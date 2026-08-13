 Majorat cu plic, ca la nuntă. O mamă se revoltă după ce fiul ei i-a cerut 500 de lei pentru ziua unui coleg: „O prietenă mi-a spus că a dat chiar 1.000 de lei” | adevarul.ro
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Majorat cu plic, ca la nuntă. O mamă se revoltă după ce fiul ei i-a cerut 500 de lei pentru ziua unui coleg: „O prietenă mi-a spus că a dat chiar 1.000 de lei”

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Majoratul a devenit, în unele grupuri de adolescenți, un eveniment cu pretenții de nuntă. O mamă povestește că a aflat de la fiul ei că invitații trebuie să vină cu 500 de lei, iar o prietenă i-a spus că a oferit chiar 1.000 de lei la o astfel de petrecere. Situația a stârnit o dezbatere între părinți. Unii susțin că suma este exagerată, în timp ce alții spun că, dacă petrecerea este organizată la restaurant și include meniu, DJ, fotograf sau artificii, banii în plic au devenit o practică firească.

Bani în plic pentru majorat Foto: Shuterstock
Bani în plic pentru majorat Foto: Shuterstock

Povestea a fost relatată de o mamă pe pagina de Facebook „La Tablă”. Femeia spune că fiul ei a terminat clasa a XII-a, iar în această perioadă colegii și prietenii săi au început să împlinească 18 ani și să organizeze petreceri de majorat.

„Sunt mama unui băiat care a trecut clasa a XII-a și mă confrunt cu o situație care, sincer, mi se pare incredibilă. Vă rog, profesori și părinți, să-mi spuneți dacă eu am rămas în urmă cu vremurile sau chiar s-a ajuns la așa ceva!”, a scris femeia.

„Băiatul meu mi-a spus foarte senin că trebuie să aibă 500 de lei”

Potrivit mamei, fiul i-a spus că suma pe care ar trebui să o aibă pregătită pentru un majorat este de aproximativ 500 de lei.

Colegii din clasa băiatului meu, care îi sunt și prieteni, au început să împlinească frumoasa vârstă de 18 ani și, bineînțeles, să-și organizeze majorate. Până aici, nimic neobișnuit. Numai că am aflat că, mai nou, la aceste petreceri se merge cu plicul, exact ca la nuntă sau botez. Băiatul meu mi-a spus foarte senin că trebuie să aibă 500 de lei la el când merge la majorat”, a povestit mama.

Femeia spune că nu înțelege de ce o petrecere organizată pentru un adolescent trebuie să presupună o sumă fixă de bani din partea invitaților.

„Eu, sincer, am rămas fără cuvinte. Noi când eram de vârsta lor făceam petreceri de dragul petrecerii. Uneori acasă, alteori, pentru cine își permitea, la un restaurant sau într-un local. Se mergea cu un cadou, fiecare după posibilități. Nu ținea nimeni evidența banilor și nu se punea problema că trebuie să «scoți» cât costă meniul. Ba chiar îmi amintesc că în clasa vecină aveau un obicei foarte frumos: când era ziua cuiva, puneau toți copiii o sumă mică și îi cumpărau un singur cadou din partea clasei. Mi se părea mult mai normal și mai frumos”, a relatat femeia.

Petrecerea de majorat, noua „nuntă” a adolescenților Foto: pexels
Petrecerea de majorat, noua „nuntă” a adolescenților Foto: pexels

O prietenă i-a spus că a dat 1.000 de lei

Pentru a vedea dacă situația este una izolată, femeia spune că a sunat o prietenă de aceeași generație, care are o fiică în anul I la facultate.

„Am sunat-o și pe o prietenă de aceeași generație, care are fata în anul I la facultate, ca să mă răcoresc. Și îmi spune că ea a dat și 1.000 de lei la un majorat, pentru că petrecerea a avut artificii, formație și a fost organizată într-un local mai scump. Poftim?! Chiar am ajuns să tratăm majoratul unui copil ca pe o nuntă?”, a povestit mama.

Femeia spune că nu vrea să-și împiedice fiul să participe la petrecerile colegilor, dar nu își permite să ofere sute de lei la fiecare eveniment.

„Nu vreau să fiu «mama zgârcită» care își ține copilul acasă și nu-l lasă să se bucure cu prietenii lui. Știu foarte bine că pentru el contează să fie acolo și mi se rupe sufletul să-i spun că nu poate merge din cauza banilor. Dar, în același timp, eu nu am 500 sau 1.000 de lei de dat la fiecare majorat. Și sunt 27 de copii în clasă! Dacă se merge la toți, despre ce sumă vorbim?”, a spus ea.

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„Așa se face acum”

„Cel mai tare mă doare că am ajuns să mă cert cu propriul copil pe tema asta. El îmi spune că «așa se face acum» și că dacă merge fără bani o să fie singurul care nu dă, o să ajungă de râsul clasei”, a povestit femeia.

Într-un final, mama i-a explicat fiului că un cadou ar trebui să fie oferit din plăcere și în funcție de posibilitățile fiecăruia.

Părinții sunt împărțiți în două tabere

Postarea a stârnit numeroase reacții, iar părerile celor care au comentat sunt împărțite. Unii părinți consideră că noul obicei este o consecință a petrecerilor tot mai sofisticate și a competiției dintre familii.

„Tot de la unii părinți se trag obiceiurile astea. Vor să-și răsfețe odraslele, iar ceilalți părinți fac eforturi supraomenești să țină pasul cu vremurile”, a comentat o persoană.

 O mamă consideră că 500 de lei nu reprezintă neapărat o sumă exagerată, atunci când este vorba despre un prieten apropiat. „Dacă e o petrecere la unul din prietenii lui nu mi se pare mult 500 lei, în condițiile în care pe un cadou cam atât dai! La 18 ani, nu e o sumă mare alocată. Acum na, doar nu va merge la toți colegii”, a scris acesta.

Au existat și reacții care pun accentul pe presiunea socială și pe ceea ce unii părinți consideră un „concurs de fițe”.

„Mda.... Majoratul la 18 ani a ajuns, în multe cazuri, un adevărat concurs de fițe, iar eu cred că o bună parte din asta este alimentată chiar de părinți. Până la urmă, tot de acasă pornesc valorile și felul în care un copil ajunge să privească banii”, a comentat o altă persoană.

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„Din păcate, am auzit de practica aceasta și la noi în orașul Câmpina! Horror ce a ajuns să însemne în zilele de astăzi un majorat! Trăim vremuri ciudate cumva!”, a scris alt părinte.

„Petrecerile se fac la restaurante, cu meniu, tort, DJ, fotograf”

Există însă și numeroși părinți care văd lucrurile diferit. Aceștia spun că, dacă majoratul este organizat într-un restaurant și presupune cheltuieli importante, este firesc ca invitații să ofere bani.

„Am citit doar până la plic. E absolut normal să fie așa, petrecerile se fac la restaurante, cu meniu, tort, DJ, fotograf etc. Copilul de fapt nu rămâne cu nimic. Ăstea sunt vremurile! Nu dorești, nu participi!”, a comentat o persoană.

O mamă consideră că banii sunt mai practici decât un cadou ales la întâmplare.

„Îți faci un grup cu care petreci la un film, la un grătar. Variante sunt pentru toată lumea. 200-250 dai unuia mic. Ce să le cumperi? Că fiecare are preferințele lui, e greu azi să le faci pe plac. Mie îmi convine ideea cu banii. Toată lumea e mulțumită. Îți scoți banii investiți sau măcar parte din ei, copiii rămân cu bucuria petrecerii și cam atât. Nu mai umblu capie tot orașul să caut... nici nu știu ce să caut!”, a explicat acesta.

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