurilor fără taxe.

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După modificarea metodologiei de plafonare, diferența față de media europeană s-a redus. Pe 17 august, de exemplu, prețul motorinei cu taxe din România era practic egal cu media UE, în timp ce prețul fără taxe rămânea cu aproximativ 6% mai mic.

Aceste comparații de preț sunt distincte de analiza privind respectarea plafonării adaosului comercial. Consiliul Concurenței verifică acum datele raportate pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie, iar cele 65 de situații în care valorile din 2026 apar peste nivelul de referință din 2025 urmează să fie clarificate înainte de stabilirea unor eventuale încălcări.

În paralel, instituția monitorizează evoluția actuală a prețurilor la pompă, inclusiv efectele reducerii accizei la motorină aplicate din 16 august. După reducerea inițială de 68 de bani pe litru, motorina s-a scumpit ulterior cu aproximativ 13-15 bani, însă prețul mediu rămâne cu peste 50 de bani pe litru sub nivelul de dinaintea reducerii accizei.