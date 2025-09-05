Percheziții la Fetești. Doi bărbați au fost reținuți după ce au ars deșeuri în depozite neautorizate

Autoritățile au reținut doi bărbați care au ars deşeuri în două depozite neautorizate, în municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. Ei sunt acuzați de încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului şi regimul deşeurilor.

Polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu cei ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu, cu sprijinul Jandameriei Ialomiţa, au pus în aplicare, pe 4 septembrie, patru mandate de percheziţie domicilară în municipiul Feteşti, judeţului Ialomiţa, a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa.

Potrivit acestora, acțiunea a avut ca scop verificarea legalităţii activităţilor desfăşurate de persoane fizice în domeniul gestionării deşeurilor şi substanţelor periculoase.

În urma percheziţiilor făcute la o adresă din cartierul Vlaşca, au fost identificate două depozite neautorizate unde au fost descoperite deşeuri periculoase şi nepericuloase şi cenuşă provenită din incendierea diferitelor materiale, toate depozitate pe sol, transmite News.ro.

Ca urmare a celor constatate, au fost întocmite două dosare penale, care vizează trei infracţiuni prevăzute de legislaţia privind protecţia mediului şi regimul deşeurilor.

În urma administrării probatoriului, faţă de doi bărbaţi au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore. Aceştia au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, împreună cu instituţiile partenere, va continua acţiunile pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale ce afectează sănătatea publică şi calitatea mediului înconjurător.