Testele PISA scot la iveală realități îngrijorătoare. Profesor universitar: „Disparitatea a crescut și mai mult. Doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi”

România se situează sub media OCDE la toate domeniile evaluate la testele PISA 2025, o poziție care evidențiază deficiențe persistente ale sistemului de educație. Rezultatele slabe nu sunt o surpriză, însă ascund probleme mai grave decât scorurile în sine.

52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2 Foto: Shutterstock

Profesorul universitar Dragoș Iliescu a mărturisit în la emisiunea „În fața ta” de la Digi24. că se aștepta ca performanțele elevilor români să fie „mai rele”.

Cea mai gravă concluzie este accentuarea diferențelor dintre elevii din familii înstărite și cei din medii vulnerabile. În ciuda politicilor publice care ar fi trebuit să reducă decalajele, „disparitatea a crescut, deci n-a scăzut, a crescut și mai mult”, a precizat Dragoș Iliescu.

România rămâne, astfel, printre sistemele educaționale cu cele mai mari dezechilibre din Uniunea Europeană.

„Ierarhia te deranjează, fiindcă te pune brusc în alt cadru (...) Evident că dacă vom compara România cu țări din Africa subsahariană nu am sta rău. Noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte și credem că facem parte. Da, și clubul respectiv. Ierarhiile sunt în defavoarea noastră. Doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România”, a explicat profesorul.

Profesorul atrage atenția și asupra lipsei de continuitate în reformele educaționale. Autoritățile au schimbat direcțiile prea des, fără să ducă vreuna până la capăt. „Ne risipim în patru-cinci direcții și nu rămâne nimic”, spune Iliescu, care amintește că efectele reale ale reformelor se văd abia după ani de zile.

El subliniază că România nu a reușit să mențină o strategie coerentă, deși pedagogia modernă oferă dovezi clare despre ce funcționează. „Durează”, insistă profesorul, dar tocmai de aceea este nevoie de consecvență, nu de schimbări permanente.

52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2: „Analfabetism funcțional”

Amintim că ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, afirmă vineri că rezultatele obținute de România la testele PISA 2025 sunt „slabe” și indică o problemă majoră a sistemului de învățământ: aproximativ jumătate dintre elevi nu dobândesc cunoștințele și competențele considerate minime la finalul gimnaziului.

Ministrul a comparat datele PISA cu rezultatele de la Evaluarea Națională, arătând că cele două evaluări indică aceeași vulnerabilitate majoră a sistemului. Potrivit acestuia, în 2024, 42% dintre elevii de clasa a VIII-a nu au obținut nota 5 la Matematică, iar 54% nu au trecut de nota 6.

„Rezultatul testului PISA aplicat în mare măsură acelei generații ne spune că 52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2, considerat pragul pentru așa-numitul «analfabetism funcțional» la matematică”, a explicat ministrul.