Tragedie în Ialomița: Un bărbat a murit într-un incendiu provocat de o țigară nestinsă

Un bărbat de aproximativ 48 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului provenit de la o țigară nestinsă. Incidentul s-a produs miercuri seara, în localitatea Stelnica, satul Maltezi, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

Incendiul a mistuit întreaga locuință

„Salvatorii ialomițeni au fost solicitați aseară, în jurul orei 21:20, să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la locuința unui cetățean din localitatea Stelnica (sat Maltezi). La fața locului au ajuns, cu operativitate, forțele de intervenție ale Stației de pompieri Fetești, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijinul acestora a acționat și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița. La sosirea acestora, incendiul se manifesta prin arderea generalizată a întregii locuințe, precum și a vegetației uscate din gospodărie”, au transmis reprezentanții ISU Ialomița, potrivit Agerpres.

Flăcările au distrus casa pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

Victima, găsită fără viață într-un dormitor

„Din nefericire, într-un dormitor a fost găsit un bărbat cu vârsta de aproximativ 48 de ani carbonizat. Cauza probabilă de producere a acestuia a fost stabilită ca fiind jarul provenit de la o țigară lăsată nesupravegheată”, au precizat pompierii.