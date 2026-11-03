În ziua alegerilor intermediare din SUA, Donald Trump a făcut un anunț surprinzător privind oprirea, de la sfârșitul anului, a finanțării anuale de aproximativ 4 miliarde de dolari acordate Israelului. Decizia vine pe fondul nemulțumirii tot mai mari a americanilor față de sprijinul acordat Tel Avivului și al presiunilor electorale asupra republicanilor. Analistul de politică externă Cătălin Buciumeanu consideră că Trump încearcă să răspundă percepției că premierul Benjamin Netanyahu îi dictează deciziile și consideră că relația Washingtonului cu Israelul ar putea fi reevaluată fundamental.

Cum se va schimba relația dintre SUA și Israel, după alegerile intermediare Foto: EPA EFE

Anunțul a fost făcut în emisiunea „Fox and Friends” în prima parte a zilei din SUA, în aceeași zi cu alegerile de la mijlocul mandatului, în care republicanii riscă să piardă Camera Reprezentanților și Senatul pe fondul creșterii costurilor și al scăderii susținerii americane pentru Israel, în contextul genocidului din Fâșia Gaza, al ocupării Cisiordaniei și al atacurilor asupra vecinilor.

Într-un interviu acordat „Adevărul”, analistul de politică externă Cătălin Buciumeanu a arătat că anunțul poate fi citit ca o măsură electorală, având în vedere percepția că Netanyahu ar trage sforile la Casa Albă.

Adevărul: Poate fi considerat acest anunț o încercare de a aduna mai multe voturi, pe ultima sută de metri?

Cătălin Buciumeanu: Motivul pentru care americanii plătesc astăzi mai mult la motorină, benzină și la orice altceva, inclusiv la alimente — pentru că agricultura nu poate funcționa fără combustibil — este că Trump a luat de unul singur, la Casa Albă, două decizii care nu au nicio legătură nici cu Partidul Republican, nici cu baza MAGA.

Prima este războiul tarifelor, pe care l-a îndreptat atât împotriva unor state prietene, cât și împotriva altor state asupra cărora voia să pună presiune pentru a obține diverse beneficii. A doua este războiul din Iran. În rândul membrilor și simpatizanților MAGA există o versiune destul de neplăcută pentru Donald Trump: aceea că nu avea niciun motiv să intre în acest război.

Trebuie avute în vedere două elemente importante. Atât analiza de securitate a Comunității de Informații, adică a lui Tulsi Gabbard, din 2025, cât și analiza de securitate a Pentagonului de la începutul anului 2026 nu stipulau că Iranul ar reprezenta o problemă nucleară pentru Statele Unite în următorii ani — nu în următoarele șase luni, ci în următorii ani. Cu toate acestea, Donald Trump a atacat Iranul anul trecut, iar după 30 de zile a declarat triumfător că „le-am obliterat ” toate bazele nucleare.

Apoi, la începutul lui martie, anul acesta, ostilitățile au reîncepu și s-a încercat schimbarea regimului, pe motivul că Iranul ar fi iarăși mult prea aproape pentru a dezvolta arme nucleare. Din acest motiv, electoratul lui s-a întrebat dacă nu cumva Israelul are un cuvânt de spus în faptul că, deși Pentagonul, CIA și Comunitatea de Informații nu considerau Iranul un pericol iminent, Trump a făcut totuși acest pas.

Furia susținătorilor lui s-a îndreptat atunci către Bibi Netanyahu. Concluzia lor sună cam așa: ori Netanyahu are ceva la mână împotriva lui Trump, ori Trump este mult prea ușor de păcălit și nu-i poate ține piept unuia ca Netanyahu. Oricare dintre variante este la fel de proastă pentru Trump. Iar decizia de astăzi de a tăia orice finanțare pentru războiul pe care Israelul îl duce împotriva Siriei, Libanului, Iranului și Yemenului este și ea un răspuns la acestă percepție, că Netanyahu i-ar dicta ce să facă.

Este suficient pentru americanul de rând ca această finanțare să fie tăiată în ziua alegerilor, ca Trump să încline decisiv balanța până la finalul zilei?

Cu siguranță că nu. În primul rând, o bună parte dintre cei care au avut o trezire politică și-au dat seama că Donald Trump este un mincinos patologic. Există o contradicție între ce spune și ce face, iar americanul de rând o vede. Un politician spune ceva din perspectivă politică, iar cetățeanul trăiește consecințele acelor vorbe. Asta se întâmplă acum în Statele Unite: americanii trăiesc consecințele retoricii promovate de Trump, la care nici acum nu renunță, sperând că adevărații săi susținători sunt suficient de atașați de imaginea și de președinția lui încât să nu vadă adevărul. Din păcate pentru el, se vede.

În campania din 2024, Trump a spus clar, cu subiect și predicat, că dacă ar fi fost președinte în locul lui George Bush, a lui Obama sau în perioada în care a început războiul din Vietnam, războaiele nici nu ar fi început, nu doar că le-ar fi încheiat la timp. Campania lui s-a bazat astfel pe merite pe care nu le-a putut onora. A spus că va termina războiul din Ucraina în prima săptămână după ce ajunge la Casa Albă, însă deja suntem în al doilea an al celui de-al doilea mandat și negocierile nu au evoluat decisiv; În plus, a început un război nou în Orientul Mijlociu, care a dus la creșterea prețurilor pe tot globul, nu doar pentru americani.

Fiul lui Trump s-ar fi opus războiului din Iran. Popularitatea președintelui a coborât la 31%

Trump a promis că va face America mare și frumoasă așa cum a fost odată și că va pune America pe primul loc, dar „America First” pare valabil doar pentru un grup limitat de oameni de afaceri din jurul său și pentru interese apropiate administrației sale, nu pentru toți americanii. De aceea, o parte dintre republicanii care l-au votat în 2024 migrează încet-încet, chiar în state republicane, către democrați. Asta explică scăderea în sondaje și popularitatea sa, ajunsă în jur de 35–37%.

Credeți că republicanii chiar se pot trezi peste noapte că vor pierde Texas, Kansas și state similare unde au dominat, cel puțin în ultimii 30-40 de ani?

Asta nu e ceva ce republicanii mai pot repara, însă problema pentru ei se pune dacă aceste excepții vor deveni un trend. În sensul în care noi, ce avem acum, e un referendum adresat lui Donald Trump, asupra președinției lui. Și din motivul ăsta, mulți dintre candidații republicani n-au dorit să se afișeze cu Donald Trump la niciuna dintre meetingurile politice din campanie. Însă dacă va urma un trend în acest sens, în 2028 democrații îi vor spulbera cu totul.

După ce probabil vor câștiga și Senatul și Camera Reprezentanților, cel puțin două personaje din administrația lui Trump vor fi suspendate sau, mă rog, li se vor bloca butoanele. Vorbesc aici de Robert Kennedy Jr., care este pur și simplu un personaj de desene animate, a pus sistemul medical pe butuci, iar celălalt personaj este Pete Hegseth, care nu numai că a politizat Pentagonul, dar a transformat Armata Americană într-o glumă. Așa că ăștia doi, sigur, vor fi de nenumărate ori audiați și împinși să-și dea demisia din actualul guvern.

De asemenea, vor începe anchetele pentru toate politicile duse de Trump și pentru ordinele executive care au intrat în conflict cu valorile și stilul de viață american.

Nu e asta o capcană pentru democrați? Așa au făcut și în 2018, după ce au câștigat midterms-urile – s-au apucat de investigații și în special de impeachment-uri la adresa lui Trump. Demersurile astea mai degrabă l-au pus într-o poziție în care i-a fost ușor să se victimizeze, ulterior.

Da, dar aici nu mai este vorba despre un al treilea mandat. În al doilea rând, există mult mai multe date concrete despre corupția din jurul lui Trump și al oamenilor pe care i-a adus la Casa Albă pe criterii de loialitate. Este suficient să ne uităm la modul în care a negociat pacea în Ucraina cu doi trimiși speciali: domnul Witkoff și ginerele său, Jared Kushner. Ambii negociază contracte de miliarde de dolari cu oligarhi ruși, în afara diplomației economice americane și a sistemului american.

Dincolo de faptul că scopul acestor negocieri ar fi trebuit să fie pacea în Ucraina, Vladimir Putin a încercat, în discuțiile cu cei doi, să despartă negocierile de pace dintre Federația Rusă și Ucraina de dosarul economic al relansării relațiilor cu Statele Unite. Practic, a reușit să transforme acest subiect într-unul aflat la discreția lui.

Nu le poți spune americanilor care au trecut prin Războiul Rece că Rusia, ca succesoare a Uniunii Sovietice, a devenit dintr-odată acceptabilă pentru administrația de la Washington, că lucrurile s-au schimbat și că este onorabil să faci afaceri. Nimeni în Statele Unite nu crede asta, oricât de practică și de oportunistă ar părea povestea.

Trump, despre scumpirea petrolului: „Nu-mi pasă. Facem o avere”. Americanii plătesc mai mult la pompă

Cum se va modifica relația dintre Statele Unite și Israel după aceste alegeri? Un sondaj de luna trecută arată că 56% dintre americani își doresc cel puțin limitarea ajutoarelor financiare către Israel, dacă nu întreruperea lor în totalitate. Iar procentul celor care își doresc oprirea lor cu totul este de 35%, față de procentul celor care își doresc doar scăderea ajutorului, aflat la pragul de 21%.

Da, această problemă îi privește și pe europeni, pentru că trendul nu se referă doar la Israel, ci la implicarea Americii în întreaga lume. În America există foarte multe probleme: șomajul este în creștere, inflația este greu de suportat, iar prețurile la alimente și la carburanți au crescut. Americanii se gândesc că poate nu ar mai trebui să se ocupe de problemele globale, ci să se gândească mai întâi la ea.

Acest lucru reprezintă un pericol și pentru Europa, în special pentru România, pentru că unii politicieni de la noi încă mai cred că America va fi prezentă aici într-un eventual conflict. Nu va fi! America va oferi cel mult informații, poate imagini din satelit sau sprijin politic declarativ, de la tribuna oficială, cu apeluri la respectarea relațiilor internaționale și la prevalarea Occidentului și a valorilor sale.

În privința Israelului, credeți că americanii de rând ar fi ajuns la concluzia asta dacă Tel-Aviv-ul nu mergea atât de departe cu genocidul din Gaza, ocuparea Cisiordaniei sau invadarea altor vecini?

Aș spune mai degrabă că nu. Susținerea față de Israel ar fi continuat probabil. Acum însă relațiile vor trebui relansate, pe alte baze și cu alte principii. Până acum, America și-a asumat această responsabilitate față de statul Israel, însă acum a venit și vremea contabilității. Problemele interne ale Statelor Unite sunt mai mari și, din perspectiva cetățeanului american, mai importante decât cele din Orientul Mijlociu. Din acest motiv, enervarea electoratului american a devenit destul de intensă în ultima vreme, și din cauza mecanismelor de lobby israelian din jurul Casei Albe și a Congresului. Cred că America își va reevalua fundamental atașamentul nu doar față de Israel, ci față de Orientul Mijlociu și, în general, față de întreaga lume.