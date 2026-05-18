O liceană cu rezultate de excepție, selectată din câteva mii de elevi la universitățile de top Harvard și Oxford

Melinda Lazarin este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Unirea din Focșani” și a fost selectată de două din cele mai bune universități ale lumii pentru programe academice de vară.

Melinda, în vârstă de 17 ani, elevă la Colegiul Național Unirea din Focșani, clasa a XI, mate-info, are cele mai bune rezultate școlare și extrașcolare ca elev în ultimele generații, fiind olimpică național.

Recent, adolescenta a fost admisă în două programe academice de top : HARVARD CRIMSON și OXFORD - signature course Philosophy, Politics & Economics

Tînăra a fost selectată dintre câteva mii de elevi foarte buni și din peste 100 de țări ale lumii. Adică peste 4000 de elevi din 127 de țări pentru programul academic Oxford Signature Course – senior și young writter - journalism school la Harvard, la cel mai vechi ziar universitar publicat zilnic, fără întrerupere, din SUA.

Sunt două dintre cele mai selective programe academice internaționale dedicate tinerilor cu performanțe de top, o ușă pe care și-a deschis-o și prin care va intra într-un mediu în care excelența intelectuală, gândirea critică și competiția academică devin standardul.

”Între dezbateri, cursuri intensive și întâlniri cu elevi remarcabili din întreaga lume, experiența în sine nu înseamnă doar studiu, școală, cât acces la o comunitate construită în jurul performanței, ambiției și ideilor care pot modela viitorul,... așa le-a spus că își dorește. După ce an de an, pornind de la banalul 100 de puncte la Comper, Eurojunior, Amintiri din Copilărie, concursuri județene, fruntașa Centrului de Excelență a trecut la olimpiade, la Naționale și nu s-a lăsat până n-a ajuns aici, la cireașa de pe tort! Într-un loc, într-un moment în care anumite uși nu se deschid doar pentru note bune, ci pentru minți care au curajul să gândească mai departe decât restul”, spune cu mândrie mama Melindei.

Adolescenta va petrece două săptămâni în redacția The Harvard Crimson - cel mai prestigios ziar studențesc din SUA și locul din care au pornit numeroase personalități din politică, business și presă americană. A fost fondat în 1873 și este considerat cel mai vechi ziar universitar publicat zilnic, fără întrerupere, din Statele Unite.

Selecția la care a participat este cunoscută pentru nivelul ridicat de competitivitate și pentru accentul pus pe gândire rapidă, analiză și leadership.

La Oxford Signature Course al John Locke Institute, 10 zile - participanții lucrează într-un format inspirat de sistemul academic Oxford — dezbateri, argumentare, eseuri și seminare intensive — într-un mediu care reunește elevi de elită din întreaga lume, mulți dintre ei orientați spre Oxford, Cambridge sau Ivy League.

”Mai mult decât simple programe de vară, ambele experiențe înseamnă contact direct cu standarde academice internaționale și cu o cultură a performanței care formează viitori lideri, cercetători și profesioniști de top”, este de părere Melinda Lazarin.