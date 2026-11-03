 „Ori are ceva la mână împotriva lui Trump, ori este prea ușor de păcălit”. De ce încearcă președintele american să se distanțeze de Netanyahu | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză „Ori are ceva la mână împotriva lui Trump, ori este prea ușor de păcălit”. De ce încearcă președintele american să se distanțeze de Netanyahu

Alegeri intermediare SUA 2026
Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

În ziua alegerilor intermediare din SUA, Donald Trump a făcut un anunț surprinzător privind oprirea, de la sfârșitul anului, a finanțării anuale de aproximativ 4 miliarde de dolari acordate Israelului. Decizia vine pe fondul nemulțumirii tot mai mari a americanilor față de sprijinul acordat Tel Avivului și al presiunilor electorale asupra republicanilor. Analistul de politică externă Cătălin Buciumeanu consideră că Trump încearcă să răspundă percepției că premierul Benjamin Netanyahu îi dictează deciziile și consideră că relația Washingtonului cu Israelul ar putea fi reevaluată fundamental.

donald trump si benjamin netanyahu
Cum se va schimba relația dintre SUA și Israel, după alegerile intermediare Foto: EPA EFE

Anunțul a fost făcut în emisiunea „Fox and Friends” în prima parte a zilei din SUA, în aceeași zi cu alegerile de la mijlocul mandatului, în care republicanii riscă să piardă Camera Reprezentanților și Senatul pe fondul creșterii costurilor și al scăderii susținerii americane pentru Israel, în contextul genocidului din Fâșia Gaza, al ocupării Cisiordaniei și al atacurilor asupra vecinilor.

Într-un interviu acordat „Adevărul”, analistul de politică externă Cătălin Buciumeanu a arătat că anunțul poate fi citit ca o măsură electorală, având în vedere percepția că Netanyahu ar trage sforile la Casa Albă. 

Adevărul: Poate fi considerat acest anunț o încercare de a aduna mai multe voturi, pe ultima sută de metri?

Cătălin Buciumeanu: Motivul pentru care americanii plătesc astăzi mai mult la motorină, benzină și la orice altceva, inclusiv la alimente — pentru că agricultura nu poate funcționa fără combustibil — este că Trump a luat de unul singur, la Casa Albă, două decizii care nu au nicio legătură nici cu Partidul Republican, nici cu baza MAGA.

Prima este războiul tarifelor, pe care l-a îndreptat atât împotriva unor state prietene, cât și împotriva altor state asupra cărora voia să pună presiune pentru a obține diverse beneficii. A doua este războiul din Iran. În rândul membrilor și simpatizanților MAGA există o versiune destul de neplăcută pentru Donald Trump: aceea că nu avea niciun motiv să intre în acest război. 

Trebuie avute în vedere două elemente importante. Atât analiza de securitate a Comunității de Informații, adică a lui Tulsi Gabbard, din 2025, cât și analiza de securitate a Pentagonului de la începutul anului 2026 nu stipulau că Iranul ar reprezenta o problemă nucleară pentru Statele Unite în următorii ani — nu în următoarele șase luni, ci în următorii ani. Cu toate acestea, Donald Trump a atacat Iranul anul trecut, iar după 30 de zile a declarat triumfător că „le-am obliterat ” toate bazele nucleare. 

Apoi, la începutul lui martie, anul acesta, ostilitățile au reîncepu și s-a încercat schimbarea regimului, pe motivul că Iranul ar fi iarăși mult prea aproape pentru a dezvolta arme nucleare. Din acest motiv, electoratul lui s-a întrebat dacă nu cumva Israelul are un cuvânt de spus în faptul că, deși Pentagonul, CIA și Comunitatea de Informații nu considerau Iranul un pericol iminent, Trump a făcut totuși acest pas. 

Furia susținătorilor lui s-a îndreptat atunci către Bibi Netanyahu. Concluzia lor sună cam așa: ori Netanyahu are ceva la mână împotriva lui Trump, ori Trump este mult prea ușor de păcălit și nu-i poate ține piept unuia ca Netanyahu. Oricare dintre variante este la fel de proastă pentru Trump. Iar decizia de astăzi de a tăia orice finanțare pentru războiul pe care Israelul îl duce împotriva Siriei, Libanului, Iranului și Yemenului este și ea un răspuns la acestă percepție, că Netanyahu i-ar dicta ce să facă.

Este suficient pentru americanul de rând ca această finanțare să fie tăiată în ziua alegerilor, ca Trump să încline decisiv balanța până la finalul zilei?

Cu siguranță că nu. În primul rând, o bună parte dintre cei care au avut o trezire politică și-au dat seama că Donald Trump este un mincinos patologic. Există o contradicție între ce spune și ce face, iar americanul de rând o vede. Un politician spune ceva din perspectivă politică, iar cetățeanul trăiește consecințele acelor vorbe. Asta se întâmplă acum în Statele Unite: americanii trăiesc consecințele retoricii promovate de Trump, la care nici acum nu renunță, sperând că adevărații săi susținători sunt suficient de atașați de imaginea și de președinția lui încât să nu vadă adevărul. Din păcate pentru el, se vede.

În campania din 2024, Trump a spus clar, cu subiect și predicat, că dacă ar fi fost președinte în locul lui George Bush, a lui Obama sau în perioada în care a început războiul din Vietnam, războaiele nici nu ar fi început, nu doar că le-ar fi încheiat la timp. Campania lui s-a bazat astfel pe merite pe care nu le-a putut onora. A spus că va termina războiul din Ucraina în prima săptămână după ce ajunge la Casa Albă, însă deja suntem în al doilea an al celui de-al doilea mandat și negocierile nu au evoluat decisiv; În plus, a început un război nou în Orientul Mijlociu, care a dus la creșterea prețurilor pe tot globul, nu doar pentru americani.

Fiul lui Trump s-ar fi opus războiului din Iran. Popularitatea președintelui a coborât la 31%

Trump a promis că va face America mare și frumoasă așa cum a fost odată și că va pune America pe primul loc, dar „America First” pare valabil doar pentru un grup limitat de oameni de afaceri din jurul său și pentru interese apropiate administrației sale, nu pentru toți americanii. De aceea, o parte dintre republicanii care l-au votat în 2024 migrează încet-încet, chiar în state republicane, către democrați. Asta explică scăderea în sondaje și popularitatea sa, ajunsă în jur de 35–37%.

Credeți că republicanii chiar se pot trezi peste noapte că vor pierde Texas, Kansas și state similare unde au dominat, cel puțin în ultimii 30-40 de ani?

Asta nu e ceva ce republicanii mai pot repara, însă problema pentru ei se pune dacă aceste excepții vor deveni un trend. În sensul în care noi, ce avem acum, e un referendum adresat lui Donald Trump, asupra președinției lui. Și din motivul ăsta, mulți dintre candidații republicani n-au dorit să se afișeze cu Donald Trump la niciuna dintre meetingurile politice din campanie. Însă dacă va urma un trend în acest sens, în 2028 democrații îi vor spulbera cu totul. 

După ce probabil vor câștiga și Senatul și Camera Reprezentanților, cel puțin două personaje din administrația lui Trump vor fi suspendate sau, mă rog, li se vor bloca butoanele. Vorbesc aici de Robert Kennedy Jr., care este pur și simplu un personaj de desene animate, a pus sistemul medical pe butuci, iar celălalt personaj este Pete Hegseth, care nu numai că a politizat Pentagonul, dar a transformat Armata Americană într-o glumă. Așa că ăștia doi, sigur, vor fi de nenumărate ori audiați și împinși să-și dea demisia din actualul guvern.

De asemenea, vor începe anchetele pentru toate politicile duse de Trump și pentru ordinele executive care au intrat în conflict cu valorile și stilul de viață american.

Nu e asta o capcană pentru democrați? Așa au făcut și în 2018, după ce au câștigat midterms-urile –  s-au apucat de investigații și în special de impeachment-uri la adresa lui Trump. Demersurile astea mai degrabă l-au pus într-o poziție în care i-a fost ușor să se victimizeze, ulterior.

Da, dar aici nu mai este vorba despre un al treilea mandat. În al doilea rând, există mult mai multe date concrete despre corupția din jurul lui Trump și al oamenilor pe care i-a adus la Casa Albă pe criterii de loialitate. Este suficient să ne uităm la modul în care a negociat pacea în Ucraina cu doi trimiși speciali: domnul Witkoff și ginerele său, Jared Kushner. Ambii negociază contracte de miliarde de dolari cu oligarhi ruși, în afara diplomației economice americane și a sistemului american.

Dincolo de faptul că scopul acestor negocieri ar fi trebuit să fie pacea în Ucraina, Vladimir Putin a încercat, în discuțiile cu cei doi, să despartă negocierile de pace dintre Federația Rusă și Ucraina de dosarul economic al relansării relațiilor cu Statele Unite. Practic, a reușit să transforme acest subiect într-unul aflat la discreția lui.

Nu le poți spune americanilor care au trecut prin Războiul Rece că Rusia, ca succesoare a Uniunii Sovietice, a devenit dintr-odată acceptabilă pentru administrația de la Washington, că lucrurile s-au schimbat și că este onorabil să faci afaceri. Nimeni în Statele Unite nu crede asta, oricât de practică și de oportunistă ar părea povestea.

Trump, despre scumpirea petrolului: „Nu-mi pasă. Facem o avere”. Americanii plătesc mai mult la pompă

Cum se va modifica relația dintre Statele Unite și Israel după aceste alegeri? Un sondaj de luna trecută arată că 56% dintre americani își doresc cel puțin limitarea ajutoarelor financiare către Israel, dacă nu întreruperea lor în totalitate. Iar procentul celor care își doresc oprirea lor cu totul este de 35%, față de procentul celor care își doresc doar scăderea ajutorului, aflat la pragul de 21%.

Da, această problemă îi privește și pe europeni, pentru că trendul nu se referă doar la Israel, ci la implicarea Americii în întreaga lume. În America există foarte multe probleme: șomajul este în creștere, inflația este greu de suportat, iar prețurile la alimente și la carburanți au crescut. Americanii se gândesc că poate nu ar mai trebui să se ocupe de problemele globale,  ci să se gândească mai întâi la ea.

Acest lucru reprezintă un pericol și pentru Europa, în special pentru România, pentru că unii politicieni de la noi încă mai cred că America va fi prezentă aici într-un eventual conflict. Nu va fi! America va oferi cel mult informații, poate imagini din satelit sau sprijin politic declarativ, de la tribuna oficială, cu apeluri la respectarea relațiilor internaționale și la prevalarea Occidentului și a valorilor sale.

În privința Israelului, credeți că americanii de rând ar fi ajuns la concluzia asta dacă Tel-Aviv-ul nu mergea atât de departe cu genocidul din Gaza, ocuparea Cisiordaniei sau invadarea altor vecini?

Aș spune mai degrabă că nu. Susținerea față de Israel ar fi continuat probabil. Acum însă relațiile vor trebui relansate, pe alte baze și cu alte principii. Până acum, America și-a asumat această responsabilitate față de statul Israel, însă acum a venit și vremea contabilității. Problemele interne ale Statelor Unite sunt mai mari și, din perspectiva cetățeanului american, mai importante decât cele din Orientul Mijlociu. Din acest motiv, enervarea electoratului american a devenit destul de intensă în ultima vreme, și din cauza mecanismelor de lobby israelian din jurul Casei Albe și a Congresului. Cred că America își va reevalua fundamental atașamentul nu doar față de Israel, ci față de Orientul Mijlociu și, în general, față de întreaga lume.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
EXCLUSIV. Românii din America, împărțiți în ziua alegerilor decisive pentru Trump. De la susținere totală la dezamăgire: „L-am votat, dar m-a dezamăgit”. Ce așteaptă de la Washington și ce spun despre Visa Waiver
gandul.ro
image
Cum învață copiii românilor din Germania să nu-și uite rădăcinile. Proiectul unei biserici românești
mediafax.ro
image
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ultimele calcule pentru creșterea pensiilor. Ministrul Manole, la Interviurile Libertatea: „Sunt destule argumente în favoarea majorării cu 7,3%”
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
digisport.ro
image
„Cel mai urât apartament pe care l-am văzut anul ăsta”. Ce a găsit Șerban Trâmbițașu într-o locuință din Colentina
click.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de €
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
observatornews.ro
image
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
cancan.ro
image
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Mesaj surpriză din Istanbul în scandalul blănii partenerei lui Ciolacu. Detaliul de pe Instagram care nu a trecut neobservat
playtech.ro
image
Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!”
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
digisport.ro
image
Ingredientul care împarte românii în două înainte de sărbători: mazărea. Ce spune rețeta originală a salatei de boeuf
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
Cardul de sănătate nu mai e obligatoriu. Anunț pentru toți pacienții
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
click.ro
image
Doliu în muzica internațională! A murit la 35 de ani, după un diagnostic crunt
click.ro
image
Călin Geambașu, război în instanță cu tatăl și mama fiului său! Ce se întâmplă în cele două dosare
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
O hartă care arată altitudinea orașului Tell Buto și a celor trei movile principale ale sale - Movila Nordică (Kom A), Zona Templului (Kom B) și Movila Sudică (Kom C), unde cercetătorii au efectuat studiile geofizice și săpăturile
O structură monumentală, îngropată timp de 2.600 de ani sub nămolul Nilului, descoperită din satelit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
A mers 50.000 de kilometri pe jos, timp de 28 de ani. Cum a fost primit Karl Bushby când s-a întors acasă
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui