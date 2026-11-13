 România riscă să piardă 3,4 miliarde de euro din PNRR. Două reforme majore sunt în continuare în pericol. Când vine decizia Comisiei Europene | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

România riscă să piardă 3,4 miliarde de euro din PNRR. Două reforme majore sunt în continuare în pericol. Când vine decizia Comisiei Europene

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

România riscă să piardă aproximativ 3,4 miliarde de euro din cele 6,4 miliarde de euro aferente cererilor de plată 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a avertizat vineri că mai multe jaloane sunt în continuare în zona de risc, inclusiv două reforme importante care vizează Agenția Națională de Integritate (ANI) și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Ministrul Investițiilor, Alexandru-Mihai Ghigiu.
Ministrul Investițiilor, Alexandru-Mihai Ghigiu. Foto: Facebook

Ministrul a anunțat că o decizie a Comisiei Europene privind cererea de plată 5 este așteptată la finalul săptămânii viitoare, în timp ce evaluarea cererii de plată 6 ar urma să fie încheiată la sfârșitul lunii noiembrie sau în primele zile din decembrie.

„Riscul este ca din două cereri de plată, care însumează 6,4 miliarde de euro, să pierdem undeva în jur de 3,4 miliarde de euro, chiar mai mult de jumătate”, a declarat Alexandru-Mihai Ghigiu pentru Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, discuțiile purtate în ultima săptămână cu reprezentanții Comisiei Europene indică o îmbunătățire a situației în cazul cererii de plată 5. Totuși, o evaluare finală va putea fi făcută abia după comunicarea deciziei oficiale.

Două reforme importante din PNRR, în continuare în zona de risc ridicat

Alexandru-Mihai Ghigiu a precizat că două jaloane importante, referitoare la Legea ANI și la funcționarea AMEPIP, sunt în continuare considerate cu risc ridicat de neîndeplinire. Ambele sunt incluse în cererea de plată 6.

În ceea ce privește jalonul referitor la Agenția Națională de Integritate, ministrul susține că România și-a îndeplinit obligațiile asumate prin PNRR și că autoritățile încearcă să convingă Comisia Europeană de acest lucru.

„Sunt două jaloane foarte mari care sunt considerate reforme, cea referitoare la Legea ANI și cea referitoare la AMEPIP, în care există în continuare risc. Există în continuare un risc ridicat să pierdem sume”, a explicat ministrul.

Acesta a mai spus că reprezentanții Comisiei Europene analizează atât documentele transmise de Guvern, cât și argumentele prezentate de ministerele implicate. Oficialul a susținut că modificările legislative și măsurile adoptate au întărit capacitatea ANI și au urmărit eliminarea posibilităților de evitare a consecințelor unor decizii ale instituției sau ale instanțelor.

„Din punctul nostru de vedere, tehnic, toate obligațiile au fost îndeplinite”, a afirmat Alexandru-Mihai Ghigiu.

România mai poate depune documente și contestații după decizia Comisiei Europene

Ministrul a explicat că, după primirea notificărilor oficiale privind cele două cereri de plată, România va avea la dispoziție aproximativ două luni pentru a depune contestații și documente justificative suplimentare.

Acestea ar urma să demonstreze că investițiile și reformele asumate au fost realizate, chiar dacă documentele necesare nu au fost transmise la timp din cauza unor probleme de coordonare și a capacității administrative.

Discuțiile cu oficialii europeni au avut loc atât la nivel politic, cât și tehnic. Potrivit ministrului, au existat consultări cu vicepreședintele Comisiei Europene responsabil de fondurile europene, iar premierul Luca Niculescu a abordat subiectul și în cadrul unei discuții cu președinta Comisiei Europene.

Câți bani mai poate primi România prin PNRR

Planul Național de Redresare și Reziliență a fost aprobat de Comisia Europeană în octombrie 2021, cu o valoare inițială de aproximativ 29,2 miliarde de euro, din care 14,2 miliarde de euro granturi și 14,9 miliarde de euro împrumuturi.

După mai multe renegocieri, ultima încheiată în iulie 2026, valoarea planului a fost redusă la aproximativ 20,1 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde de euro reprezintă fonduri nerambursabile.

Banii sunt destinați finanțării unor investiții importante în infrastructură, sănătate, educație, transporturi și modernizarea administrației, dar și implementării unor reforme asumate de România în relația cu Uniunea Europeană.

Accesarea fondurilor este condiționată de îndeplinirea unor jaloane și ținte la termenele stabilite. Nerespectarea acestora poate duce la suspendarea sau pierderea unor tranșe de finanțare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție
stirileprotv.ro
image
Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Armata face recrutări în rândul tinerilor! Câți bani vor primi lunar voluntarii și cât durează instrucția militară
mediafax.ro
image
A venit decizia în cazul lui Jesus Owono! Spaniolii nu au avut milă de portarul care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan atacă PSD, după publicarea datelor INS: „Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”. Ce spune despre asumarea guvernării
libertatea.ro
image
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
digisport.ro
image
Secretul oamenilor care trăiesc peste 100 de ani. Dieta simplă, cu ingrediente pe care le găsești în orice piață
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Acelaşi apartament, scos la vânzare cu 8 preţuri diferite. Ţeapa cu anunţurile imobiliare
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 40 de ani pe salariul minim sau mediu. Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
playtech.ro
image
Gigantul care preia șantierul naval Mangalia cu 138 de milioane de euro, OUT de la Borussia Dortmund! Update
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Trei zodii scapă de probleme începând cu 14 noiembrie 2026! Venus revine în mers direct
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Pensia pe care o vor primi românii cu salariul minim sau mediu pe economie. Calcule care includ și pilonul II de pensie
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism
click.ro
image
Cornel Păsat, în război cu soția după despărțire! Bianca ar vrea să-l dea afară din propria casă: „Mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă”
click.ro
image
Trei zodii scapă de probleme începând cu 14 noiembrie 2026! Venus revine în mers direct
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Frances Villiers, Contesă de Jersey,1753 1821, sec XVIII, de Thomas Beach, profimedia 1017928329 jpg
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească
image
„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”