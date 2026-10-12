Unde se dau lupte strânse pentru funcțiile de director de școală și unde lipsesc candidații

Concursul pentru posturile de director și director adjunct din școli scoate la iveală diferențe majore între județe: în Mehedinți, numărul opțiunilor depășește cu 74% numărul posturilor vacante, în timp ce în Harghita abia acoperă 39% din acestea. La nivel național, au fost validate 7.035 de dosare de candidatură, iar prima probă a concursului este programată marți, 13 octombrie.

Foto: Alina Mitran

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat scoate la iveală diferențe importante de interes de la un județ la altul. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării pe 12 octombrie 2026, au fost validate 7.035 de dosare de candidatură și 8.491 de opțiuni, raportul național dintre opțiunile exprimate și numărul posturilor scoase la concurs fiind de 109%. La nivel național există aproximativ 109 opțiuni pentru fiecare 100 de posturi vacante, însă media ascunde discrepanțe semnificative.

Dolj, Mehedinți și Gorj, în fruntea clasamentului concurenței

Cele mai mari valori ale raportului dintre opțiunile validate și numărul posturilor vacante se înregistrează în Mehedinți, Dolj și Gorj. Tot aici și numărul candidaților este considerabil mai mare decât numărul posturilor pentru care candidează.

În Mehedinți, cele 191 de opțiuni validate pentru 110 posturi înseamnă un raport de 174%, cel mai ridicat din țară. Doljul urmează cu 405 opțiuni pentru 246 de posturi, adică 165%, iar Gorjul înregistrează 202 opțiuni pentru 133 de posturi, echivalentul a 152%. În Vâlcea, raportul ajunge la 149%, județul din regiunea Sud-Vest Oltenia care nu urmează trendul fiind Olt, unde se înregistrează, e drept, 196 de opțiuni pentru 173 de posturi, în schimb numărul candidaților rămași în cursă, 169, este sub cel al posturilor scoase la concurs – 173.

O situație specială este la Buzău, unde raportul între opțiuni și numărul total de posturi este de 147% (și sunt 195 de candidați și 173 de posturi scoase la concurs), însă concursul aici a fost suspendat în urma unei hotărâri judecătorești, potrivit informării ministerului.

Capitala se află, de asemenea, printre zonele cu o concurență ridicată. Bucureștiul are 796 de opțiuni pentru 586 de posturi, ceea ce reprezintă 136 %, și sunt 624 de candidați rămași în cursă după etapa de validare a dosarelor.

În Iași, raportul este de 138%, iar în Dâmbovița și Suceava ajunge la 132%.

În toate județele amintite, din date rezultă o presiune mai mare asupra posturilor de conducere, cel puțin din perspectiva opțiunilor înregistrate. Trebuie în schimb menționat că statistica nu înseamnă numărul de candidați unici/post. Potrivit metodologiei, un candidat poate să candideze pentru cel mult trei funcții vacante, ceea ce unii candidații au și făcut.

Dezinteres în Harghita, Covasna și Tulcea

La polul opus se află județele în care numărul opțiunilor este mult sub cel al posturilor disponibile. Situația cea mai dificilă se înregistrează în Harghita, Covasna și Tulcea.

În Harghita, cele 71 de opțiuni validate acoperă doar 39% din cele 181 de posturi vacante. De remarcat că s-au înscris doar 67 de profesori în cursă pentru cele 181 de posturi.

În Covasna, cele 46 de opțiuni (ale celor 40 de candidați) pentru 109 posturi reprezintă 42%, iar în Tulcea, cele 47 de opțiuni (sunt 45 de candidați) pentru 96 de posturi înseamnă numai 49%.

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Nici în Giurgiu situația nu este mult mai bună: cele 51 de opțiuni (sunt 46 de candidați) pentru 85 de posturi duc raportul la 60%. În Caraș-Severin, procentul este de 68%, iar în Timiș, de 69%, cu 189 de opțiuni pentru 274 de posturi disponibile.

Procentele sugerează că, dacă opțiunile s-ar transforma direct în ocupări (ceea ce este imposibil pentru toate opțiunile, pentru că mulți candidați au optat pentru mai mult de un post), o parte importantă a funcțiilor de conducere tot ar rămâne fără candidați. În realitate, rezultatul final va fi chiar mai grav, pentru că depinde de opțiunile pentru fiecare post în parte, de promovarea probelor, de repartizare și de celelalte etape ale concursului.

Sursa datelor: comunicat Ministerul Educației Foto: MEC

Numărul dosarelor raportat la posturi indică mai bine câți candidați există în raport cu oferta de funcții. De exemplu, în Dolj există 284 de dosare validate pentru 246 de posturi, adică aproximativ 115 dosare la 100 de posturi, dar 405 opțiuni, respectiv 165 la 100 de posturi. În Mehedinți, cele 135 de dosare pentru 110 posturi înseamnă aproximativ 123 de dosare la 100 de posturi, în timp ce raportul opțiunilor ajunge la 174%.

La extrema opusă, Harghita are numai aproximativ 37 de dosare la 100 de posturi, iar Covasna, tot aproximativ 37. În Tulcea, raportul dosare/posturi este de circa 47%, ceea ce confirmă că numărul redus de opțiuni nu este doar rezultatul alegerilor candidaților, ci este însoțit și de un număr mic de dosare raportat la oferta de funcții.

Prima probă pentru candidați, marți, 13 octombrie 2026

Proba de evaluare a competențelor este programată pentru 13 octombrie 2026. Potrivit ministerului, aceasta constă într-un test standardizat cu 20 de itemi, care trebuie rezolvat în maximum 60 de minute. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6 pentru a promova această etapă eliminatorie.

Proba se va desfășura în 42 de centre de concurs (în municipiul București au fost organizate două centre). Candidații vor afla rezultatele chiar în ziua probei. Evaluarea se va face digitalizat, pe platforma dedicată.

„Proba pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, constă în rezolvarea, de către candidați, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi.

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Structura testului:

• 7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective);

• 7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice) și

• 6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii).

Testul este grilă, fiecare item are 4 variante de răspuns și un singur răspuns este corect.

Fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE).

Candidatul este declarat „promovat” dacă a obținut cel puțin nota 6. Proba este eliminatorie, nota obținută nu se include în media finală. Nota obținută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor”, informează ministerul.

Proba scrisă este programată la un interval de o săptămână de la prima, pe 20 octombrie. Urmează evaluarea administrativă a proiectelor manageriale, care se va desfășura între 21 octombrie și 4 noiembrie, iar interviurile sunt programate în perioada 12–27 noiembrie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 9 decembrie 2026.