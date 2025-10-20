Locatarii blocului din Rahova afectat de explozie intră cu escortă să își recupereze lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei

Locatarii blocului în care a avut loc o explozie devastatoare, vineri, 17 octombrie, vor fi lăsați pentru scurt timp să intre în apartamente pentru a-și recupera o parte din bunuri, în contextul în care autoritățile se pregătesc să înceapă demolarea.

Raportul arată că etajele superioare sunt instabile și trebuie dărâmate, iar întreaga clădire rămâne periculoasă. Există în continuare risc de prăbușire, motiv pentru care accesul este strict controlat, transmite Digi24.

Cu toate acestea, persoanele care locuiau în scările mai puțin afectate vor fi escortate de polițiști, jandarmi și pompieri, pentru a intra, pe perioade foarte scurte de timp, în locuințe și a-și recupera bunurile.

Cei din scara distrusă complet nu pot intra încă și sunt nevoiți să aștepte concluziile experților, care ar putea permite, pentru câteva minute, accesul supravegheat în apartamente.

Prefectul Capitalei a transmis, pentru Digi24, că din datele apărute până în acest moment, cel mai probabil etajele superioare, care sunt și cele mai afectate, vor trebui demolate. Potrivit acestuia, nu va fi demolat întregul bloc, ci doar scara afectată. Autoritățile spun că încearcă să lucreze cât mai repede pentru a se asigura că nu mai au loc incidente.

"Toată lumea lucrează cât se poate de repede, înțelegem situația, inclusiv cu locatarii care momentan sunt cazați la hotel, va trebui găsită o soluție pentru ei și bineînțeles toată lumea își dorește ca ei să se întoarcă cât mai repede acasă. Cum se va întâmpla asta exact, probabil vom afla în această săptămână", a declarat acesta.

La fața locului sunt în continuare echipe de criminaliști, care strâng probe din zonele instabile ale clădirii, în condiții de risc major.

Între timp, Distrigaz Sud Rețele a anunțat luni dimineață că reia parțial alimentarea cu gaze în zona afectată de explozia din Rahova, precizând că a cerut și obținut aprobarea Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București.

Amintim că vineri dimineață, la ora 9.07 minute, a avut loc o puternică explozie la un bloc situat în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu din cartierul Rahova. În urma acesteia, 3 persoane au decedat și alte 15 au fost rănite. Dintre răniți, 7 persoane au fost deja externate, iar un bărbat a fost transferat în Austria.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei. Primele indicii arată că o acumulare de gaze ar fi provocat explozia, însă specialiștii analizează toate ipotezele.