O fostă cazarmă de carabinieri călare, construită în 1899 în localitatea San Nicolò Gerrei, din sudul Sardiniei, găzduiește astăzi un mic atelier de brânzeturi artizanale.

Cazarmă transformată în restaurant Foto: Instagram/Malamida

Elisa Artitzu și Giorgio Muroni, cei doi italieni care au cumpărat clădirea, au dezvoltat în jurul afacerii și o ofertă pentru turiști, cu degustări și mese în grădină, relatează CiboToday.

După achiziție, cei doi au descoperit că parterul păstra o temperatură de aproximativ 12–14 grade Celsius chiar și în aprilie și mai, condiții potrivite pentru maturarea brânzeturilor. Așa a prins contur Malamida Formaggificio Sardo, o afacere înființată în noiembrie 2021, care a început producția în 2022.

Elisa lucrează la ANAS, compania italiană de administrare a drumurilor, iar Giorgio în Poliția de Stat. Pasiunea lor pentru brânzeturi a început cu ani în urmă, când creșteau capre și pregăteau produse lactate pentru familie. Ulterior, au urmat cursuri, în mare parte online, și au adaptat pentru laptele de oaie tehnici folosite la prelucrarea celui de vacă sau de capră.

Cei doi preiau laptele de la crescători locali, ale căror oi pasc la altitudini de până la aproximativ 800 de metri, și se ocupă personal de fabricarea și maturarea brânzeturilor. Producția urmează ritmul sezonier al laptelui și se concentrează între sfârșitul lui decembrie și iunie.

Brânzeturi maturate de la o lună la peste doi ani

La Malamida este folosit exclusiv lapte crud de oaie, iar pentru fermentare se utilizează o cultură obținută din zerul propriei producții. Cojile brânzeturilor sunt tratate în timpul maturării cu ulei de mastic, preparat de Elisa și Giorgio din fructele acestei plante mediteraneene, fără rășini sau învelișuri polimerice.

Sortimentele poartă nume inspirate de plante sălbatice din Sardinia, precum feriga, nalba și trifoiul. Perioadele de maturare variază de la o lună la peste doi ani, iar roțile cântăresc de regulă între unu și patru kilograme. Pentru cumpărătorii care preferă cantități mai mici sunt disponibile și porții de 500 de grame.

Pe lângă brânzeturi, cei doi produc creme tartinabile din brânză maturată, ricotta și lapte de oaie, fără săruri de topire. Una dintre variante este condimentată cu ardei iute.

Mese în grădină și vacanțe între coastă și satele din interior

Pentru că mulți vizitatori își doreau mai mult decât o degustare, Elisa și Giorgio au amenajat Malamida Home Restaurant în grădina de lângă atelier. Mesele sunt organizate mai ales în weekenduri, în sezonul cald, sub o pergolă, printre flori și plante aromatice.

Meniul cuprinde o selecție de brânzeturi proprii, un prim fel cu ragù de porc sau vițel, legume de sezon și fripturi ori purcel de lapte, o specialitate tradițională sardiniană. Sunt servite și pâine locală și vin din podgoria familiei. Potrivit CiboToday, prețul unei mese este între 35 și 50 de euro de persoană.

Proiectul include și Casa Malamida, o locuință turistică din Bosa, pe coasta de vest a Sardiniei, cu trei dormitoare, bucătărie, terasă și curte. Ideea este de a lega vacanțele la mare de vizite la atelier și de experiențe în satele din interiorul insulei.

Elisa a explicat pentru publicația italiană că turiștii caută și alte experiențe în afara plajei: vor să vadă cum trăiesc localnicii, ce mănâncă și cu ce se ocupă.

Malamida face parte și din Podéra – Resistenza Casearia Sarda, o asociație înființată în septembrie 2026 de șase producători pentru promovarea laptelui crud, a creșterii animalelor pe pășuni și a fabricării artizanale a brânzeturilor. Membrii lucrează la un traseu turistic care să includă vizite și degustări în micile unități de producție de pe insulă.