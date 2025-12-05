A murit Ioan Mihai Roşca, fost director general al Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres. A fost purtătorul de cuvânt al Guvernului Văcăroiu

Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agenției Naționale de Presă Agerpres, a murit la vârsta de 78 de ani.

Ioan Mihai Roșca ar fi împlinit pe 12 decembrie vârsta de 78 de ani.

El va fi înmormântat duminică, la Cimitirul Bellu din Capitală.

Ioan Mihai Roşca s-a născut pe 12 decembrie 1947. A absolvit Academia de Studii Economice - Facultatea de Economie Generală, în anul 1972, şi cursurile postuniversitare de ziaristică ale Academiei ”Ştefan Gheorghiu”, scrie Agerpres.

În anul 1972 a primit repartiție guvernamentală la Agenția Română de Presă - AGERPRES, unde a lucrat ca redactor la Departamentul Știri Interne şi apoi la Emisia pentru Străinătate până în mai 1990.

În perioada 1978 - 1989 a deţinut o rubrică permanentă în Revista ”Flacăra” şi a colaborat la publicaţii precum: „Scînteia Tineretului”, „Magazin”, „Femeia”, „Actualitatea românească”, dar şi la Radio România.

Din luna mai şi până în octombrie 1990, a ocupat funcţia de expert guvernamental la Departamentul de Informaţii Publice al Guvernului.

Ioan Mihai Roşca a fost publicist-comentator la ”Curierul Naţional” (octombrie 1990 - septembrie 1993).

A deţinut funcţia de purtător de cuvânt al Guvernului Văcăroiu în perioada septembrie 1993 - decembrie 1996.

A fost directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în perioada 19 ianuarie 2001 - 25 februarie 2013.