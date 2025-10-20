Breaking Explozie la rafinăria Lukoil Ploiești. Un bărbat a fost aruncat de suflul deflagrației într-un canal de colectare

O explozie puternică s-a produs luni, 20 octombrie, la rafinăria Lukoil din Ploiești, în timpul unor lucrări de revizie.

Deflagrația, care nu a fost urmată de incendiu, a rănit un bărbat de 57 de ani, aruncat de suflu într-un canal de colectare. Victima a fost transportată de urgență la spital, potrivit presei locale.

Incidentul a avut loc pe amplasamentul operatorului economic de pe strada Mihai Bravu, în jurul orei 12:00. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, explozia s-a produs la o instalație aflată în revizie tehnică.

„Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul și transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conștient, care prezenta un traumatism cranio-facial și un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”, a transmis ISU Prahova.

Bărbatul a fost preluat de echipajul medical și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Ploiești, pentru investigații suplimentare.

Potrivit publicației citate, deflagrația s-a produs în timpul unor lucrări de întreținere, iar în momentul incidentului nu se desfășura producție activă în instalația afectată.