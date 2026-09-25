 PSD anunță că este pregătit să preia guvernarea: social-democrații au discutat cu S&P înaintea evaluării României | adevarul.ro
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PSD anunță că este pregătit să preia guvernarea: social-democrații au discutat cu S&P înaintea evaluării României

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PSD anunță că este pregătit să își asume conducerea unui guvern, în contextul actualei crize politice, și susține că viitoarea politică economică trebuie să se bazeze pe consolidare fiscală, stimularea investițiilor și îmbunătățirea colectării taxelor. Social-democrații au transmis aceste mesaje reprezentanților agenției de rating Standard & Poor’s, în cadrul unei întâlniri desfășurate vineri.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu
Liderul PSD, Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos

„În cadrul discuțiilor liderii PSD i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD este pregătit să își asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă.

Social-democrații au transmis, totodată, că își asumă promovarea unei politici de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor bugetare, însă susțin că aceste obiective trebuie realizate prin stimularea economiei și îmbunătățirea colectării taxelor.

PSD susține dezvoltarea unor parteneriate strategice care să contribuie la încurajarea investițiilor străine în economia românească.

PSD cere un guvern cu puteri depline

„PSD a reiterat necesitatea ca România să aibă cât mai rapid un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona eficient echilibrele macroeconomice și care să elaboreze și să aprobe bugetul pentru anul viitor”, a mai precizat PSD.

PSD consideră că viitorul Executiv ar trebui să urmărească reducerea decalajelor sociale, sprijinirea categoriilor defavorizate și susținerea capitalului românesc.

„PSD s-a angajat să promoveze în cadrul noului guvern o politică economică echilibrată și predictibilă pentru investitori și pentru instituțiile de credit naționale și internaționale”, transmite formațiunea.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții Standard & Poor’s, liderii social-democrați au mai precizat că PSD a propus tuturor forțelor democratice să participe la construirea unei majorități parlamentare, pornind de la un set de principii și priorități economice naționale.

Totodată, PSD și-a reafirmat poziția în favoarea valorilor europene și euroatlantice.

Din delegația PSD care a participat la întâlnirea cu reprezentanții Standard & Poor’s au făcut parte deputații Marian Neacșu, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu și Florin Manole, precum și vicepreședintele PSD Mihnea Costoiu.

Întâlnirea are loc înaintea deciziei de rating pe care Standard & Poor’s urmează să o formuleze în 2 octombrie 2026 cu privire la economia României.

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