Marea Britanie revine în Erasmus+, la șase ani de la Brexit. Ce beneficii vor avea studenții români

Marea Britanie va reveni în programul Erasmus+ în 2027, după o pauză de șase ani, în urma unui acord cu Uniunea Europeană, a anunțat eurodeputatul USR Vlad Voiculescu.

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„Veste bună: Marea Britanie revine în Erasmus+ din 2027. Studenții români vor putea merge din nou la universități britanice prin programul european Erasmus+. Nu vor plăti taxe de școlarizare universității britanice pentru perioada schimbului Erasmus+ și vor primi și bursă pentru mobilitate.

Vă amintiți campania pentru Brexit? Pe autobuze scria că ieșirea din UE va aduce 350 de milioane de lire pe săptămână pentru sistemul de sănătate. Minciuni oribile e care prea mulți au ales să le creadă” a transmis acesta într-o postare.

Vlad Voiculescu susține că Brexitul a avut consecințe economice negative pentru Regatul Unit: PIB-ul este cu 6–8% mai mic, investițiile cu 12–13% mai reduse, iar exporturile și importurile cu aproximativ 15% sub nivelul estimat în scenariul în care țara ar fi rămas în UE.

În opinia sa, revenirea în Erasmus+, pentru care Londra va plăti 570 de milioane de lire, ilustrează costurile ieșirii din Uniunea Europeană.

„Ironia e remarcabilă: au promis că «își vor lua țara înapoi». Acum încearcă să recupereze, bucată cu bucată, ceea ce aveau deja.

Minciunile populiste câștigă uneori referendumuri. Nota de plată vine însă după. Și o plătesc generații întregi, generații care nici măcar nu au votat pentru Brexit.”

În 2016, Regatul Unit vota pentru părăsirea Uniunii Europene. Astfel, 51,9% dintre britanicii care au fost la urne au optat pentru separarea ţării lor de blocul comunitar, iar 48,1% şi-ar fi dorit să rămână în Uniunea Europeană.

Rezultatul votului a avut urmări imediate.

Premierul britanic, David Cameron, care a condus campania pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană, a anunţat că va demisiona din fruntea guvernului. De asemenea, în dimineața următoare, lira sterlină s-a prăbuşit, iar principalul indice al Bursei de la Londra, FTSE 100 a scăzut cu 8%.