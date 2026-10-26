„Umăr la umăr pentru siguranța NATO”: Mesajul Ambasadei SUA de Ziua Armatei Române

Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj de apreciere la adresa Armatei Române cu ocazia Zilei Armatei Române, subliniind colaborarea strânsă dintre militarii români și cei americani în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Ambasada SUA la București a salutat parteneriatul de apărare Foto: FB U.S. Embassy Bucharest

Într-un context regional marcat de provocări de securitate și de războiul din Ucraina, reprezentanții diplomatici americani au evidențiat, duminică, 25 octombrie, rolul parteneriatului militar dintre cele două state și contribuția acestuia la apărarea flancului estic al NATO.

„Astăzi, salutăm Armata României și parteneriatul de apărare construit pe încredere și pe angajamentul comun față de NATO”, se arată pe pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite la București.

Diplomații americani au transmis că relația dintre forțele armate ale celor două țări reprezintă un element esențial pentru securitatea regională și pentru consolidarea capacităților de apărare ale NATO:

„Prin exerciții comune și instruire, militarii americani și cei români lucrează umăr la umăr pentru siguranța flancului estic al Alianței”.

Mesajul a fost publicat duminică, de Ziua Armatei Române, sărbătorită în acest an într-un context geopolitic tensionat.

Autoritățile române au omagiat militarii care au servit sub drapelul României, președintele Nicușor Dan avertizând că țara traversează „o perioadă marcată de riscuri majore” și atras atenția asupra riscurilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în special în regiunea Mării Negre.

Șeful statului a precizat că România va acționa alături de aliații din NATO și de partenerii din Uniunea Europeană pentru a descuraja și, dacă va fi necesar, pentru a neutraliza amenințările de la granițe.

Premierul Luca Niculescu a declarat că siguranța de care se bucură cetățenii în viața de zi cu zi se datorează și celor care își îndeplinesc misiunile de apărare, departe de familiile lor.

„În spatele acestei normalități se află însă oameni care veghează zi și noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranță”, a declarat premierul, amintind de piloții militari, de militarii care supraveghează apele României, de forțele terestre și de specialiștii în apărare cibernetică, precum și de cei aflați în misiuni sub drapelul României, al NATO sau al Uniunii Europene.

Premierul Luca Niculescu a prezentat și cele trei direcții pe care Guvernul le consideră prioritare în domeniul Apărării: modernizarea Armatei Române, consolidarea alianțelor strategice și respectul față de militarii în activitate și veterani.