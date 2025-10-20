Video A fost găsit sigiliul rupt de la blocul din Rahova. Administratoarea acuză compania privată: „Nu l-am rupt noi. Cei de la firmă l-au rupt”

Sigiliul rupt de la blocul din Rahova, unde vineri, 17 octombrie, o explozie a ucis și rănit mai mulți oameni, ar fi fost găsit rupt printre dărâmături.

Anchetatorii ar fi găsit sigiliul rupt de la blocul care a sărit în aer, vineri, 17 octombrie. Potrivit surselor Antena 3 CNN, sigiliul a fost descoperit printre dărâmături și dus la secția de poliție.

Administratoarea blocului din Rahova, unde o explozie devastatoare a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15, a fost audiată la Parchetul Curții de Apel București. Femeia susține că reprezentanții firmei care urmau să facă revizia instalației de gaze, firmă recomandată de Distrigaz, ar fi rupt sigiliul pus cu o zi înainte de angajații companiei.

„Nu l-am rupt noi. Cei de la firmă l-au rupt. Mirosea foarte puternic a gaz. Noi am oprit gazele din data de 16 octombrie, la ora 07:00”, a precizat aceasta.

Întrebată de ce sigiliul a fost rupt de angajații firmei, administratorul a afirmat: „Nu știu, întrebați-i pe ei”.

Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a transmis un raport după explozia produsă în Rahova, în care recomandă interzicerea accesului în clădire, precum și delimitarea unei zone de siguranță de 30 de metri în jurul acesteia. Inspectorii propun demolarea controlată a etajelor 5-8, afectate direct de explozie, și instalarea unor popi de siguranță pentru consolidarea structurii.

Conform raportului ISC, „se va acţiona astfel încât să se elimine elementele structurale avariate fără a genera prăbuşiri ale unor componente de dimensiuni mari”.

Inspectoratul subliniază că, având în vedere gradul de avariere al structurii de rezistenţă la nivelul etajelor 4, 5, 6 şi 7, există un risc ridicat ca elemente structurale dislocate să provoace prăbuşiri extinse.

Tei femei au murit și alte 15 persoane au fost graf rănite în urma exploziei de la blocul din Rahova. Dintre răniți, 7 au fost deja externați din spital, iar un bărbat a fost transferat la un spital în Austria.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.