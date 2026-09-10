 „Praf e educația, nu generația”. Dan Negru ia apărarea elevilor după testele PISA: „Câți dintre miniștri le-ar trece?” | adevarul.ro
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„Praf e educația, nu generația”. Dan Negru ia apărarea elevilor după testele PISA: „Câți dintre miniștri le-ar trece?”

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Dan Negru a intervenit în scandalul provocat de rezultatele testelor PISA și critică dur reacțiile celor care îi etichetează pe elevii români drept „proști” sau „analfabeți funcțional”. Realizatorul TV susține că rezultatele testelor nu reprezintă doar un eșec al elevilor, ci reflectă problemele unui sistem de învățământ.

Prezentatorul Dan Negru
Prezentatorul Dan Negru Foto: sursa: FB/ Dan Negru

„Și eu am picat testul PISA! Până pe la 30 de ani credeam că, atunci când mi se explica ceva și nu pricepeam, problema eram eu. Eu eram prostul. Nu eram!”, a scris Dan Negru, pe FB.

Acesta spune că, odată cu trecerea timpului, a înțeles că dificultatea de a înțelege un lucru nu ține întotdeauna de cel care ascultă, ci poate avea legătură și cu modul în care informația este transmisă.

„Astăzi, când nu înțeleg ceva, știu că poate fi de vină și cel care explică. Văd zilele astea o adevărată campanie de umilire a copiilor: că sunt proști și analfabeți pentru că au picat niște teste internaționale”, a adăugat realizatorul TV.

Dan Negru le transmite elevilor să nu se lase descurajați de etichetele puse de adulți. El afirmă că o mare parte dintre cei care îi critică nu ar reuși, la rândul lor, să obțină rezultate bune la testele PISA.

„Puștilor de azi le dau curaj. 90% dintre adulții care vă critică ar cădea testele PISA. M-am uitat și eu peste ele. Și eu sunt analfabet funcțional după nota pe care am luat-o…Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ. Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit”, afirmă Dan Negru.

În opinia sa, problema nu este specifică doar generației actuale de elevi. Dan Negru susține că și generația sa a fost educată după un model bazat în principal pe memorare și reproducerea informațiilor.

„Și generația mea, și a voastră am fost învățate să fim papagali. Să reproducem. Să memorăm ca să luăm un examen. PISA testează altceva: capacitatea de a înțelege, de a gândi logic și de a aplica ceea ce știi în situații concrete”, spune Dan Negru.

Realizatorul TV susține că exact aceste competențe sunt insuficient dezvoltate în școala românească.

„Școala românească nu ne învață asta! Câți profesori l-ar trece? Dar câți dintre miniștrii Educației? Praf e educația, nu generația! Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa”, a mai spus Dan Negru.

În mesajul său, Dan Negru amintește și de persoane cunoscute, despre care spune că au trecut prin același sistem educațional.

„Killa Fonic, Holograf, Dan Negru, Selly-oameni din generații și lumi diferite-au crescut în același sistem de învățământ. Un sistem care te-a învățat mai degrabă să ții minte decât să gândești”, a mai transmis acesta.

România, sub media OCDE la toate domeniile evaluate

România rămâne sub media țărilor membre OCDE la toate domeniile evaluate în cadrul PISA 2025, iar rezultatele evidențiază probleme persistente ale sistemului de educație. Cele mai importante dificultăți apar la competențele de lectură, unde scorul elevilor români a scăzut față de ediția precedentă, dar și în ceea ce privește diferențele dintre elevii din mediul urban și cei din mediul rural, care ajung la aproape 100 de puncte.

Elevii români au obținut, în medie, 425 de puncte la Științe, 419 puncte la Matematică, 413 puncte la Lectură și 442 de puncte la Rezolvarea computațională a problemelor, un domeniu evaluat pentru prima dată ca parte a componentei „Învățarea în lumea digitală”. Toate aceste rezultate se situează sub mediile OCDE, ceea ce arată decalajele pe care România trebuie să le recupereze în raport cu standardele internaționale.

Comparativ cu ediția precedentă, rezultatele la Științe și Matematică au rămas relativ stabile. În schimb, la Lectură s-a înregistrat o scădere de 16 puncte, ceea ce accentuează problemele privind nivelul competențelor de înțelegere a textului în rândul elevilor.

Datele PISA arată că mai puțin de jumătate dintre elevii români ating nivelul minim de competență, definit ca nivelul 2, la Matematică. Proporția este de 48% la Matematică, 52% la Lectură și 54% la Științe, în timp ce mediile OCDE sunt de 65%, 69% și, respectiv, 74%.

Și la nivelurile superioare de performanță diferențele sunt semnificative. Doar 2% dintre elevii români ating nivelul 5 sau 6 la Științe, 4% la Matematică și 1% la Lectură, față de mediile OCDE de 7%, 8% și, respectiv, 6%.

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