Liderii UDMR sunt de părere că reforma administrativă propusă de PSD e o pedeapsă pentru comunitatea maghiară după cele două refuzuri majore ale UDMR: să voteze Guvernul Veștea și să intre în Cabinetul Luca Niculescu, alături de PSD. Formațiunea maghiară ar pierde cel puțin 30 de primari dacă s-ar ajunge la comasarea comunelor în varianta dorită de PSD, susțin surse din conducerea formațiunii pentru Adevărul.

Membrii delegatiei UDMR la Palatul Cotroceni Foto: Mediafax

Asta ar însemna și alte pierderi colaterale: sute de posturi de consilier local, zeci de funcții din aparatul primăriei și, mai ales, ideea că UDMR nu mai poate apăra interesele comunității maghiare. Toate acestea ar putea lăsa UDMR sub pragul electoral de 5% la următoarele alegeri parlamentare, în 2028.

„E clar că PSD vrea să ne pedepsească, asta e concluzia noastră, în UDMR. Am refuzat să votăm Guvernul Veștea și apoi am refuzat din nou să facem parte din Guvernul Niculescu, așa cum ne-au propus PSD și președintele Nicușor Dan. Relația dintre PSD și UDMR a ajuns în cel mai tensionat punct din istorie. Aproape ca nu mai există dialog. Dacă ei insistă cu reforma administrației, noi vom acționa atât pe cale parlamentară, printr-o moțiune de cenzură, cât și pe cale juridică, cu procese în instanță”, susține unul dintre liderii UDMR pentru Adevărul.

PSD forțează comasarea comunelor sub 1.500 de locuitori, prin urmare UDMR s-ar vedea în situația să piardă 30 de primari, din totalul celor 200, susțin sursele citate. La prima vedere, nu pare un număr mare, dar UDMR ar intra într-o adevărată spirală a pierderilor politice. Ar rămâne fără primari, viceprimari, consilieri locali și alți funcționari din primării, care în prezent sunt membri de partid. Or, în toate campaniile electorale, UDMR se baza pe forța aleșilor locali pentru a mobiliza electoratul la vot, astfel încât partidul să reușească să treacă pragul electoral de 5% și să intre în Parlament.

Dacă partidul rămâne fără aceste motoare locale, UDMR riscă să rămână în afara Parlamentului pentru prima dată în istoria post-decembristă. De aici și opoziția fermă a liderilor maghiari cu privire la reforma administrativă anunțată de PSD.

În plus, liderii social-democrați au avansat chiar și un proiect privind comasarea județelor, care ar duce la dispariția mai multor unități administrativ-teritoriale, printre care Harghita și Covasna, exact fiefurile UDMR. Evident, liderii maghiari nici nu concep implementarea unui asemenea plan, care ar lăsa partidul fără influență în regiune.