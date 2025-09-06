Video Accident rutier cu opt persoane implicate, printre care și minori, pe DN2. A fost activat Planul Roșu de Intervenţie

Un accident între trei autoturisme a avut loc sâmbătă, 6 septembrie, pe DN 2 București-Urziceni, între localitățile Coșereni și Movilița, județul Ialomița. A fost activat Planul Roșu de Intervenţie.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 2 București-Urziceni, între localitățile Coșereni și Movilița, județul Ialomița, a avut loc o coliziune între trei autoturisme. Potrivit primelor date, șase persoane au suferit leziuni și sunt evaluate medical la fața locului.

Traficul rutier este întrerupt în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor specializate”, transmite INFOTRAFIC.

Potrivit ISU Ialomița, ar fi opt persoane implicate, printre care s-ar afla şi minori. Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie

„La faţa locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe SMURD.

În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu cinci ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi cu un elicopter SMURD. Misiunea este dinamică”, mai transmite ISU Ialomița.