Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) și o echipă de experți tehnici au evaluat starea blocului afectat de explozia din Rahova. Concluziile celor două echipe ridică semne de întrebare cu privire la viitorul clădirii. În timp ce experții tehnici independenți atrag atenția că imobilul afectat riscă un colaps progresiv și recomandă demolarea completă a scării 2, Inspectoratul de Stat în Construcții propune o intervenție limitată la etajele superioare.

Varianta ISC: demolare controlată a etajelor afectate

Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a transmis un raport după explozia produsă în Rahova, în care recomandă interzicerea accesului în clădire, precum și delimitarea unei zone de siguranță de 30 de metri în jurul acesteia. Inspectorii propun demolarea controlată a etajelor 5-8, afectate direct de explozie, și instalarea unor popi de siguranță pentru consolidarea structurii.

Conform raportului ISC, „se va acţiona astfel încât să se elimine elementele structurale avariate fără a genera prăbuşiri ale unor componente de dimensiuni mari”.

Inspectoratul subliniază că, având în vedere gradul de avariere al structurii de rezistenţă la nivelul etajelor 4, 5, 6 şi 7, există un risc ridicat ca elemente structurale dislocate să provoace prăbuşiri extinse.

În aceste condiții, se recomandă: interzicerea accesului în clădire, stabilirea unei zone de siguranță de 30 de metri și demolarea controlată a etajelor superioare cu ajutorul unui excavator cu braț lung echipat cu foarfecă hidraulică.

Pentru a preveni eventuale prăbușiri ale etajelor inferioare în timpul demolării, ISC recomandă instalarea unor popi de siguranță de la fundație până sub planșeul etajului 4.

„Instalarea acestor popi se va realiza de către persoane specializate pentru intervenţii în zone cu risc ridicat de prăbuşire”, precizează instituția.

Experți independenți: „Clădirea nu mai poate fi salvată”

Potrivit raportului tehnic întocmit la solicitarea ISC de către o echipă de experți structurali independenți, clădirea afectată de explozie prezintă colaps parțial, avarii grave la componentele structurale și nestructurale, dislocări periculoase, prăbușiri de planșee și un risc ridicat de colaps progresiv.

Experții atrag atenția că nu este justificată tehnico-economic consolidarea ei, ceea ce impune demolarea completă a scării 2 a blocului 32, întrucât structura este grav compromisă și nu mai corespunde cerințelor legale privind siguranța în construcții. În, plus, constată experții, există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor, amplasamentul să fie afectat de un cutremur care ar pune în pericol stabilitatea clădirii.

„Utilizarea în continuare a clădirii nu este posibilă. Clădirea nu mai îndeplinește cerința fundamentală de siguranță și stabilitate. Pereții exteriori de la nivelul etajelor 5 și 6 au fost expulzați, fiind aruncați la distanțe considerabile de clădire. Pereții interiori sunt parțial prăbușiți sau puternic deformați. Planșeele de la etajele 4, 5 și 6 sunt prăbușite sau parțial prăbușite”, precizează raportul”, se arată în raport.

Experții avertizează că lucrările de consolidare ar fi extrem de riscante, de lungă durată și costisitoare, cu potențialul de a depăși chiar valoarea de reconstrucție a imobilului.

Etajele 7 și 8, situate deasupra zonei afectate direct de explozie, precum și etajul 4, imediat dedesubt, necesită dezafectare urgentă.

De asemenea, specialiștii avertizează că instabilitatea structurală poate afecta și alte zone aparent neavariate prin redistribuirea tensiunilor în structura clădirii.

„Componentele clădirii care prezintă avarii grave se pot prăbuși, punând în pericol persoanele din vecinătate. În acest sens, în jurul clădirii trebuie stabilit un perimetru de siguranță, iar accesul trebuie restricționat”, avertizează experții.

Având în vedere instabilitatea etajelor superioare din colțul de nord al clădirii, specialiștii recomandă ca în perimetrul de siguranță să fie inclus și tronsonul clădirii Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în imediata vecinătate.

„Ridicarea restricțiilor de acces se poate realiza numai după demolarea părții afectate a clădirii sau punerea ei în siguranță prin orice mijloace”, se precizează în document.

Autoritățile continuă să monitorizeze zona și să asigure măsuri suplimentare pentru siguranța locuitorilor din apropiere.

În urma exploziei devastatoare de vineri dimineață, 17 octombrie, dintr-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, trei femei au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 7 au fost externate, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria.