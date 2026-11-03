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Rezultate alegeri intermediare în SUA. Republicanii câștigă funcția de guvernator în Guam, teritoriu american din Pacific

Alegeri intermediare SUA 2026
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Primele rezultate ale alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite au fost publicate în Guam, un teritoriu american din Pacific. Republicanii au câștigat cursa pentru funcția de guvernator, în timp ce democrații au obținut mandatul de delegat fără drept de vot în Camera Reprezentanților. Donald Trump a salutat rezultatul, considerându-l un posibil semnal pentru scrutinul național.

Vicente Ada câștigă funcția de guvernator de Guam
Republicanul Vicente Ada câștigă funcția de guvernator de Guam Foto: X@HistorianL2026

Guam a devenit primul teritoriu american care a anunțat rezultate în alegerile intermediare din 2026. Insula din Oceanul Pacific se află de cealaltă parte a Liniei Internaționale de Schimbare a Datei, astfel că ziua electorală începe aici înaintea celorlalte zone ale Statelor Unite.

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Rezultatele neoficiale publicate de Comisia Electorală din Guam indică o victorie a republicanilor în cursa pentru funcția de guvernator. Partidul Republican a preluat astfel controlul asupra acestei funcții, candidatul său fiind Vicente Ada.

În schimb, democrații au câștigat cursa pentru postul de delegat al teritoriului în Camera Reprezentanților de la Washington. Alegătorii au ales-o pe candidata democrată Alicia Anne Garrido Limtiaco.

Guam trimite un delegat în Congresul american, însă acesta nu are drept de vot în plenul Camerei Reprezentanților.

Trump salută victoria republicanilor

Președintele Donald Trump a comentat rezultatele pe propria platformă de socializare, prezentând victoria republicană drept un rezultat important pentru partidul său.

Guam, care a fost întotdeauna considerat un teritoriu puternic democrat, tocmai a anunțat o victorie republicană pentru cea mai importantă funcție, cea de guvernator. Felicitări lui Tony Ada! De asemenea, republicanii au majoritatea în Senatul teritorial. Uau! Sper că acesta este un semn al lucrurilor care vor urma!”, a scris Trump.

Mesajul președintelui american a evidențiat rezultatul republicanilor în Guam, pe care l-a interpretat ca pe un posibil indiciu privind evoluția alegerilor de la jumătatea mandatului la nivel național.

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