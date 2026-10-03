Nicușor Dan și Giorgia Meloni, inițiativă comună pentru viitorul buget al UE. 17 state cer menținerea fondurilor pentru agricultură și coeziune. „Vor urma negocieri dure”

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a afirmat sâmbătă, 3 octombrie, că vor urma „negocieri dure și complicate”, în contextul în care România și Italia au coordonat o scrisoare semnată de cele 17 state membre ale Grupului Prietenii Coeziunii, prin care solicită menținerea finanțării politicii de coeziune și a Politicii Agricole Comune.

Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat că, împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, au reunit 17 state membre UE din Grupul „Prietenilor Coeziunii” în jurul unui obiectiv comun: menținerea agriculturii și a coeziunii ca priorități centrale în următorul exercițiu bugetar european.

„Astfel, în perspectiva următoarelor etape ale negocierilor privind Cadru Financiar Multianual, am adresat o scrisoare comună Prim-ministrului Irlandez Micheál Martin, în calitate de Președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene”, afirmă șeful statului.

Nicușor Dan adaugă că România vrea ca UE să păstreze banii pentru politica de coeziune și agricultură, dar să aloce și fonduri suplimentare pentru apărare, securitate, competitivitate și energie.

„În același timp, reafirmǎm disponibilitatea de a lucra în mod constructiv la noi resurse proprii, care ar putea atenua presiunea asupra bugetelor naționale.”

Naumescu: „Vor urma negocieri dure și complicate”

Valentin Naumescu a transmis că, președinția irlandeză urmează să anunțe un cadru de negociere revizuit, după cel cipriot din primul semestru.

Foto: Facebook/Valentin Naumescu

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„Nu este un secret că un alt grup, de 6 state (Germania și «frugalii»), dorește o reducere a proiectului inițial al Comisiei Europene din vara anului trecut «cu sute de miliarde de Euro».

Evident, ca întotdeauna în cadrul UE, vor urma negocieri dure și complicate, întinse pe cel puțin trei Consilii Europene planificate până în decembrie, la capătul cărora se speră obținerea unui acord al celor 27 lideri din EUCO, bazat pe un compromis rezonabil și acceptabil.”

Naumescu avertizează că finanțarea europeană ar putea fi întreruptă de la 1 ianuarie 2028 dacă statele UE nu ajung la un acord privind noul buget până la sfârșitul lui 2026.

„În plus, 2027 este un an electoral important în UE, în care vor avea loc alegeri inclusiv în patru state cu economii mari: Franța, Italia, Spania (dacă nu vor fi mai repede, așa cum se speculează de ieri) și Polonia, motiv pentru care se afirmă că, în absența unui compromis în decembrie 2026, următoarea "fereastră de oportunitate" ar putea apărea abia în toamna lui 2027.

Grupul Prietenii Coeziunii va avea o nouă întâlnire informală de coordonare înaintea Consiliului European din 15-16 octombrie.”

Ce solicită semnatarii

Potrivit Politico, scrisoarea pune presiune asupra președinției irlandeze a Consiliului UE pentru a păstra aproape 900 de miliarde de euro din cheltuielile prevăzute în proiectul următorului buget, care este așteptat să fie prezentat săptămâna viitoare.

„Considerăm, prin urmare, că finanțarea totală pentru politica de coeziune și Politica Agricolă Comună trebuie menținută în următorul CFM”, au scris cele 17 țări în scrisoarea adresată premierului irlandez Micheál Martin, consultată de POLITICO.

Semnatarii sunt: Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania.

Comisia Europeană a propus pentru 2028-2034 un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro, cu mai mulți bani pentru apărare și competitivitate și mai puțini pentru agricultură și politica de coeziune. Cele 17 state din Grupul Prietenilor Coeziunii se opun unor noi reduceri și cer menținerea finanțării pentru aceste domenii.

UE trebuie să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, negocierile fiind complicate și de disputa privind noile taxe europene și rambursarea datoriei post-pandemie.