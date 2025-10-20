search
Stelian Bujduveanu a anunțat ce măsuri se iau în cazul locatarilor din blocul afectat de explozie. „Acest raport final va sta la baza deciziei pe care o vom lua”

0
0
Publicat:

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că în momentul de față nu se discută despre demolarea completă a blocului distrus de explozia din Rahova, ci despre punerea în siguranță a imobilului. El a transmis și ce măsuri se iau în cazul locatarilor afectați.

Stelian Bujduveanu a făcut precizări cu privire la blocul distrus de explozie FOTO George Călin
Stelian Bujduveanu a făcut precizări cu privire la blocul distrus de explozie FOTO George Călin

„Primăria Municipiului București a pus în siguranță întreaga zonă. Ne-am apucat să eliberăm mașinile avariate, le-am relocat în autobazele STB. Începem cu curățarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte și, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetățenii înapoi în ele, dar nu și în blocul avariat”, a explicat Stelian Bujduveanu, în direct la Digi 24.

Edilul a precizat totodată că Primăria Capitalei lucrează la un proiect de hotărâre de Consiliu General, care va stabili exact atribuțiile fiecărei instituții implicate.

„Astăzi vom convoca o ședință după ce vom avea draftul finalizat, iar după ce anchetatorii ne permit accesul în imobil vom începe punerea în siguranță. Raportul de la Inspectoratul de Stat în Construcții vorbește despre dezafectarea etajelor 6, 7 și 8 și punerea în siguranță a celor de la 5 până la parter

(...) O parte dintre etaje vor fi eliminate de sus în jos, iar celelalte vor fi consolidate și sprijinite, pentru a nu se prăbuși. Cu cât terminăm mai repede punerea în siguranță, cu atât putem preveni orice alt dezastru și ne putem concentra pe redarea Liceului ‘Bolintineanu’ comunității”, a adăugat Bujduveanu.

Ce se întâmplă cu locatarii afectați

Primarul interimar al Capitalei a explicat că autoritățile au gândit un plan etapizat pentru locuitorii din blocul afectat, în funcție de situația fiecărei familii.

„Sunt două lucruri diferite. Noi am pregătit, pentru situația de avarie, un plan în care toți cei aproximativ 400 de locuitori din zonă să fie sprijiniți, având în vedere că nu știam inițial care este gravitatea situației și cum arată expertiza pentru celelalte scări. Am oferit 1.500 de lei familiilor care, în acest moment, nu au mai putut intra în imobil și au nevoie de sprijin pentru întreținere, iar pentru plata chiriilor vorbim despre o altă hotărâre, o decizie separată, care a fost deja aprobată și va fi susținută de Primăria Capitalei, independent de această sumă acordată în prima fază”, a spus Stelian Bujduveanu.

În ceea ce privește apartamentele, el a precizat că în paralel se lucrează la o analiză detaliată a situației juridice a blocului, în colaborare cu Oficiul de Cadastru.

„Duminică am petrecut ore întregi la Primărie împreună cu experții și cu reprezentanții Oficiului de Cadastru. Facem o analiză juridică a întregului imobil, de la apartament la apartament, pentru a vedea câte dintre locuințe au asigurare, câte au cadastru, câte au ipotecă. Acest raport final va sta la baza deciziei pe care o vom lua privind ce facem mai departe, după ce punem în siguranță imobilul”, a explicat primarul interimar al Capitalei.

Amintim că vineri dimineață, la ora 9.07 minute, a avut loc o puternică explozie la un bloc situat în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu din cartierul Rahova. În urma acesteia, 3 persoane au decedat și alte 15 au fost rănite. Dintre răniți, 7 persoane au fost deja externate, iar un bărbat a fost transferat în Austria.

