Card de cumpărături sau card de credit? Diferențe pe înțelesul tuturor

În ziua de astăzi, când sunt cheltuieli la tot pasul, este important să existe un instrument financiar de ajutor. Acesta este și cazul cardului de cumpărături, care poate fi o soluție eficientă pentru gestionarea cumpărăturilor și plata lor în rate.

Avantajul acestui tip de card este că te ajută să plătești și să nu resimți efortul financiar. Ca să scapi de dobândă este de preferat însă să achiți integral suma datorată la timp. În articolul de astăzi poți afla mai multe informații pe baza acestui subiect, care este diferența dintre un card de cumpărături și un card de credit, dar și alte detalii relevante.

Ce este și cum funcționează un card de cumpărături

Plățile digitale au ajuns o opțiune tot mai populară. Sunt o modalitate ușoară și rapidă prin care poți să achiziționezi obiectul dorit fără să mai fii nevoit să faci deplasări. Iar dacă nu dorești să te atingi de venitul tău sau pur și simplu vrei să îți cumperi un produs mai scump, poți apela la un card de cumpărături. Cardul de cumpărături te ajută practic să efectuezi acele plăți în rate, astfel încât să nu resimți impactul financiar puternic. Este o metodă simplă prin care achiziționezi ce îți dorești, fără să fii nevoit să aștepți să strângi acea sumă. Așadar, cardul de cumpărături funcționează ca o linie de finanțare destinată strict cumpărăturilor, fie în magazine fizice, fie online. Este o unealtă financiară care devine un sprijin pentru utilizator, însă este important să existe responsabilitate în folosirea lui. Spre exemplu, ca să se evite aplicarea dobânzii este necesar să se facă plata integrală a ratei la timp.

În România, cardul de credit şi cel de cumpărături sunt acelaşi lucru

Un card de cumpărături este de fapt un tip de card de credit. În România, ambele îţi pun la dispoziţie o linie de credit pe care poţi să o utilizezi la achiziţii la produse, de regulă fără dobândă dacă plăteşti integral suma datorată către bancă până la data scadentă. Pe lângă faptul că poate fi utilizat la cumpărături, cardul de credit permite și retrageri de numerar sau plăți neprevăzute. El este astfel un instrument util în situații diverse, însă este esențial să se utilizeze prudent, ca să nu se aplice taxe sau comisioane prea ridicate. Cel mai bine este ca în momentul în care soliciți deschiderea liniei de credit, să ceri toate informațiile de la consultantul băncii, ca să știi exact ce responsabilități financiare ai și cum poți să eviți costurile.

Sfaturi ca să alegi tipul de card potrivit pentru tine

Ca să alegi tipul de card de credit potrivit pentru tine, este de preferat să-ți setezi încă de la început obiectivul. Ai nevoie să-l folosești pentru cumpărături, să gestionezi o situație financiară neprevăzută sau vrei un credit de nevoi personale? În cazul în care obișnuiești să faci achiziții mai mari și vrei să le împarți în rate fără dobândă, un card de cumpărături este opțiunea avantajoasă. Îți aduce predictibilitate, costuri zero în perioada promoțională și posibilitatea să te organizezi eficient financiar. Dacă însă stilul tău economic este mai dinamic, iar nevoile tale includ flexibilitate la plata facturilor, cumpărături neplanificate sau acces rapid la numerar în situații de urgență, un card de credit este mai potrivit. Stabilirea exactă a țelurilor te va ajuta să îți planifici cheltuielile ca să-ți atingi obiectul și să respecți înțelegerea cu instituția bancară astfel încât să îți creezi un profil financiar serios. Un lucru elementar de știut este că pentru aplicarea la un credit e nevoie să ai un istoric de creditare pozitiv, scrie theguardian.com. Este o măsură pe care o iau reprezentanții băncii, ca să aibă siguranța că utilizatorul o să restituie împrumutul.

