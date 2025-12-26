Bătrân dispărut, găsit mort pe un teren din apropiere de Ploiești. Plecase la spital dar nu avea nevoie de internare, spun medicii

Un bărbat în vârstă de 71 de ani, din comuna prahoveană Cerașu, care a plecat de acasă în Ajunul Crăciunului pentru a merge la un spital din Ploiești, a fost găsit mort pe un teren din apropiere de Ploiești.

Bărbatul a plecat de la domiciliu în data de 24 decembrie, iar în seara zilei de Crăciun, în jurul orei 18:00, familia a anunțat Poliția fiindcă acesta nu s-a mai întors acasă și nici nu a fost internat în unitatea medicală la care se prezentase.

Surse din rândul anchetatorilor exclud, deocamdată, vreo vină a cadrelor medicale care l-au consultat pe bărbat. Victima nu prezenta o stare generală precară, care să impună internarea, conform presei locale.

Polițiștii au făcut publice fotografia și semnalmentele vârstnicului, solicitând sprijinul populației pentru identificarea acestuia.

Vineri după-amiază, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova a anunțat că bărbatul a fost găsit mort pe un teren situat în apropiere de Ploiești.

„Examinarea preliminară a corpului nu a evidenţiat urme de violenţă. În urma verificărilor efectuate, nu există suspiciuni că persoana decedată ar fi fost victimă a vreunei infracţiuni”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care bărbatul a decedat, fiind deschis un dosar penal care vizează infracțiunea de ucidere din culpă.