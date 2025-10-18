search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Video Șapte zile de cazare la hotel și 1.500 de lei pentru fiecare locatar afectat de explozia dramatică din Rahova

0
0
Publicat:

Locatarii scării de bloc afectate de explozia produsă în blocul de pe Calea Rahovei vor beneficia de sprijin imediat și pe termen lung din partea Primăriei Capitalei. Oamenii vor primi până la șapte zile de cazare gratuită la hotel.

Blocul din Rahova unde a avut loc explozia FOTO Inquam / Pană Tudor
Blocul din Rahova unde a avut loc explozia FOTO Inquam / Pană Tudor

„Am discutat în această seară, alături de primarul general interimar al Capitalei, cu locatarii scării afectate de explozie. Le mulțumesc încă o dată pentru deschiderea și răbdarea de care dau dovadă și îi asigurăm de întregul nostru sprijin pentru a depăși această perioadă dificilă”, a anunțat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pe Facebook.

Toți locatarii vor primi până la șapte zile de cazare gratuită la hotel, iar fiecare persoană din locuințele afectate va beneficia de un ajutor financiar de 1.500 de lei, pentru a acoperi nevoile urgente. 

„După finalizarea anchetei, vom analiza posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranță în locuințele lor”, a anunțat prefectul Capitalei, Andrei Nistor. 

Andrei Nistor și Stelian Bujduveanu FOTO Inquam / Tudor Pană
Andrei Nistor și Stelian Bujduveanu FOTO Inquam / Tudor Pană

Prefectul a mai adăugat că „primăria va asigura punerea în siguranță a clădirii”, iar în funcție de expertiza privind integritatea imobilului, „vor fi analizate variantele de consolidare”.

Relocarea se va face pe întreaga perioadă în care imobilul este considerat disfuncțional, asigurându-se condiții decente de trai.

Primăria Capitalei va acoperi chiriile din fondurile de rezervă, iar în ședință extraordinară de urgență municipalitatea a alocat 2,9 milioane de lei pentru toate cheltuielile necesare sprijinirii celor afectați. 

„Sunt trei modalităţi de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa 1 s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul Bucureşti. Etapa a doua înseamnă trei variante: fie vor alege şi vor opta la o chirie de pe piaţa liberă, într-un grafic şi într-o grilă pe care am aprobat-o în Consiliul General, fie vor alege să funcţioneze în apartamentele puse la dispoziţie de organizaţiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de Sector”, a declarat primarul interimar Stelian Bujduveanu,

Primăria va asigura punerea în siguranță a clădirii, iar Administrația Străzilor București, cu sprijinul Companiei Municipale Parking București și sub coordonarea Poliției, va ridica și depozita temporar mașinile avariate până la finalizarea procedurilor legale.

 În urma exploziei devastatoare de vineri dimineață, 17 octombrie, dintr-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, trei femei au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 7 au fost externate, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria.   

