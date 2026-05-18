search
Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O liceană cu rezultate de excepție, selectată din câteva mii de elevi la universitățile de top Harvard și Oxford

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Melinda Lazarin este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Unirea din Focșani” și a fost selectată de două din cele mai bune universități ale lumii pentru programe academice de vară.

Melinda Lazarin, admisă la două universități de top FOTO: Facebook
Melinda Lazarin, admisă la două universități de top FOTO: Facebook

Melinda, în vârstă de 17 ani, elevă la Colegiul Național Unirea din Focșani, clasa a XI, mate-info, are cele mai bune rezultate școlare și extrașcolare ca elev în ultimele generații, fiind olimpică național.

Recent, adolescenta a fost admisă în două programe academice de top : HARVARD CRIMSON și OXFORD - signature course Philosophy, Politics & Economics

Tînăra a fost selectată dintre câteva mii de elevi foarte buni și din peste 100 de țări ale lumii. Adică peste 4000 de elevi din 127 de țări pentru programul academic Oxford Signature Course – senior și young writter - journalism school la Harvard, la cel mai vechi ziar universitar publicat zilnic, fără întrerupere, din SUA.

Sunt două dintre cele mai selective programe academice internaționale dedicate tinerilor cu performanțe de top, o ușă pe care și-a deschis-o și prin care va intra într-un mediu în care excelența intelectuală, gândirea critică și competiția academică devin standardul.

”Între dezbateri, cursuri intensive și întâlniri cu elevi remarcabili din întreaga lume, experiența în sine nu înseamnă doar studiu, școală, cât acces la o comunitate construită în jurul performanței, ambiției și ideilor care pot modela viitorul,... așa le-a spus că își dorește.  După ce an de an, pornind de la banalul 100 de puncte la Comper, Eurojunior, Amintiri din Copilărie, concursuri județene, fruntașa Centrului de Excelență a trecut la olimpiade, la Naționale și nu s-a lăsat până n-a ajuns aici, la cireașa de pe tort! Într-un loc, într-un moment în care anumite uși nu se deschid doar pentru note bune, ci pentru minți care au curajul să gândească mai departe decât restul”, spune cu mândrie mama Melindei.

Adolescenta va petrece două săptămâni în redacția The Harvard Crimson - cel mai prestigios ziar studențesc din SUA și locul din care au pornit numeroase personalități din politică, business și presă americană. A fost fondat în 1873 și este considerat cel mai vechi ziar universitar publicat zilnic, fără întrerupere, din Statele Unite.

image

Selecția la care a participat este cunoscută pentru nivelul ridicat de competitivitate și pentru accentul pus pe gândire rapidă, analiză și leadership.

La Oxford Signature Course al John Locke Institute, 10 zile - participanții lucrează într-un format inspirat de sistemul academic Oxford — dezbateri, argumentare, eseuri și seminare intensive — într-un mediu care reunește elevi de elită din întreaga lume, mulți dintre ei orientați spre Oxford, Cambridge sau Ivy League.

image

”Mai mult decât simple programe de vară, ambele experiențe înseamnă contact direct cu standarde academice internaționale și cu o cultură a performanței care formează viitori lideri, cercetători și profesioniști de top”, este de părere Melinda Lazarin.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot
gandul.ro
image
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
mediafax.ro
image
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
fanatik.ro
image
Două românce au fost plătite să se culce cu ministrul Transporturilor de un om de afaceri din Spania, în schimbul contractelor cu statul
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
digisport.ro
image
Pleoapele căzute și senzația de nisip în ochi pot ascunde o afecțiune serioasă. Ce trebuie să știi
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
observatornews.ro
image
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cât costă un metru pătrat de teren extravilan lângă București în 2026. Zonele unde prețurile au explodat
playtech.ro
image
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Ce se întâmplă cu rinichii tăi când nu bei suficientă apă. Avertismentul medicilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
ANAF schimbă regulile privind veniturile. Se elimină obligativitatea pentru români
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
"E o replică ieftină a unei prințese!" Nimeni nu vrea să fie văzut cu ea. Motivul pentru care Meghan și Harry au fost părăsiți de prieteni

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas