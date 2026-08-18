O învățătoare a părăsit grupul de WhatsApp al clasei. Reacția revoltată a unei mame a stârnit o dezbatere: „Cu ce drept îi scrii?”

Mama unei fetițe care trece în clasa a II-a a stârnit o dezbatere aprinsă după ce a povestit că învățătoarea a decis să părăsească grupul de WhatsApp al clasei. De acum, anunțurile pentru părinți urmează să fie transmise prin intermediul mamei care este administratorul grupului. Decizia a împărțit părinții în mediul online: unii consideră că profesorii au dreptul la viață privată, în timp ce alții spun că părinții trebuie să poată comunica direct cu cadrul didactic atunci când este vorba despre copiii lor.

Femeia a relatat situația pe grupul educațional „La Tablă”, după ce învățătoarea i-ar fi informat pe părinți că nu va mai face parte din grupul de WhatsApp al clasei. Potrivit mamei, cadrul didactic le-ar fi transmis că informațiile și anunțurile vor fi comunicate prin intermediul administratoarei grupului, o altă mamă. Pentru situațiile care necesită o discuție directă, părinții sunt îndrumați să se adreseze învățătoarei la școală, în timpul programului, pe baza unei programări la secretariat.

„Vă scriu pentru că doamna a binevoit să anunțe că părăsește grupul de WhatsApp și că va face anunțurile prin intermediul adminului, o mămică, în rest cine are o problemă să o contacteze la școală, în timpul programului, cu programare la secretariat. Poftim?!!! Adică tu ești cu copilul meu la școală 5-6 ore pe zi și eu nu am dreptul să te întreb dacă e bine, dacă a mai făcut febră, dacă a mâncat sau orice altceva că te deranjez? De unde această lipsă crasă de empatie și de unde ura asta față de copii și părinți. Nu mai putem comunica omenește?”, a scris mama.

Aceasta a ținut să precizeze că, în opinia sa, nu a abuzat de comunicarea prin WhatsApp și că nu i-a trimis mesaje cadrului didactic la ore nepotrivite.

„Menționez că nu i-am scris noaptea sau la ore nepotrivite (...) Poate o dată sau de două ori am deranjat-o duminică seara să pun la punct detalii pentru luni. În rest nu știu fiecare părinte cum a abordat comunicarea în privat, dar chiar și așa nu cred că e acceptabil ca învățătoare să părăsești grupul de whatsapp când ai tu chef. Pe grup se vorbea într-adevăr fără program prestabilit, dar fiecare poate citi când are timp, poate eu am timp să citesc la 2 noaptea când merg la toaletă. Acesta nu e un motiv să ies de pe grup”, a susținut mama.

Mama vrea să știe ce spune legea

Nemulțumită de situație, femeia a întrebat dacă există reguli oficiale care stabilesc modul în care trebuie să comunice părinții cu cadrele didactice.

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„Iar dacă ești și mamă, nu doar cadru didactic, ar trebui să înțelegi atitudinea părintească. Mă deranjează foarte tare această limită a comunicării și aș dori să știu dacă există reglementări clare în ceea ce privește comunicarea dintre părinți și cadre didactice. Ce spune legea, care sunt regulamentele oficiale în această privință?”, a întrebat aceasta.

„Duminica e ziua liberă a doamnei”

Postarea a generat numeroase reacții, iar o parte dintre participanți au considerat că învățătoarea a procedat corect, mai ales dacă mesajele și discuțiile de pe grup se purtau și în afara orelor de program.

„Păi îl duci la grădiniță cu febră? Și cum adică «doar de câteva ori, duminica»? Duminica e ziua liberă a doamnei, cu ce drept îi scrii, o plătești tu, e bona copilului tău?”, a comentat o persoană la postarea făcută de „La Tablă”.

O altă mamă a explicat că problema nu este doar mesajul trimis de un singur părinte, ci faptul că astfel de discuții pot antrena rapid întregul grup.

„Pe mine, ca părinte, mă scot din sărite mămicile cu idei și comentarii care mai de care pe aceste grupuri, darămite pe un învățător/profesor. Poate pe lângă dvs., care o întrebați ceva într-o duminică seara, se mai trezesc încă 15 din aia 30 din clasă... ce iese?!?”, a scris aceasta.

În opinia sa, un cadru didactic nu ar trebui să fie pus în situația de a răspunde constant la mesaje venite de la părinți în afara programului.

„Avem tehnologie, dar nu mai avem bună-cuviință”, a comentat altcineva.

„Profesorii au viață personală”

„Ție ți s-ar părea normal să te sune sau să îți scrie șeful/clientii în timpul tău liber? Cred că e o nesimțire crasă din partea părinților să considere că un profesor trebuie să fie la dispoziția lor 24/7 doar pentru că acum există tehnologie și poți trimite oricând un mesaj”, a scris o persoană.

Aceasta a comparat situația actuală cu perioada în care comunicarea dintre părinți și profesori se făcea în principal la ședințele cu părinții sau direct, la școală.

„Când eram eu la școală, părinții discutau situația noastră doar la ședințele cu părinții sau dacă mai veneau ocazional la școală. Și profesorii au viață personală, ce fac în timpul lor liber este strict problema lor. Dacă nu vor să facă parte dintr-un grup de WhatsApp, este fix alegerea lor și trebuie respectată”, a mai spus aceasta.

„În urmă cu 25-30 de ani, dacă voiai să comunici cu cadrul didactic, mergeai la școală și îl căutai. Acum îl deranjezi în timpul liber, timp dedicat familiei și relaxării”, a comentat altcineva.