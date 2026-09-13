 Testele PISA scot la iveală realități îngrijorătoare. Profesor universitar: „Disparitatea a crescut și mai mult. Doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi” | adevarul.ro
search
Duminică, 13 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Testele PISA scot la iveală realități îngrijorătoare. Profesor universitar: „Disparitatea a crescut și mai mult. Doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România se situează sub media OCDE la toate domeniile evaluate la testele PISA 2025, o poziție care evidențiază deficiențe persistente ale sistemului de educație. Rezultatele slabe nu sunt o surpriză, însă ascund probleme mai grave decât scorurile în sine.

52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2
52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2 Foto: Shutterstock

Profesorul universitar Dragoș Iliescu a mărturisit în la emisiunea „În fața ta” de la Digi24. că se aștepta ca performanțele elevilor români să fie „mai rele”.

Cea mai gravă concluzie este accentuarea diferențelor dintre elevii din familii înstărite și cei din medii vulnerabile. În ciuda politicilor publice care ar fi trebuit să reducă decalajele, „disparitatea a crescut, deci n-a scăzut, a crescut și mai mult”, a precizat Dragoș Iliescu.

România rămâne, astfel,  printre sistemele educaționale cu cele mai mari dezechilibre din Uniunea Europeană.

„Ierarhia te deranjează, fiindcă te pune brusc în alt cadru (...) Evident că dacă vom compara România cu țări din Africa subsahariană nu am sta rău. Noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte și credem că facem parte. Da, și clubul respectiv. Ierarhiile sunt în defavoarea noastră. Doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România”, a explicat profesorul.

Profesorul atrage atenția și asupra lipsei de continuitate în reformele educaționale. Autoritățile au schimbat direcțiile prea des, fără să ducă vreuna până la capăt. „Ne risipim în patru-cinci direcții și nu rămâne nimic”, spune Iliescu, care amintește că efectele reale ale reformelor se văd abia după ani de zile.

El subliniază că România nu a reușit să mențină o strategie coerentă, deși pedagogia modernă oferă dovezi clare despre ce funcționează. „Durează”, insistă profesorul, dar tocmai de aceea este nevoie de consecvență, nu de schimbări permanente.

52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2: „Analfabetism funcțional” 

Amintim că ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, afirmă vineri că rezultatele obținute de România la testele PISA 2025 sunt „slabe” și indică o problemă majoră a sistemului de învățământ: aproximativ jumătate dintre elevi nu dobândesc cunoștințele și competențele considerate minime la finalul gimnaziului.  

Ministrul a comparat datele PISA cu rezultatele de la Evaluarea Națională, arătând că cele două evaluări indică aceeași vulnerabilitate majoră a sistemului. Potrivit acestuia, în 2024, 42% dintre elevii de clasa a VIII-a nu au obținut nota 5 la Matematică, iar 54% nu au trecut de nota 6.

„Rezultatul testului PISA aplicat în mare măsură acelei generații ne spune că 52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2, considerat pragul pentru așa-numitul «analfabetism funcțional» la matematică”, a explicat ministrul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
digi24.ro
image
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”
stirileprotv.ro
image
Ana-Maria Geană, fotografie alături de președinte la nunta lui Nazare. Consiliera în ROZ a atras toate privirile
gandul.ro
image
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
mediafax.ro
image
Bombă! Dinamo l-a vrut pe Octavian Popescu
fanatik.ro
image
Amenzi de până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniformă, se cere într-un proiect de lege PSD
libertatea.ro
image
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
digisport.ro
image
Andreea Bălan, ipostaze incendiare într-un top cu decolteu generos. Ce anunț a făcut artista
click.ro
image
Alexandru Nazare s-a căsătorit. La nuntă au participat și președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Imagini de la petrecere
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Noi detalii în cazul generalului Dorin Ioniță. Amanta ar fi locuit într-un apartament cumpărat de familia lui
observatornews.ro
image
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi
cancan.ro
image
Ai muncit, dar vechimea nu apare în contul CNPP? Ce trebuie să faci pentru a nu pierde bani la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
prosport.ro
image
Un lac tot mai mare a apărut într-un sat din Hunedoara. Autoritățile vor să transforme zona într-o atracție
playtech.ro
image
Karlo Muhar, titular în FCSB – Petrolul! Decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Drăguş
fanatik.ro
image
Ce salariu are judecătorul CCR care a zburat cu un private jet alături de politicieni în Mykonos. Conturi pline și pensie specială
ziare.com
image
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner
digisport.ro
image
Fără lenjerie intimă la Festivalul de Film de la Veneția! Influencerița italiană Nima Benati a șocat publicul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Culise de la nunta anului în politică! Avem meniul, video cu dansul mirilor şi detalii despre darul dat de Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
Cum a reușit un român să slăbească 86 de kilograme. Schimbarea este uimitoare!
mediaflux.ro
image
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Ce probleme legale a avut Mădălina Apostol. Dosarele care au ajuns în instanță
click.ro
image
Nuntă în mijlocul furtunii! Mirii au dansat în ploaie, în timp ce pompierii eliberau drumul
click.ro
image
Daniela Nane, dezvăluiri despre fiul ei, în vârstă de 26 de ani: „Îl respect ca pe un adult, nu mai e deloc copil”
click.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Kate William Ziua Jartierei 2026, profimedia 1110422456 jpg
Începutul războiului pe teren britanic? Prințul Harry îl acuză pe "frustratul William" că l-a întors pe rege împotriva lui
okmagazine.ro
Opricinina, de Nikolai Nevrev
Cât de „groaznic” a fost Ivan cel Groaznic, primul țar al Rusiei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Surpriza pregătită timp de 15 ani de o mamă pentru fiul său. Ce i-a dat abia la 18 ani: „Astfel de momente nu ajung niciodată în albumele foto”
image
Ce probleme legale a avut Mădălina Apostol. Dosarele care au ajuns în instanță

OK! Magazine

image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana