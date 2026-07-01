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„Banii pe meditații s-au dus”. Profesor, mesaj către părinți după afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională: „Sigur n-ați vrea să mai dați și alții pe terapie”

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Mai mulți profesori și psihologi au transmis, după publicarea rezultatelor la Evaluarea Națională, mesaje prin care îi îndeamnă pe părinți să își susțină copiii indiferent de note și să evite presiunea emoțională și comparațiile. 

Rezultate Evaluarea Națională Foto: arhivă, adevărul
Rezultate Evaluarea Națională Foto: arhivă, adevărul

După publicarea rezultatelor la Evaluarea Națională, un profesor care administrează pagina „Jurnalul unui profesor” a transmis un mesaj adresat părinților, în care îndeamnă la susținerea copiilor indiferent de notele obținute și la evitarea presiunii emoționale.

„Dragi părinți ai elevilor de clasa a VIII-a, s-au publicat rezultatele Evaluării Naționale. Fiți mândri de copiii dvs.! Dacă au luat notele mult dorite, felicitați-i! Spuneți-le că sunteți mândri de ei! Dacă nu au luat notele mult așteptate, îmbrățișați-i. Spuneți-le că sunteți mândri de ei!”, se arată în mesajul transmis de Facebook. 

Profesor: „Fiecare va reuși la timpul său!”

Cadrul didactic îi îndeamnă pe părinți să nu își compare copiii și să nu adauge presiune suplimentară.

„Nu îi comparați cu nimeni, nu le reproșați nimic. Banii pe meditații oricum s-au dus și sigur n-ați vrea să mai dați și alții pe terapie. Sănătatea emoțională a copilului dvs. Sănătatea emoțională a copilului dvs. e mult mai importantă decât nota de la un examen. Aveți încredere în copilul dvs.! Fiți lângă el la bine și la greu! Fiecare va reuși la timpul său!”, spune acesta.

Psiholog: „Sprijinul părinților contează mai mult decât nota”

Mesaje similare au fost transmise și de specialiști în psihologie. Psihologul Mihai Copăceanu a publicat un mesaj pe Facebook în care le cere părinților să nu își condiționeze afecțiunea de rezultatele obținute la examene.

„Și copiii care vor lua note mici la Evaluarea Națională sau la BAC, cei care au greșit din diferite motive sau chiar nu au învățat satisfăcător merită să fie îmbrățișați, înțeleși, acceptați, sprijiniți și iubiți. Și ei sunt copiii dumneavoastră și copiii au nevoie de părinți mai ales când le este greu și când greșesc”, a scris acesta.

Avertismentul unui psiholog înainte de afişarea rezultatelor la Evaluarea Națională și BAC: „Reacția părinților poate lăsa urme mai adânci decât nota”

Psihologul mai explică faptul că un rezultat slab poate deveni o lecție valoroasă doar în contextul unui sprijin adecvat din partea familiei.

„Copiii învață mai degrabă din eșec decât din predicile părinților. Copiii deseori nu învață nici din propriul eșec, evită asumarea și responsabilitatea și caută explicații și justificări în exterior”, afirmă specialistul.

În opinia sa, deși notele au relevanță pentru admiterea în continuarea studiilor, ele nu definesc viitorul unui copil: „Notele pot fi esențiale pentru școală, pentru o admitere, dar nu sunt fundamentale pentru viață. Sunt o etapă, cu consecințe, desigur.”

Psihologul mai subliniază că reacția părinților în ziua rezultatelor poate avea un impact mult mai mare decât examenul în sine. „Peste ani, va uita media de la examene, dar va ține minte cum v-ați comportat: susținător și matur sau dur, rece și amenințător”, a mai scris el.

În final, acesta atrage atenția asupra riscului de a condiționa iubirea parentală de performanțele școlare: „Ai note bune = te iubesc, sunt mândră de tine. Ai note slabe = m-ai dezamăgit, ești pedepsit.”

Psihologii explică „Efectul Pygmalion” și rolul așteptărilor în performanța elevilor

Psihologul Raluca Anton explică fenomenul cunoscut în psihologie drept Efectul Pygmalion, care arată cum așteptările celor din jur pot influența performanța unei persoane.

„Efectul Pygmalion este un fenomen psihologic care arată cum așteptările pozitive ale celor din jur pot influența și îmbunătăți comportamentul și performanța noastră. În esență, atunci când cineva are așteptări ridicate de la noi – fie că este un profesor, un superior la muncă sau o persoană apropiată – aceste așteptări ne motivează să ne ridicăm la nivelul lor, ceea ce duce la rezultate mai bune. Putem numi acest fenomen un exemplu clasic de profeție care se autoîndeplinește: credințele celorlalți despre potențialul nostru ne influențează acțiunile, iar aceste acțiuni validează așteptările inițiale.”, a scris Raluca Anton, pe FB.

Specialistul adaugă că numeroase studii au demonstrat impactul direct al încrederii profesorilor în elevi asupra rezultatelor școlare.

„Studiile au arătat că profesorii care își manifestă încrederea în capacitățile elevilor lor contribuie la o creștere semnificativă a performanțelor acestora. Acest mecanism se extinde și în alte domenii, cum ar fi la locul de muncă sau în relațiile personale. Atunci când cineva simte că cei din jur cred în el, tinde să facă eforturi suplimentare pentru a nu-i dezamăgi, iar rezultatele devin vizibil mai bune.”, a mai spus aceasta.

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