Tânăr de 26 de ani, reţinut pentru viol și violenţă: a amenințat că-și ucide iubita în vârstă de 15 ani

Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut de anchetatorii din Ialomița pentru viol săvârşit asupra unui minor, violenţă în familie și alte infracțiuni, victima fiind concubina sa în vârstă de 15 ani.

Fata a cerut ajutor marți, după ce concubinul a bătut-o și a amenințat că o omoară, potrivit Agerpres.

„În fapt, la data de 02 septembrie a.c., în jurul orei 22:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Feteşti au fost sesizaţi de o minoră de 15 ani de ani, din Feteşti, cu privire la faptul că are o relaţie de concubinaj cu un tânăr de 26 de ani, iar acesta ar fi fost agresat-o fizic. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că cei doi locuiau împreună, iar, începând cu luna mai, minora ar fi fost agresată în repetate rânduri. De asemenea, bărbatul i-ar fi distrus telefonul mobil şi ar fi ameninţat-o cu moartea. În urma evenimentului, tânăra nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

A fost emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, cu obligativitatea purtării de către acesta a unui sistem electronic de supraveghere.

Dosar penal pentru violenţă în familie, viol săvârşit asupra unui minor, ameninţare şi distrugere

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru violenţă în familie, violul săvârşit asupra unui minor, ameninţare şi distrugere, iar cercetările sunt continuate în vederea documentării activităţii infracţionale şi dispunerii măsurilor legale.

„În urma administrării probatoriului, pe numele tânărului a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa", mai arată sursa citată.

Un alt caz cutremurător a avut loc în aprilie, într-o localitate din județul Buzău, unde o fetiță de doar 10 ani ar fi fost violată de un bărbat de 44 de ani și de fiul acestuia, în vârstă de 16 ani. Cei doi ar fi ademenit copila cu bani și dulciuri și ar fi dus-o într-o clădire abandonată, aflată la marginea localității.

Tot în aprilie, o fetiță în vârstă de cinci ani a fost violată de un bărbat după ce a ademenit-o într-un garaj dezafectat din Arad, cub promisiunea că-i va oferi cadouri.