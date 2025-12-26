Prima centrală nucleară din Turcia devine funcțională începând cu 2026

Prima centrală nucleară din Turcia va începe să funcţioneze în 2026. Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu.

Rosatom Corp, companie controlată de statul rus, construieşte prima centrală nucleară din Turcia la Akkuyu, în provincia Mersin de pe coasta Mediteranei, în baza unui acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari, scrie Agerpres.

Centrala, cu o capacitate de 4.800 de megawaţi, trebuia să devină operaţională în acest an, dar a fost amânată.

„Cel mai probabil, aceasta (finanţarea) va fi utilizată în perioada 2026-2027. Vor exista cel puţin 4-5 miliarde de dolari de acolo pentru 2026 în ceea ce priveşte finanţarea externă”, a declarat Bayraktar la o conferinţă de presă la Istanbul, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei.

Bayraktar a mai spus că Turcia este în discuţii cu firme din Coreea de Sud, China, Rusia şi Statele Unite privind proiecte de centrale nucleare în provincia Sinop şi regiunea Tracia şi a adăugat că Ankara vrea să primească "cea mai competitivă ofertă".

Turcia negociază cu ACWA Power din Arabia Saudită dezvoltarea unor parcuri fotovoltaice de până la 5.000 MW. Prima etapă, de 2.000 MW, ar urma să fie finalizată până în primul trimestru din 2026 și va include proiecte în Sivas și Taseli.

De asemenea, sunt în discuții și alte proiecte solare cu stocare alături de o firmă din Golf, cu investiții estimate între 1,5 și 2 miliarde de dolari.

Planurile Turciei vizează construirea unor capacităţi nucleare de peste 20 de gigawaţi până în 2050. Pe lângă centrala de la Akkuyu, a doua centrală este planificată să fie construită pe coasta Mării Negre, în regiunea Sinope, iar o a treia centrală nucleară ar urma să fie ridicată în regiunea Tracia din nord-vestul Turciei.