Rezultate Evaluarea Națională 2024. Cum se obține nota 10. „Mi-a plăcut să învăț. A fost doar un avantaj al acestei plăceri de a învăța”

Două medii de 10 s-au înregistrat la Evaluarea Națională 2024 în județul Olt. Erika Anna Dincă este eleva Școlii Gimnaziale „Vlaicu Vodă” care în acest an a reușit să încheie examenul cu 10, iar rezultatul ei nu a fost tocmai o surpriză.

Două eleve au obținut, în județul Olt, media 10 la Evaluarea Națională 2024. Anna Erika Dincă este absolventa Școlii Gimnaziale „Vlaicu Vodă” din Slatina, iar Ariana Maria Aspra, care de asemenea a obținut 10 la Evaluarea Națională 2024, a absolvit Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal.

Premii la Fizică, Germană, Matematică, Limba Română

Am stat de vorbă cu Anna Erika Dincă, absolventă a școlii Gimnaziale „Vlaicu Vodă” din Slatina. Performanța elevei nu este tocmai o surpriză pentru profesori, pentru că Erika a obținut, de-a lungul anilor de gimnaziu, numeroase premii și distincții. Fizica, Limba germană, Matematica și Limba română (în special gramatica) i-au adus mari satisfacții în anii de gimnaziu. Printre premiile obținute în ultimii doi se numără:

- clasa a VII-a: Olimpiada de Limba germană, etapa județeană- Locul I; Olimpiada de Fizică, etapa județeană - Locul al II-lea; Olimpiada de Matematică, etapa județeană - mențiune; Concursul Național de Fizică “PHI”- Mențiune; Concursul Județean “Gramatica- text și context”- Locul I; Concursul Județean Interdisciplinar de Competență și Performanță „Proeducația”- Locul I; Concursul Național cu participare Internațională “Gramatica-știința vorbirii”- Mențiune;

- clasa a VIII-a: Concurs Județean ,,Gramatica - text și context" - Premiul al III-lea ; Olimpiada Județeană de Fizică - Locul al III- lea; Concursul Regional Multidisciplinar „Pandurii lui Tudor”, Premiul al III-lea.

„Este o fetiță preocupată de studiu. Are înclinație către științele exacte, dar citește foarte mult. Un copil deosebit. Așa a fost dintotdeauna”, spune despre ea directoarea școlii, prof. Mioara Mitrea.

„În ultimul timp am oscilat între Matematică și Fizică”

Erika este un copil comunicativ și care își găsește timp pentru pasiuni. Citește mult, chiar dacă în ultimul an a rezervat studiului aproximativ patru ore de lucru suplimentar, iar asta aproape zilnic.

Rezultatul a venit firesc. „Nu pot să spun că a fost nici greu, nici ușor. A fost o muncă constantă, o muncă pe care am făcut-o încă din clasa a V-a. Mereu mi-am dorit să iau note cât mai mari la examen”, spune Erika. Eleva a terminat și anii de gimnaziu cu 10 „pe linie”, performanță pe care a înregistrat-o, cu ani înainte, și sora sa. Vrea să-i calce pe urme și va merge la același liceu, Colegiul Național „Ion Minuleescu” din Slatina. Nu știe exact ce va alege după liceu, însă la acest moment Medicina este o variantă pe care o are în vedere.

Erika nu s-a concentrat doar pe Limba Română și Matematică. Și Fizica este de mai mulți ani o pasiune. „În ultimul timp am oscilat între Matematică și Fizică, dar de curând am descoperit și Limba română. Am fost mai atașată de Matematică deoarece este o știință exactă, iar la Română mereu mi-a plăcut gramatica, dar în ultimul an descoperit și literatura și pasiunea pentru cărți și pentru citit”, a dezvăluit eleva. Studiul a fost dintotdeauna o plăcere. „Mi-a plăcut să învăț. Media 10 a fost doar un avantaj al acestei plăceri de a învăța”, spune eleva.

Dacă la Matematică se aștepta ca nota să fie 10, la Limba română, unde lucrurile nu mai par atât de exacte, a avut emoții, știind că foarte mult contează să-i convingă pe evaluatori. A fost muncă multă pentru atingerea acestui rezultat, dar „cred că a meritat până la urmă. Nimic nu se compară cu sentimentul pe care l-am avut atunci când am văzut notele de la examen”, mai spune eleva.

Subiectele de la Limba română i-au plăcut. „Cred că un copil bun s-a bucurat, s-a pus în valoare, la Limba română cel puțin. La Matematică au fost destul de ușoare, chiar abordabile”, adaugă Erika.

„Sunt un părinte și un profesor fericit”

Erikăi i-a fost profesoară de Limba și literatura română chiar mama sa. Profesoara Reli Dincă spune că i-a fost ușor să lucreze cu Erika și acasă.

„Să știți că eu sunt mai degrabă mămică și la școală decât profesoară și acasă. Sunt așa pentru toți elevii, învață de drag. Relația armonioasă dintre noi a facilitat foarte mult învățarea. Nu numai cu fiică-mea, vorbesc și de ceilalți elevi care au avut note foarte bune la Română, an de an”, menționează mama elevei. Rezultate bune înseamnă note mari obținute de elevii săi la Evaluarea Națională (mai mult de jumătate reușesc note peste 9) an de an, dar și performanțe, în ultimii trei ani, la olimpiada națională. „Sunt un părinte și un profesor fericit”, mai spune prof. Reli Dincă.