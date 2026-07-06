Video Carina, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei din Paris, la doar 16 ani. Povestea impresionantă a adolescentei care a scris istorie

O adolescentă din România scrie istorie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Giorgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume.

Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Franța, care a descris reușita tinerei balerine drept „o nouă veste extraordinară” pentru România.

„De la Paris, o nouă veste extraordinară: la doar 16 ani, Carina Giorgiu devine prima româncă membră a corpului de balet al Operei Naționale din Paris. Înzestrată cu un talent excepțional, dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face acum parte din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța”, a transmis Ambasada României în Franța pe pagina oficială de Facebook.

A început baletul la 4 ani

Reprezentanții ambasadei au invitat-o pe tânăra balerină la Palatul Béhague, reședința ambasadorului României în Franța, unde aceasta și-a împărtășit povestea. Carina Giorgiu a început studiul baletului la vârsta de patru ani, în București, sub îndrumarea profesoarei Roxana Dinu.

Între patru și 11 ani, a urcat pe podium la toate competițiile la care a participat. Ulterior, pregătită de profesoara Lorelei Vișinescu Bari, a luat parte la primul său concurs internațional, desfășurat la Paris, în noiembrie 2021.

„Ne-a făcut o mare bucurie să o invităm la Palatul Béhague și să aflăm povestea ei: a început baletul la 4 ani, in București, sub pregatirea profesoarei Roxana Dinu. A urcat pe podium la toate concursurile la care a participat, de la 4 la 11 ani. Sub îndrumarea profesoarei Lorelei Vișinescu Bari a participat la primul său concurs internațional, la Paris, în noiembrie 2021”, au scris reprezentanții ambasadei.

De la competițiile internaționale la Opera din Paris

Ascensiunea sa a continuat. După câștigarea premiului Hope Award la prestigiosul concurs Youth America Grand Prix, Carina a fost invitată să participe, în mai 2022, la audițiile pentru Școala de Operă din Paris, una dintre cele mai selecte școli de balet din lume. A fost admisă în urma unei competiții extrem de dificile, iar câteva luni mai târziu, în iulie 2022, a obținut și premiul Most Outstanding Solo la Dance World Cup.

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S-a mutat în Paris la 12 ani pentru a urma cursurile școlii de balet a Operei Naționale

„A câștigat apoi, în iulie 2022, premiul Most Outstanding Solo la Dance World Cup, după care, la doar 12 ani, s-a mutat la Paris, unde a început cursurile, locuind la internat, iar în weekenduri la o familie inimoasă de români. Părinții săi au sprijinit-o integral toți acești ani, atât în România, cât și în Franța”, a mai precizat Ambasada României în Franța

În aprilie 2026, Carina Giorgiu a interpretat un rol de solistă în spectacolul „Soir de Fête”, iar în luna iunie a venit și confirmarea mult așteptată: angajarea în corpul de balet al Operei Naționale din Paris.

Inspirată de celebra balerină Sylvie Guillem și pasionată, în timpul liber, de nutriție, tânăra spune că spectacolul său preferat este „La Bayadère”, în versiunea coregrafică realizată de Rudolf Nureyev.

„Această adolescentă minunată a demonstrat că talentul uriaș, împreună cu munca, curajul și tenacitatea, pot scrie o poveste exemplară a unei vieți tinere, aureolată de recunoașterea pe cea mai înaltă scenă de operă a lumii. O felicităm din tot sufletul pe Carina și suntem, și noi, alături de părinții ei, mândri de tot ceea ce a realizat până acum. Succes deplin în acest mare orizont care i se deschide!”, au transmis reprezentanții Ambasadei României în Franța.