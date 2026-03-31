Ambasadorul SUA la București anunță că „România este binevenită să aplice din nou” pentru Programul Visa Waiver

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a declarat luni, 30 martie, că „România este binevenită să aplice din nou” pentru Programul Visa Waiver. Acesta a explicat că decizia excluderii „a fost parte a unei reevaluări globale, iar România este binevenită să aplice din nou”.

În mai 2025, Ministerul Afacerilor Externe anunța că Departamentul de Securitate Naţională al SUA a luat decizia de a reconsidera includerea României în programul Visa Waiver.

„România a luat la cunoştinţă cu regret că Departamentul de Securitate Naţională al Statelor Unite a luat decizia de a reconsidera includerea României în programul Visa Waiver. Această posibilitate este prevăzută în cadrul Acordului Visa Waiver.

Decizia vine în contextul în care autorităţile americane au făcut o prioritate absolută, politică şi tehnică, din protecţia frontierelor şi combaterea imigraţiei ilegale”, a transmis, vineri seară, MAE, într-un comunicat de presă.

La rândul său, Guvernul României a anunțat că „va continua dialogul diplomatic cu SUA la cel mai înalt nivel pentru ca drepturile românilor să fie respectate”.

„Statele Unite ale Americii sunt recunoscătoare României în ceea ce privește eforturile pentru securitatea frontierelor. Decizia privind Visa Waiver a fost parte a unei reevaluări globale, iar România este binevenită să aplice din nou.

O să subliniez că românii au oportunitatea să viziteze SUA atâta timp cât îndeplinesc cerințele legilor noastre, legi stricte și clare. Am văzut aici românii care vin să obțină vize. Consulatul este deschis și încurajez pe oricine vrea să viziteze SUA să profite de ocazie”

Ambasadorul adaugă că a fost impresionat de studenții români care au participat la programe de muncă în SUA, pentru că au avut experiențe foarte pozitive și își doresc să revină. Acesta consideră că aceste experiențe contribuie la apropierea dintre oameni și la consolidarea relațiilor dintre România și SUA.

Întrebat dacă în SUA există în continuare îngrijorări și discuții la nivel înalt despre anularea alegerilor prezidențiale din România, în contextul relației bilaterale și al dosarului Visa Waiver, acesta a spus că relația SUA–România se bazează pe valori comune, precum libertatea de exprimare, esențiale pentru relația pe termen lung dintre SUA și Europa.

„După alegeri președintele Dan a fost sunat de președintele Trump. De asemenea, printre valorile pe care le împărtășim este dreptul intrinsec al oamenilor la libertăți, inclusiv libertatea de exprimare, în toate mediile societății, inclusiv în politică și Statele Unite susțin asta din plin.

Legat de acest lucru, relația SUA cu Europa este foarte importantă, este importantă pentru că împărtășim valori fundamentale ce derivă din civilizația occidentală. Dacă vrem ca această relație să dureze pe termen lung, nu poate fi o relație tranzacțională, trebuie să fie ceva fundamentat pe valori comune, valori occidentale pe care americanii și românii le împărtășesc.”